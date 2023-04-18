Сборная искусственного интеллекта. Робот выбрал лучших из лучших

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сегодня, 08:24

Но не нашлось места Марадоне и Кройфу.

Рано или поздно это должно было случиться. Сейчас мода на нейросети и искусственный интеллект так высока, что их просят нарисовать что угодно или описать что угодно. Нейросети уже пишут новости, искусственные голоса и образы читают прогноз погоды. Понятно, что технологии на зачаточной стадии, однако сами открываемые ими возможности кружат голову своими перспективами.

И вот пришло кому-то в голову спросить самого известного чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT о лучших футболистах в истории. Его попросили составить символическую сборную, которая должна в какой-то степени стереть большую часть споров о том, чье место в списке – заслуженное, а кто этого достоин меньше остальных.

Больше всего в этом будоражит сам факт того, что сборная составлена не группой журналистов, не известными экспертами, тренерами или футболистами, не статистическими агентствами, а искусственным интеллектом, который в процессе своего обучения как раз вобрал весь этот массив данных, которыми человек оперировать не может. Всегда в футболе остается место для иррационального, эта игра не такая просчитываемая, не имеющая математического описания. Поэтому даже такие четко алгоритмизированные списки будут вызывать вопросы и дискуссии. Но посмотреть любопытно. Итак, вот какую сборную лучших в истории предлагает ChatGPT.

Вратарь: Лев Яшин

Здесь вопросов почти не возникает. Это культовый голкипер для всего мира. Возможно, самый влиятельный и известный в истории футбола. Как минимум, он единственный вратарь, получивший «Золотой мяч». Это классический выбор лучшего. Чат-бот тут избегает противоречий современного выбора, где ведутся споры о Мануэле Нойере, Джанлуиджи Буффоне и других. Нас отправляют далеко в историю, и все тут.

Правый защитник: Кафу

Он сыграл в трех подряд финалах чемпионатов мира. И выиграл два чемпионских титула. Это самая классическая модель правого защитника. Обычного такого футболиста на этой позиции и принято представлять в каких-то составах легенд. Возможно, кто-то хотел бы тут видеть Дани Алвеса или Филиппа Лама. Но это типаж немного другой. С точки зрения самого образа и символа попадание четкое.

Центральный защитник: Франко Барези

Выбор лучшего центрального защитника всегда и во всех категориях задача сложная. ChatGPT пошел и здесь по классическому пути. Барези – архетипичный центральный защитник, качественно работающий с мячом. Это икона и символ. Возможно, были подобные ему по надежности центральные защитники, но за этот выбор чат-бота вряд ли кто-то осудит.

Центральный защитник: Франц Беккенбауэр

Потому что если на предыдущем абзаце вы про кого-то и подумали, то это, скорее всего, был именно Беккенбауэр. Так сложилось, что в футболе на виду атакующие футболисты. Но если отдаленно знакомого с игрой и ее историей человека попросить вспомнить лучших центральных защитников, то из глубин разума он наверняка достанет имя Беккенбауэра. Один из всего лишь двух немцев в этом списке.

Левый защитник: Паоло Мальдини

А вот тут не самый очевидный выбор чат-бота. Да, это легенда. Причем на протяжении многих лет. Это символ надежной и харизматичной защиты. Но слева он играл только в начале карьеры, а потом блистал в качестве центрального. Между тем, ChatGPT положился именно на его стартовые позиции. Хотя, возможно, кто-то желал бы тут увидеть более атакующих исполнителей, таких как Роберто Карлос или Эшли Коул.

Опорный полузащитник: Лотар Маттеус

Если чья-то карьера и была по-немецки отточенной до идеала, то у Маттеуса, который на чемпионатах мира провел невероятное число матчей и всегда был на высоте. Но что обращает на себя даже больше внимания: подход искусственного интеллекта. Ведь мало кто при составлении символических сборных включает в них оборонительного полузащитника. Обычно не хватает места, чтобы распихать всех достойных атакующих. И жертвуют чаще всего опорником. ChatGPT подошел более реалистично к раскладу сил.

Центральный полузащитник: Хави

Связывать оборону и атаку в этом искусственном составе должен нынешний главный тренер «Барселоны», который еще недавно был живой легендой и одним из лучших полузащитников в истории. ChatGPT этот статус закрепил. И предпочел Хави Андресу Иньесте, как бы поставив точку в вечном споре, кому из них принадлежит больше заслуг в невероятных успехах той самой сборной Испании и той самой «Барселоны».

Центральный полузащитник: Зинедин Зидан

А теперь представьте связку Хави с Зиданом. Вот ChatGPT взял и представил, собрав их в одну идеальную команду. Пожалуй, на одной из самых конкурентных позиций чат-бот выбрал французского полузащитника, который свое мастерство и свой великий футбольный интеллект уже успел проявить и в качестве главного тренера.

Правый нападающий: Лионель Месси

Тут современникам попроще. Выбор Месси был довольно очевидным, и вряд ли чат-боту пришлось долго вращать своими интеллектуальными шестеренками, чтобы на эту позицию определить именно Лионеля. Кстати, он единственный в этом списке, кто еще играет в одной из топовых европейских лиг.

Левый нападающий: Криштиану Роналду

Ну, где есть Месси, там должен быть и Роналду. Вряд ли чат-бот руководствовался этой идеей, но мы имеем именно такую картину. Многие считают его величайшим в истории. Пусть в последнее время стало больше сомневающихся. В любом случае, кажется, что место в этой команде португалец заслужил.

Центрфорвард: Пеле

Вот где должна была случиться мощная битва. Чат-бот не подкачал и определил на острие атаки команды лучших в истории самого Короля футбола, с именем которого долгое время ассоциировалась сама игра. Наверное, были подвинуты многие другие достойные. Но ведь в этом и смысл таких списков: выбрать самых лучших среди достойнейших.

А кого бы вы заменили в этой команде? Где нашли бы место Марадоне, Роналдо, Эйсебио, Кройфу, Ди Стефано, ван Бастену? И в какой бы области оспорили «мнение» искусственного интеллекта?