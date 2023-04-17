«Спортинг» -«Ювентус» : прогноз и ставки от БК Pinnnacle

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сегодня, 18:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Спортинг» -«Ювентус», который состоится 20 апреля 2023 года

«Спортинг»

«Спортинг» выглядел лучше «Ювентуса» большую часть матча, но в итоге проиграл и теперь вынужден будет отыгрываться уже на своем стадионе. Команда практически в каждом матче создает достаточное количество моментов, поэтому шансы взять реванш у «зелено-белых» наверняка будут появляться. В чемпионате Португалии коллектив занимает только четвертое место с 58 очками и от зоны Лиги чемпионов его отделяет семи пунктов.

16 апреля «Спортинг» сыграл вничью с «Арокой» (1:1), а 13 числа проиграл на выезде «Ювентусу» в Лиге Европы (0:1).

«Ювентус»

Результаты «Ювентуса» во внутренних соревнованиях заметно ухудшились и даже в игре со «Спортингом» туринцам очень повезло одержать победу. Тем не менее, «старая синьора» рассчитывает пройти дальше и за счет победы в турнире квалифицироваться в Лигу чемпионов. Особенно учитывая нынешнее положение команды в Серии А, где она занимает седьмое место с 44 баллами и отстает от четвертой позиции на девять пунктов.

16 апреля «Ювентус» проиграл на выезде «Сассуоло» (0:1) в рамках Серии А, а 13 числа обыграл на своем поле «Спортинг» в Лиге Европы (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Спортинг» – 2.2

Ничья – 3.25

Победит «Ювентус» – 3.4

Статистика

«Спортинг» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах

Шесть из семи последних матчей «Ювентуса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Ювентус» выиграл два из трех последних матчей со «Спортингом»

Три из четырех последних матчей между клубами завершились вариантом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.97. Предполагаем, что матч будет одним из самых интересных в этот игровой день, а команды порадуют зрителей забитыми мячами.