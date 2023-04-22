«Пари НН» -«Крылья Советов» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Пари НН» -«Крылья Советов», который состоится 23 апреля 2023 года
«Пари НН»
«Пари НН» вряд ли может занести себе в актив нынешний сезон, а в последних пяти турах РПЛ клуб не набрал ни единого балла. Команда из Нижнего Новгорода располагается на 12 позиции с 19 баллами и уступает ближайшему сопернику уже шесть пунктов, что сильно осложняет ее положение. В домашней встрече с «Крыльями Советов» у хозяев будет шанс в личной встрече сократить отставание, чтобы побороться за сохранение прописки в заключительных турах.
15 апреля «Пари НН» уступил на выезде «Динамо» (1:3), а девятого апреля с тем же счетом проиграл и «Краснодару» (1:3).
«Крылья Советов»
Самарский коллектив неплохо выглядел в первом круге, но сейчас дела у него идут не лучшим образом. «Крылья Советов» набрали 25 баллов и опережают нынешнего соперника на шесть пунктов, поэтому в этой встрече им проигрывать нельзя ни в коем случае, чтобы сохранить преимущество, а победа и вовсе поможет практически снять вопросы о зоне вылета. Матч обещает быть интересным и напряженным.
19 апреля «Крылья Советов» уступили в рамках кубка России «Краснодару» (2:3 по пенальти), а 15 числа команда разошлась миром с «Химками» в чемпионате страны (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Пари НН» – 3.4
- Ничья – 3.3
- Победит «Крылья Советов» – 2.25
Статистика
- «Крылья Советов» выиграли только одну игру из десяти последних во всех турнирах
- «Пари НН» проиграл четыре из шести последних матчей на своем поле
- «Крылья Советов» выиграли четыре из пяти последних поединков с «Пари НН»
- Семь из десяти матчей между клубами за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Клубы немного забивают в последних матчах и вряд ли можно рассчитывать на голевую феерию. Прогнозируем нерезультативный поединок.