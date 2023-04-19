«Барселона» хочет подписать контракт с Месси на два года

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вчера, 11:06

Нападающий может вернуться в «Барселону».

В клубе считают, что подписание контракта с Лео может принести от 25 до 30% дохода в следующем сезоне.

«Сине-гранатовые» рассчитывают подписать контракт с Месси на два года.