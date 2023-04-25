Символическая сборная 24-го тура РПЛ. Шоу в Москве и солидный «Зенит»

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вчера, 08:56

В восьми матчах забили 31 мяч.

Вратарь

Илья Лантратов («Локомотив») – коллекционер тура

Такими темпами «Зенит» вернется к мыслям о приглашении этого голкипера. Хотя в «Локомотиве» Илье тоже неплохо живется. Закрывает пробелы прошлого, закрепился в знакомом клубе. Взял девять из десяти ударов в матче против ЦСКА . Не каждая попытка «армейцев» была невероятно опасной, но именно голкипер отменял поражение в меньшинстве. Лантратов спасал, «Локомотив» не проиграл.

Защитники

Дмитрий Чистяков («Зенит») – подстраховка тура

Правые защитники не впечатлили. Эктов забил, но сыграл небрежно. Выбираем центрбека прикрывать правый фланг. «Динамо» оттеснили от ворот Кержакова – в створ пришлось три дальних удара. Чистяков снял верхний этаж, позволил Ренану рисковать с перехватами, а сам собрал семь выносов. И это больше, чем его коллеги по обороне вместе взятые. Мощный «Зенит» справился без Родригао в основе.

Андрей Семенов («Ахмат»)

Один клуб из шестнадцати не пропускал. И хотя это также отсылка к форме «Сочи», действия Семенова убедили, что теперь он набрал былую форму. Андрей старался играть максимально просто, поэтому не похвалим его за умный первый пас. Но отборы, перехваты и выносы мяча были в меню. В результате Шелия разок испугался, но не пропускал, что позволило удару Ильина стать победным.

Максим Осипенко («Ростов») – пенальтист сезона

Помазун мог опозорить капитана «Ростова». Осипенко пробил по центру с пенальти, но вратарь упал в угол. Очередной гол защитника, хотя хвалим его также за действия в защите. Если у «Урала» была паника в защите, то «Ростов» реагировал намного спокойнее. Не обошлось без ошибок, но Осипенко снова король статистики – 3 победы наверху, 3 перехвата, 9 выносов мяча.

Хесус Медина ( ЦСКА ) – эксперимент тура

Плохой тур для защитников, но если искать человека, удивившего с положительной стороны, то это Медина. Федотову понравились эксперименты с позициями, поэтому Медину отправили на левый фланг. Насмотревшись на игру Карраско в «Атлетико», парагваец выдал агрессивный поединок в атаке с шестью пасами под удар. И в обороне Хесус помогал Набабкину.

Полузащитники

Малком («Зенит») – удар тура

Герой поединка против «Динамо». Заработал и реализовал пенальти. Забил красивым ударом в дальний угол. Соперников не замечал, опекунов обманывал, действовал на разных участках поля в финальной трети. И голевую передачу на Мостового на десерт отдал. Малком принял прямое участие в шести атаках «Зенита». Вингер получает удовольствие от футбола.

Иван Обляков ( ЦСКА ) – стабильность весны

Удивительная продуктивность. Обляков нанес пять ударов по воротам и создал пять моментов. Цифры говорят о форме футболиста, который справился с таким объемом шансов за 77 минут на поле. И о неготовности обороны «Локомотива» к хитрым перемещениям Ивана, ведь занял позицию Де Брюйне. Работал по правому полуфлангу, а удары наносил с линии штрафной площади.

Эдуард Сперцян («Краснодар») – эмоции тура

Увы, но с такой игрой напарников воспитанник «горожан» быстро покинет команду. Какой смысл оставаться, если показываешь хороший футбол, армянский паспорт лишает сомнений потенциальных покупателей, а можно всюду проиграть? «Краснодар» глупо упустил победу над «Спартаком», но лично Сперцян сделал, что мог. Забил и отдал голевой пас на Кордобу.

Брайан Мансилья («Оренбург»)

Флорентин не забил пенальти, попал в штангу, а Мансилья в своем случае не промахнулся. Еще на счету Брайана голевая передача. Вовремя, как раз после активных действий «Факела» и отмены второго гола клуба из Воронежа. Мансилья в ударе, его не закрыли. Визуально он тяжеловатый игрок, но бить по воротам и создавать моменты широкие бока точно не мешают.

Нападающие

Александр Соболев («Спартак») – дубль недели

Не сдался и поэтому в итоге победил. Помогли футболисты «Краснодара», но Соболев заработал и реализовал пенальти. Также на счету Александра еще один мяч и ассист. «Спартак» отыгрался с 0:2, у Соболева второй дубль подряд. Вернулся к голам, хотя играл в начале матча в окружении Бальде и Игнатова, которым матч не удался. С Промесом и Зиньковским стало веселее.

Николай Комличенко («Ростов»)

Гол-фантом позволил Комличенко сделать дубль. Не знаем, пересек ли мяч линию полностью, но так решили арбитры. У Комличенко и другой гол в наличии, нанес четыре удара, побеждал в борьбе. «Ростову» оставляли пространство для контратак. И хотя игра была равная, гости свои моменты реализовали лучше. У Комличенко 2 удара в створ – два забитых мяча.

Главный тренер

Андрей Талалаев («Химки»)

Абаскалю помог Ивич. Семаку помог Йоканович. Не все победы в футболе именно такие. Иногда один наставник доминирует, независимо от желаний второго. Но в этом туре такого не было. Даже некоторые победы по игре больше похожи на ничьи. Где же искать тренера-героя? Отметим безумный сезон Талалаева. Возглавил третий клуб после «Ахмата» и «Торпедо». «Химки» переиграли москвичей, что усложняет борьбу за спасение. Сложно настроить на победу такую странную команду, как «Химки», но теперь до «Факела» один пункт.

Тенденция тура. Дикая результативность