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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2022/2023

Месси не покинет европейский футбол в ближайшие два сезона

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амурец
амурец
вчера в 23:48
Ну просто побыть распиаренной картинкой, как от игрока толку от него не много, нет липовых пенальти, нет и Месси
Alex12357
Alex12357
вчера в 18:10
Алчная болезнь к денежным знакам!
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 16:16
я уверен он хочет побить все рекорды Роналду в ЛЧ ему даже деньги не важны
Giovanny
Giovanny
вчера в 16:00
Еще не все взял.
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:04
Нельзя уезжать из Европы пока хайп есть.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:24, ред.
Если он намерен ещё 2 года пылить в Европе, то Барселона - самый проигрышный, с точки зрения Лиги Чемпионов, вариант..., а очередной возможный чемпионский титул Ла Лиги - весьма сомнительный для Месси кайф.

Лёня не дурак. Он ждёт инфу, кто придёт на место Галтье. Если поставят очередного ноунейма, аргентинец стопудово слиняет из Парижа... и Англия здесь будет выступать самым интересным местопребыванием. Если же придёт человек калибра Зидана, либо сам "лысый", тогда весьма вероятно переподписание контракта с ПСЖ.
drug01
drug01
вчера в 13:21
У него семь пятниц на неделе! От него можно ждать что угодно!
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 12:53
Естественно...
Василий 50
Василий 50
вчера в 12:30
Это лишь слухи...
Жадность может изменить ситуацию.
2swgggvwf3cf
2swgggvwf3cf
вчера в 12:13
Пригрелся недоросль в Европе, дрыном не прогонишь!
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:05
Как категорично написано - хотел было, что то возразить, нет не получается....
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:57
С папой согласовано?
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:50
"Жирный контракт" может изменить его планы.
Agеnt 47
Agеnt 47
вчера в 11:46
А для чего? Для позора в ЛЧ? Дерзай полурослик...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:33
Месси еще десять раз сможет передумать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:33
Дайвер нервно курит в сторонке...
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