У «Баварии» 9 провалов в ЛЧ за десять лет. Неудивительно, что впереди много трансферов

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сегодня, 12:22

Не создали единый коллектив, как у «Реала».

Что для «Милана» — редкий успех, ведь впервые за 16 лет вышли в полуфинал ЛЧ , то для «Баварии» провал. Вылет в полуфинале, куда вряд ли пустит «Манчестер Сити», будет неудачей для клуба с такими возможностями и амбициями. Кан это понимает. «Бавария» платит по счетам, когда ошибается, но для такого клуба девять неудач в плей-офф Лиги чемпионов это перебор.

Выиграли турнир, когда был плей-офф в пандемию без ответных матчей. Помогал Левандовски. Но Роберт не хочет иметь дел с руководством клуба из Мюнхена, выбрал раздавленную финансовым кризисом молодую «Барселону». В составе чемпионов Германии многие задумываются об уходе. Одна из причин, почему дерутся между собой, а не все вместе с соперниками?

Садио Мане, 31 год

В «Баварии» скупердяи по меркам большого футбола. Лишь дважды платили больше 60 млн евро за игроков, за защитников Де Лигта и Эрнандеса. Тридцатиоднолетний Мане в списке самых дорогих новичков, хотя 32 млн евро не отработал. У Садио огромная зарплата, 22 млн евро. В «Баварии» были ссоры из-за окладов – ветераны возмущались, что новичкам выдают лучшие условия. Мане возглавляет рейтинг зарплат в клубе, а травмы и сложная адаптация помешали стать лидером на поле. Садио не впечатлил. С сенегальцем могут расстаться, ведь набросился с кулаками на Сане, разбив Лерою губу. «Баварии» нужен форвард в центр, такого игрока присматривают.

Лерой Сане, 27 лет

Играет, словно ему 23 года, а не идет двадцать восьмой. Сане может выдать серию матчей с голами, а потом долго молчать. У него один забитый мяч в последних 14 играх. Есть еще две голевые передачи, но обе в матчах, где победы пришли бы без его участия. Решающие поединки Сане проводит бледно. «Бавария» превратилась в немецкий ПСЖ в Лиге чемпионов. Только в их случае последней стадией становится четвертьфинал. «Бавария» не играет так, как Сане удобно, а Лерой не настолько зрелый мастер, чтобы верить в его лидерскую роль в новом сезоне. Мане не хулиган, но немец его довел до драки оскорблениями?

Жоау Канселу, 28 лет

Гениальное решение Кана и Салихамиджича. Взяли в аренду футболиста, которого звал Нагельсманн, а потом уволили посреди сезона Юлиана, который успел сам разочароваться в трансферном решении. Все менеджеры «Баварии» напортачили. А Канселу еще раз объяснил, почему человек с его данными – может сыграть на двух флангах, не является наследником Кафу и Мальдини. Капризность латераля повлияла на отношение к нему Гвардиолы. Тухель может сегодня поставить Павара в центре, а Канселу справа. Вот и посмотрим, чего он стоит против клуба, которому принадлежит его контракт.

Янн Зоммер, 34 года

Сказка в Лиге чемпионов может быстро оборваться. Нойер вернется после травмы. Вряд ли Мануэль услышит совет вратаря Шумахера завязать со сборной Германии, ведь упрямый голкипер хочет на домашний Евро-2024. Значит, будет в основе «Баварии», независимо. Зоммеру, по слухам, позволят уйти, если увидит, что Нойер не дрогнет. Причина для расставания понятная. Зоммеру тоже нужна практика накануне Евро. Ситуация, как в ЦСКА , где у Акинфеева не могло быть сильного сменщика. «Баварии» нужен классный резервный вратарь, но у Нойера такой характер, что сильного конкурента не потерпит.

Марсель Забитцер, 29 лет

Слушаем Марселя, рационально оценивает положение и делится желаниями:

Сделка с МЮ без права выкупа. Оценивать будут летом. Но я могу сказать, что нашел здесь свое место. Теперь я знаю АПЛ , могут заявить: нет ничего лучше, напряженнее и жестче. В каждой игре борьбы, очень быстрый футбол. Лучшая лига мира. Я не должен решать один, но все мои мысли о МЮ .

Интересно, сколько таких Забитцеров появилось бы, ощути они после дежурных побед «Баварии» в Бундеслиге прилив адреналина в Англии? Марсель не великий игрок и вряд ли элитный, если таковым считать, например, Мане. Но у него появилась мотивация уйти. Попробует остаться в МЮ . Что скрывают в Мюнхене, если не звезды первой величины, вроде Алабы и Левандовского, тоже хотят уйти?

Серж Гнабри, 27 лет

У «Баварии» всегда была любовь к сложным персонажам. От Маттеуса и Эффенберга до Баслера и Баллака. Составы разных лет были наводнены персонами с характером. Роббен и Рибери тоже не подарки. Гнабри улучшил свою репутацию, но Серж умеет обижаться. На тренеров «Баварии», которые не видят его в твердой основе, ведь 11 раз выходил на замену в Бундеслиге против 17 появлений в основе. На партнеров, играющих не так, как ему удобно. Даже на клубы, куда могли позвать, но отказались. Немцы пишут, что Серж готов покинуть «Баварию», ведь первый год после продления контракта ему не понравился. Тухель может запросить других вингеров.

Райан Гравенберх, 20 лет

Упамекано ошибался в Манчестере, но это молодой защитник с данными. С ним нужно работать тренеру, а не бросать под поезд. С Дэвисом хотят продлить контракт. Павар был уверен, что уйдет, но заиграл. У француза появилась надежда на новый контракт, если Тухелю нравится игра чемпиона мира. Мусиала слишком ценный, его просто так не отпустят. Горецке могут привезти сильного конкурента. Киммих стареет, ему нужен в помощь «цепной пес», а не игрок формата Леона. Мюллер через год подумывает завершить карьеру, поздно дергаться. Для Чупо-Мотинга встреча с Тухелем стала третьей в карьере, поэтому заключил контракт на год и останется. В 34 года место на скамейке его не огорчит. У Комана много травм. Мазрауи дадут второй шанс. А вот Гравенбах понимает, что не вписался. Не стал идеальным напарником для Киммиха. Полузащитник пытается уйти в «Ливерпуль», но пока его не отпускают, торгуются.