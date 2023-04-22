«Байер» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 20:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Байер» – «РБ Лейпциг», который состоится 23 апреля 2023 года

«Байер»

«Фармацевты» на текущий момент в Бундеслиге находятся на седьмой строчке турнирной таблицы. Два месяца длится беспроигрышная серия команды из Леверкузена. На международной арене «львы» также выступают достаточно успешно. В первой четвертьфинальной игре Лиги Европы «Байер» дома сыграл вничью с бельгийским «Юнионом» (1:1). В прошлом туре чемпионата «11 рабочих» разошлись миром с «волками» в Вольфсбурге.

Ответная игра с «Юнионом» в гостях завершилась уверенной победой «фармацевтов» со счётом 4:1.

«РБ Лейпциг»

«Красные быки» после двадцати восьми матчей текущего сезона занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Лейпцига». В четвертьфинале Кубка Германии «красные быки» взяли верх над «Боруссией» из Дортмунда. С минимальным счётом обыграли «Герту» в матче позапрошлого тура чемпионата.

На прошлых выходных «РБ Лейпциг» со счётом 3:2 одержал победу над «Аугсбургом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Байер» – 2.55

Ничья – 3.60

Победит «РБ Лейпциг» – 2.75

Победит «Байер» с форой -1.5 – 4.70

Обе забьют — нет – 2.27

Обе забьют — да – 1.61

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.74

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.10

Статистика

Четыре очные встречи из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за матч

В трёх встречах из пяти последних «Байер» выиграл своих оппонентов

За аналогичный период «РБ Лейпциг» обыграл своих соперников также в трёх поединках.

Прогноз

«Фармацевты» выложились в матче Лиги Европы и в предстоящем матче леверкузенские «львы» вряд ли одержат победу. Гости, в свою очередь, тоже не сумеют набрать три очка. На ничью в матче компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.60.