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«Пари НН» -«Крылья Советов» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 23:32
«Пари НН» -«Крылья Советов» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Пари НН» -«Крылья Советов», который состоится 23 апреля 2023 года

«Пари НН»

«Пари НН» вряд ли может занести себе в актив нынешний сезон, а в последних пяти турах РПЛ клуб не набрал ни единого балла. Команда из Нижнего Новгорода располагается на 12 позиции с 19 баллами и уступает ближайшему сопернику уже шесть пунктов, что сильно осложняет ее положение. В домашней встрече с «Крыльями Советов» у хозяев будет шанс в личной встрече сократить отставание, чтобы побороться за сохранение прописки в заключительных турах.

15 апреля «Пари НН» уступил на выезде «Динамо» (1:3), а девятого апреля с тем же счетом проиграл и «Краснодару» (1:3).

«Крылья Советов»

Самарский коллектив неплохо выглядел в первом круге, но сейчас дела у него идут не лучшим образом. «Крылья Советов» набрали 25 баллов и опережают нынешнего соперника на шесть пунктов, поэтому в этой встрече им проигрывать нельзя ни в коем случае, чтобы сохранить преимущество, а победа и вовсе поможет практически снять вопросы о зоне вылета. Матч обещает быть интересным и напряженным.

19 апреля «Крылья Советов» уступили в рамках кубка России «Краснодару» (2:3 по пенальти), а 15 числа команда разошлась миром с «Химками» в чемпионате страны (0:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Пари НН» – 3.4
  • Ничья – 3.3
  • Победит «Крылья Советов» – 2.25

Статистика

  • «Крылья Советов» выиграли только одну игру из десяти последних во всех турнирах
  • «Пари НН» проиграл четыре из шести последних матчей на своем поле
  • «Крылья Советов» выиграли четыре из пяти последних поединков с «Пари НН»
  • Семь из десяти матчей между клубами за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Клубы немного забивают в последних матчах и вряд ли можно рассчитывать на голевую феерию. Прогнозируем нерезультативный поединок.

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