«Пари НН» -«Крылья Советов» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Пари НН» -«Крылья Советов», который состоится 23 апреля 2023 года

«Пари НН»

«Пари НН» вряд ли может занести себе в актив нынешний сезон, а в последних пяти турах РПЛ клуб не набрал ни единого балла. Команда из Нижнего Новгорода располагается на 12 позиции с 19 баллами и уступает ближайшему сопернику уже шесть пунктов, что сильно осложняет ее положение. В домашней встрече с «Крыльями Советов» у хозяев будет шанс в личной встрече сократить отставание, чтобы побороться за сохранение прописки в заключительных турах.

15 апреля «Пари НН» уступил на выезде «Динамо» (1:3), а девятого апреля с тем же счетом проиграл и «Краснодару» (1:3).

«Крылья Советов»

Самарский коллектив неплохо выглядел в первом круге, но сейчас дела у него идут не лучшим образом. «Крылья Советов» набрали 25 баллов и опережают нынешнего соперника на шесть пунктов, поэтому в этой встрече им проигрывать нельзя ни в коем случае, чтобы сохранить преимущество, а победа и вовсе поможет практически снять вопросы о зоне вылета. Матч обещает быть интересным и напряженным.

19 апреля «Крылья Советов» уступили в рамках кубка России «Краснодару» (2:3 по пенальти), а 15 числа команда разошлась миром с «Химками» в чемпионате страны (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Пари НН» – 3.4

Ничья – 3.3

Победит «Крылья Советов» – 2.25

Статистика

«Крылья Советов» выиграли только одну игру из десяти последних во всех турнирах

«Пари НН» проиграл четыре из шести последних матчей на своем поле

«Крылья Советов» выиграли четыре из пяти последних поединков с «Пари НН»

Семь из десяти матчей между клубами за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Клубы немного забивают в последних матчах и вряд ли можно рассчитывать на голевую феерию. Прогнозируем нерезультативный поединок.