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Роналду назвал символическую сборную среди своих бывших одноклубников

вчера, 15:35

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду назвал символическую сборную, составленную из его бывших партнеров по командам.

Вратарь: Икер Касильяс;

Защитники: Марсело, Джорджо Кьеллини, Рио Фердинанд, Серхио Рамос;

Полузащитники: Пол Скоулз, Лука Модрич, Тони Кроос;

Нападающие: Гарет Бэйл, Карим Бензема, Уэйн Руни.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:43
Зря он разбил бермудский треугольник Каземиро - Кроос - Модрич.
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
сегодня в 01:05
А Бэкхэм?
Shafterhopf
Shafterhopf ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 21:55
Как минимум журналистов и редакторов The Sun
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 21:55
Кельнни взял а так в юве особо некого взять
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 21:51
Ты же зашёл и написал комент. Так что не зря добавили эту новость
Шуnя771
Шуnя771 ответ memphis (раскрыть)
вчера в 18:43
Знаток "Рыжик - Мурыжик" утверждает, что он в запасе!)
УЕСКА
УЕСКА ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 18:41
Из Ювентуса Кьеллини есть. Ну и состав у Юве слабоват, чтобы еще кого-то можно было сюда добавить.
memphis
memphis
вчера в 18:03
Даже себя не поставил? Или нельзя было?))
shur
shur ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 17:17
...пример, вот вроде Ленинграда названия нет , а Я его помню
и уважаю, понимаешь, мне это ИНТЕРЕСНО, дошло???!!!
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:05
Будто бы и не был в Ювентусе, взял только из Реал М и Ман Ю. Состав конечно, хороший, мощный, раньше игроки были намного лучше и дешевле.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:50
Отличная команда получилась.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:43
Нормальный состав собрался.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 16:34
Это лишний повод узнать кого он респектует. Молодец что включил Руни, после всех перепалок и обзывательств "некрасивым". Да и на нескольких из этого списка тоже были обиженки
8m9f7hbr92fy
8m9f7hbr92fy
вчера в 16:31
Вполне конкурентная сборная.
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:22
Ну в принципе не плохая сборная получилась...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:11
а в запасе-Роналду
Байкал-38
Байкал-38 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 16:06
Забирать буду примерно в 05 утра по московскому времени 19.04.2023 года.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:01
Интересно, интересуют ли кого-нибудь эти его сборные?...
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 16:00
Здравствуйте. В случае когда победитель запрашивает код на определённый день письмо с кодом высылается в тот день когда победитель планирует забирать приз. Коды действуют в течении суток. Поэтому мы пришлём письмо когда будет 19 апреля по московскому времени.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 15:48
Вчера открыл почту и увидел, что приз пришёл 15 и забрать его можно до 19 включительно.
Попросил выслать код на 19, но до сих пор нет, а завтра последний день.
И почему так мало времени стало на получения приза?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:46
Приличная команда, а в запасе?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:44
Дырявый ностальгирует, скучно ему в южной Африке.
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