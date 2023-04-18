Роналду назвал символическую сборную среди своих бывших одноклубников

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду назвал символическую сборную, составленную из его бывших партнеров по командам.
Вратарь: Икер Касильяс;
Защитники: Марсело, Джорджо Кьеллини, Рио Фердинанд, Серхио Рамос;
Полузащитники: Пол Скоулз, Лука Модрич, Тони Кроос;
Нападающие: Гарет Бэйл, Карим Бензема, Уэйн Руни.
и уважаю, понимаешь, мне это ИНТЕРЕСНО, дошло???!!!
и уважаю, понимаешь, мне это ИНТЕРЕСНО, дошло???!!!
Попросил выслать код на 19, но до сих пор нет, а завтра последний день.
И почему так мало времени стало на получения приза?
Попросил выслать код на 19, но до сих пор нет, а завтра последний день.
И почему так мало времени стало на получения приза?