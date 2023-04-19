Месси не покинет европейский футбол в ближайшие два сезона

Нападающий ПСЖ Лионель Месси не отправится играть в МЛС или Саудовскую Аравию.
Лео намерен продолжать выступать в Европе еще минимум два сезона.
СМИ связывают аргентинца с возвращением в «Барселону».
Нападающий ПСЖ Лионель Месси не отправится играть в МЛС или Саудовскую Аравию.
Лео намерен продолжать выступать в Европе еще минимум два сезона.
СМИ связывают аргентинца с возвращением в «Барселону».
Лёня не дурак. Он ждёт инфу, кто придёт на место Галтье. Если поставят очередного ноунейма, аргентинец стопудово слиняет из Парижа... и Англия здесь будет выступать самым интересным местопребыванием. Если же придёт человек калибра Зидана, либо сам "лысый", тогда весьма вероятно переподписание контракта с ПСЖ.
Лёня не дурак. Он ждёт инфу, кто придёт на место Галтье. Если поставят очередного ноунейма, аргентинец стопудово слиняет из Парижа... и Англия здесь будет выступать самым интересным местопребыванием. Если же придёт человек калибра Зидана, либо сам "лысый", тогда весьма вероятно переподписание контракта с ПСЖ.