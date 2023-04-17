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Символическая антисборная 23-го тура. Семак и удаленные «спартаковцы»

сегодня, 18:58
Семак Сергей
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Мостовой Андрей
Мостовой Андрей
Полузащитник
Кассьерра Матео
Кассьерра Матео
Нападающий
Игнатов Михаил
Игнатов Михаил
Полузащитник

Сложный тур для многих фаворитов.

Вратарь

Артур Нигматуллин («Пари НН»)

Свинов из «Факела» ошибся на выходе против «Ахмата». Сысуев пропустил четыре гола после четырех ударов в створ против «Локомотива», а еще привез пенальти. Но Глушенков со второй попытки не забил, а вот Нигматуллину забил и Гладышев, и Фомин. Во втором случае явная ошибка вратаря, в первом мог сыграть лучше.

Защитники

Кирилл Заика («Сочи»)

Бердыев неожиданно покинул «Сочи», но не был назначен главным тренером «Рубина», выбрали Рашида Рахимова. «Сочи» против «Краснодара» сыграл с тренером Хохловым, результат предсказуемый. Батчи возил Заику по флангу, спокойно смещался ближе к центру. Константин ушел с поля в начале второго тайма.

Ренато Гойкович («Оренбург»)

Для «Оренбурга» похожие затмения стали нормой. Пропустили пять мячей от мертвого «Локомотива» в первом круге. Пропустили по четыре мяча от «Крыльев Советов» и «Спартака». Восемь раз результативно ошиблись в Санкт-Петербурге. Гойкович хлебнул с горького колодца. Против «Локомотива» защитник сыграл не лучше, чем его коллега. Много грубейших ошибок.

Михаил Сиваков («Оренбург»)

«Оренбург» мог пропустить дома пять мячей от «Локомотива», если бы Глушенкову не пришлось перебивать пенальти – попал со второй попытки в штангу. Сиваков ошибался позиционно, терял оппонентов. Оставил голкипера с Камано, Сысуеву пришлось нарушать правила. Еще защитников бесполезно пытался прыгать за мячом после дальнего удара Глушенкова.

Артём Самсонов («Торпедо»)

Савича и Кожемякина в центре хвалить не за что, но Самсонов сыграл не лучше. Именно Артём заработал третий пенальти в ворота «Торпедо» за тайм. Нарушил правила после жесткой игры, получил заслуженную желтую карточку. Это не последний фол левого защитника, мог получить красную карточку, как и футболисты «Спартака». Пронесло, но «Торпедо» проиграло.

Полузащитники

Руслан Литвинов («Спартак»)

Хороший футболист, но нельзя сначала делать, а потом думать. Если не научится принимать спокойные решения, то повторит судьбу Кутепова. Литвинов не забил пенальти – Бабурин потащил. Затем Руслан заработал две желтые карточки. Обе не обязательные, полузащитник мог сыграть иначе.

Кристофер Мартинс («Спартак»)

Как можно, если у тебя есть желтая карточка, аплодировать арбитру? Такой сарказм это всегда неспортивное поведение и ведет к желтой карточке. Удаление стало вторым у «Спартака». Хотя времени у «Торпедо» оставалось немного, они забили в игре 11 на 9. А вот Мартинс не забил с идеальной позиции, попал в перекладину. Несерьезно относится к работе, как бы не задумался об отъезде.

Матиас Перес («Оренбург»)

Личка поставил аргентинца в опорную зону. Тренер ошибся. Хотя Матиас сыграл очень активно, часто оказывался с мячом на разных участках поля, даже бил по чужим воротам. Но не только не отличился, а и оставил пустой опорную зону. Там часто орудовали Дзюба и Глушенков. Артём располагался глубоко, никто не мешал ему разгонять атаки. А Максим забил красивым дальним ударом, никто не накрыл.

Нападающие

Михаил Игнатов («Спартак»)

Соболев, Мозес и Промес сыграть не могли. Николсона и Мелешина тренера оставил на скамейке. Выбрал в основу в атаку связку Игнатова и Бальде. Если Кейта в сборной тура, то его коллега после двух запоминающихся промахов и еще одного неточного удара оказался среди антигероев. Игнатов очень медленный и ему не хватает хладнокровия у чужих ворот.

Андрей Мостовой («Зенит»)

Промежуточные пасы отдавал, ведь за «Зенит» играет, легко откатить ближнему напарнику. Но в итоге у Андрея ни одного удара в створ. Всего один созданный момент. А дальше ожидаемая замена Мостового. Для сравнения, у Клаудиньо четыре паса под удары. В итоге «Ростов» задал суть игры, выкристаллизовалась нулевая ничья с редкими шансами, И Мостовой был еще хуже, чем его бразильские коллеги.

Матео Кассьера («Зенит»)

Кассьерра настолько плох, что это словосочетание доводилось писать в прошлом, составляя эту команду. Матео снова не забил. Пусть на его счету единственный точный удар «Зенита» в Ростове-на-Дону, это ведь не гол. Колумбийца поменяли на Сергеева, который тоже ничего не показал. Но Кассьерра в основе, значит, Семак упрямо в него верит. И ошибается. «Зениту» нужен сильный нападающий.

Главный тренер

Сергей Семак («Зенит»)

Летит на автопилоте. Не сумел найти правильные слова, чтобы мотивировать «Зенит» против ближайшего преследователя. Семак будет чемпионом через пару туров, ведь преследователи слабее. Но не сказать, что в этом сезоне у «Зенита» тренерская победа. Игра центрального форварда – катастрофа. Защита стала хуже без Ловрена. Правый латераль играет неважно. Без Барриоса в центре тонули. У Семака лучшее место на представлении, но он иногда не режиссер, а зритель с правом покрыть благим матом игроков, что делал в Ростове-на-Дону. Но Карпина не обыграл.

Разочарование тура. Фолы ради фолов

Два удаления игроков «Спартака» эталонные в этом плане. Литвинов мог не получать первую желтую карточку. Мартинсу не стоило саркастично аплодировать арбитру перед роковым горчичником. Но рядом с этим были необязательные нарушения правил со стороны игроков «Торпедо». Также не спешили следовать закону футболисты «Оренбурга», которым не хватило хладнокровия сразу у двух ворот. Конечно, не все матчи были одинаковыми. Но многие срывались на «бей-беги», даже в центральной игре «Ростова» против «Зенита».

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alexgurzan
alexgurzan ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 19:28
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ryzz37ztxadb
ryzz37ztxadb ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 19:21
Спасибо за разъяснения.
Serious94
Serious94
сегодня в 19:20
Семак из антисборной вылезать вообще не должен, так как он уже более 5 лет тренирует и никакую игру поставить не может. Тупо Бразильцы тянут лямку за тренера и русских игроков.
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 19:19
Семак купил автопилот,и верит он в Кассьеру,а Мостовой пасы даёт лишь только для примера.Игнатов может иногда,но медленный он очень,а вот его партнёр-Бальда,стать всем примером хочет.Ошибся с Пересом опять когда-то точный Личка,а Мартинсу по роже дать всем хочется прилично.Руслан хороший футболист,но не умеет думать,Самсонов...это же артист,такое смог придумать!Позиционно Сиваков теряет оппонентов,Ренато Гойкович каков-создал пятьсот моментов...Кирилл Заика ни при чём,что кинул всех Бердыев,а Нигматуллин вратарём не стал,как и Сысуев...
alexgurzan
alexgurzan ответ 9m4xz29dfczn (раскрыть)
сегодня в 19:19
Этого технически нельзя было сделать, просто инфу хотели отправлять на одну почту, но отказались от этой идеи.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 19:15
Хорошая сборная, в ней нет игроков Урала и это радует.
Спасибо автору.
9m4xz29dfczn
9m4xz29dfczn ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 19:07
Вроде бы недавно объединяли или отказались это делать?
Это для конкурса вроде надо было.
alexgurzan
alexgurzan ответ 9fktsvpu4y2u (раскрыть)
сегодня в 19:05
Добрый вечер.
Одна почта = один аккаунт.
9fktsvpu4y2u
9fktsvpu4y2u ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 19:02, ред.
Приветствую!
Не могу поменять электронную почту, говорят "Адрес электронной почты уже используется".
Хочу объединить три аккаунта.
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