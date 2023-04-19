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«Барселона» хочет подписать контракт с Месси на два года

вчера, 11:06

Нападающий Лионель Месси может вернуться в «Барселону».

В клубе считают, что подписание контракта с Лео может принести от 25 до 30% дохода в следующем сезоне.

«Сине-гранатовые» рассчитывают подписать контракт с Месси на два года.

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амурец
амурец
вчера в 23:50
Хотят утопить Барселону?
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 21:00
Если есть деньги они будут их тратить))
Elliada
Elliada ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 17:43, ред.
Барселона вернется туда, где была до 21 года??? Барселона сейчас не в порядке. Вылетели из всех турниров. В Ла Лиге на 1-м месте только потому, что конкуренты провалили чемпионат. Посмотри сколько забила Барселона в Ла Лиге. Меньше, чем в прошлом году без "суперфорварда" Левандовского.

Поляк вообще никакой. Во всех важных играх пропадал. Набил не очень большую статистику на аутсайдерах. Этот факт еще больше подтверждает, что Бавария тащила поляка, а не он.

Могут уволить Хави? У Хави было достаточно времени, чтобы создать команду такой, какой он видит. Судя по результатам, это не очень сильная команда. Даже если Месси не вернется, то Хави уволят в следующем сезоне, когда Барселона повылетает изо всех турниров и проиграют чемпионат, потому что соперники перестроятся и усилятся.
112910415
112910415
вчера в 17:04
волна событий движется как будто сама собой ...
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:06
Высокая оплата труда сдерживает любой футбольный клуб. Годы тоже берут своё, чего скрывать...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:46
Еще денег на Месси не нашли, а уже начали считать доходы следующего сезона...
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
вчера в 15:14
Все хотят нажиться на имени Месси.
TheBoLt
TheBoLt ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
вчера в 14:39
Почти все наши отечественные 50+ лет тренеры имеют свой бизнес. у кого-то кафе, у кого-то магазин, у кого-то еще что-то. Управляет там специально обученный чел, а они от нечего делать по сути идут работать. сидеть на 63 ровно годами - надоест любому
Alex12357
Alex12357
вчера в 14:21, ред.
На всю оставшуюся жизнь ,лишь бы не видеть его физиономию!
DXTK
DXTK
вчера в 14:06
Ничего хорошего его возвращение не принесет. Ляпорту все думает как бы денег где то нациганить и думает после его слов и обещаний аргентинец прямо к нему побежит. будут жирные условия и ЗП и влияние на игру.

1. Барселона вернется туда где она и была до 21 года, игра во круг одного игрока. 2. Ухудшения условий для Левандовского, как было с Ибрагимовичем, плюс еще поляк тоже обижен на то, что ЗМ ему не дали. это все может привести к отвратительной обстановка в раздевалке,
3. Хави точно будет под ударом, могут и уволить как Сульшера из МЮ, как Почеттино из ПСЖ, да чего ходить далеко вспомните Энрике, Вальверде и тд.... ухудшение результатов, виноват у нас тренер, и уже через это проходили - хватит!!!

PS лучше для всех Барса сама по себе, Месси ищет свой путь раз не срослось в ПСЖ.....
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:51
Можете сколько угодно упражняться в домыслах, Месси сам решит, где будет лучше ему и его семье.
lotsman
lotsman
вчера в 13:43
Вот новость! По моему Барселона этого хочет уже Давно, но никак у них с Месси не схочивается.))
ssspartak
ssspartak
вчера в 13:12
С таким ажиотажем, бешеной популярностью и ну набором титулов - Месси обязан быть успешным тренером. Любопытно станет ли тренировать или начнет писать мемуары ды на публике сверкать. Время покажет
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 12:51
Месси перейдет туда, куда захочет... Вариантов море... Где ему будет лучше он определит сам... И однозначно - это будет Европа и ЛЧ... Ближайшие 2-3 года так и будет...
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 12:40
С такими деньгами он не будет тренером, купит клуб или презиком барсы будет, возможно пойдет в политику и станет презиком как Джордж Веа.
6tm3zdy7ze7t
6tm3zdy7ze7t
вчера в 12:28
А деньги есть?
Месси слишком прожорлив.
Или опять серые схемы?
TheBoLt
TheBoLt ответ dok66 (раскрыть)
вчера в 12:25
С его требованиями по зарплате его ни один клуб себе не позволит. а те, кто позволит - он не играет на их уровне, он стар уже. и выбор у него по сути один. Барса или к Шейху в зверинец. И я бы выбрал шейха, карьера к закату подходит, а жизнь вся впереди. расширит бизнес на эти деньги, может новое что-то откроет. Лет через 10 будет главным тренером Аргентины, а может даже Барсы. но сейчас он никому не нужен.
dok66
dok66
вчера в 12:05
Может он и какую то прибыль принесет Барсе , причем от околофутбольных доходов . Вот только команда после этого уйдет в глубокий аут , и все эти "прибыли" превратятся в огромные убытки . Риск приглашения Месси просто колоссальный .
Mi6
Mi6
вчера в 11:52
Нечего ему там делать
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 11:46
едва ли Карлан каталанский вернеться туда. ему прямая дорога в МСЛ там его ждет соперники его уровня Интер Моями и Лос Анжелос с Сантой Барбарой
Agеnt 47
Agеnt 47
вчера в 11:45
Снова барса хочет банкротства.Ведь львиную долю денег отхватила шайка месси,показывая нулевые результаты в ЛЧ(2-8),и в ЛЛ(0 голов в класико за 4 года).
Elliada
Elliada
вчера в 11:32
Барселона хочет с помощью Месси улучшить свое финансовое состояние. Как я раньше говорил, Месси приносил Барселоне треть всех доходов.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:22, ред.
Не скромный вопрос:
- Сколько?
Чего... Чего!?
Мудриков!))
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