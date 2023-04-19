«Барселона» хочет подписать контракт с Месси на два года

Нападающий Лионель Месси может вернуться в «Барселону».
В клубе считают, что подписание контракта с Лео может принести от 25 до 30% дохода в следующем сезоне.
«Сине-гранатовые» рассчитывают подписать контракт с Месси на два года.
Нападающий Лионель Месси может вернуться в «Барселону».
В клубе считают, что подписание контракта с Лео может принести от 25 до 30% дохода в следующем сезоне.
«Сине-гранатовые» рассчитывают подписать контракт с Месси на два года.
1. Барселона вернется туда где она и была до 21 года, игра во круг одного игрока. 2. Ухудшения условий для Левандовского, как было с Ибрагимовичем, плюс еще поляк тоже обижен на то, что ЗМ ему не дали. это все может привести к отвратительной обстановка в раздевалке,
3. Хави точно будет под ударом, могут и уволить как Сульшера из МЮ, как Почеттино из ПСЖ, да чего ходить далеко вспомните Энрике, Вальверде и тд.... ухудшение результатов, виноват у нас тренер, и уже через это проходили - хватит!!!
PS лучше для всех Барса сама по себе, Месси ищет свой путь раз не срослось в ПСЖ.....
1. Барселона вернется туда где она и была до 21 года, игра во круг одного игрока. 2. Ухудшения условий для Левандовского, как было с Ибрагимовичем, плюс еще поляк тоже обижен на то, что ЗМ ему не дали. это все может привести к отвратительной обстановка в раздевалке,
3. Хави точно будет под ударом, могут и уволить как Сульшера из МЮ, как Почеттино из ПСЖ, да чего ходить далеко вспомните Энрике, Вальверде и тд.... ухудшение результатов, виноват у нас тренер, и уже через это проходили - хватит!!!
PS лучше для всех Барса сама по себе, Месси ищет свой путь раз не срослось в ПСЖ.....