Из Аргентины — со страстью. Гальярдо пора штурмовать Европу

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Легенда «Ривер Плейт» может пригодиться и топ-клубам.

Близится к концу европейский футбольный сезон, а значит, активизируются разговоры о тренерских назначениях и отставках. Так получилось, что в условиях мощной турбулентности оказалось сразу много топовых клубов. В них можно ожидать перестановок в области наставников. Однако порой складывается ощущение, что рынок специалистов еще более узкий, чем топовых футболистов.

В списках СМИ и экспертов фигурируют одни и те же фамилии. Причем даже таких людей, которые в своих предыдущих клубах допустили провалы. По кругу: Почеттино, Тухель, где-то вспыхнет фамилия кого-то новенького наподобие Нагельсманна, а в целом картина не блещет свежестью. Есть уж и совсем отчаявшиеся клубы вроде ПСЖ , который испробовал миллион подходов к тренерским назначениям, а результата все нет.

Почему-то при этом забываются кандидаты, которых нельзя отнести к тем, что все время на виду. Следующим после Европы крупным футбольным кластером является южноамериканский. На поток поставлена «добыча» оттуда талантливых игроков. Кто-то сверкает в Европе и поднимается на вершину, другие киснут где-то в районе Португалии, возвращаются в Америку или транзитом перебираются в Азию.

Но если применить опыт перетягивания южноамериканских талантов в Европу в тренерской области? Сразу на ум приходит специалист, который в Южной Америке себе уже сделал выдающуюся репутацию, но так и не заглядывал поработать в Европу. Возможно, настало время Марсело Гальярдо, который как раз с конца прошлого года является свободным агентом?

Звездный футболист

Гальярдо больше шумихи производил, пожалуй, как игрок. Он был заметным исполнителем в «Ривер Плейт» времен успеха клуба в 1990-х. Потом блистал в качестве хрупкого, но очень техничного и умного атакующего полузащитника в Европе. В частности, в «Монако», который сделал чемпионом в 2000 году. Тогда же он был признан лучшим футболистом чемпионата Франции.

Марсело не был наделен какими-то выдающимися физическими данными. Ни силой, ни скоростью, ни здоровьем – от травм приходилось страдать регулярно. Однако компенсировать все удавалось интеллектом и грамотным использованием природного таланта. У него было два прозвища, которые кажутся противоположными, но при этом четко отражают историю Гальярдо: Кукла и Наполеон.

Сейчас 47-летний Марсело, обладающий лицом ребенка, это проницательный стратег, эмоциональный боец и настоящий генерал. Ему пришлось поиграть не только в «Ривере» и «Монако». В карьере Гальярдо есть и ПСЖ , и «Ди Си Юнайтед», и уругвайский «Насьональ», где он завершил карьеру.

Быстрый переход к тренерству

Гальярдо планировал взять перерыв после окончания карьеры игрока, но его футбольный ум уже гарантировал, что он станет тренером. В руководстве «Насьоналя» передышки Наполеону не дали. Через пару недель после окончания карьеры футболиста он начал карьеру тренера. И получилось успешно. В первом же сезоне привел «Насьональ» к чемпионству.

Такой шустрый старт, видимо, испугал и самого наставника. После титула он ушел в отставку и занялся более глубоким изучением нового ремесла. Тут пригодились связи, которые у него остались в Европе. Кроме того, многие аргентинцы, выступавшие в европейских клубах, с радостью помогали Гальярдо налаживать контакты в Старом Свете. Так что, несмотря на отсутствие реального опыта работы в Европе, Гальярдо оставался погруженным в развитие футбола здесь.

Гальярдо устроил себе натуральную стажировку в лучших клубах Европы, изучая методики, которые не прошли даром. Многое из того, что он подсмотрел, затем было применено им в «Ривер Плейт». Он подробно со своими товарищами анализировал игру «Барселоны» Гвардиолы, «Милана» Сакки, посещал «живые» матчи, гостил у Симеоне и других наставников. И так далее. Узнавал о тренерских практиках в Англии, Италии и Испании, некоторое время провел во Франции, где общался с Бьелсой, который как раз контактировал с «Марселем», а теперь может возобновить карьеру в Южной Америке.

Параллельно Марсело вел переговоры о новом назначении. Накапливая все футбольные премудрости, опыт, причем разнообразный и зачастую противоречивый, он должен был как можно скорее где-то опробовать все это в реальной работе. Но все варианты – в Южной Америке. Тот футбол ему был ближе по духу, он был ближе Гальярдо по настроению. А европейским опытом он хотел сбалансировать южноамериканскую страсть.

После пары неудачных переговоров Марсело удалось предварительно согласовать условия сделки с «Ньюэллс Олд Бойз». Но когда специалист взялся все обдумывать, ему поступил звонок из «Ривер Плейт». Причем для этого клуба Гальярдо не был приоритетным кандидатом. Просто раньше отказались другие. Интересно, что и сам аргентинец не поспешил все бросить и согласиться на работу в своем родном клубе. Его пришлось поуговаривать. Но в итоге один из главных аргентинских союзов последних десяти лет состоялся.

Подъем с «Ривером»

Особенностью южноамериканского футбола является еще и высокая текучка тренерских кадров. В частности, в топ-клубах. Если наставник там отработал больше пары лет – уже успех. Гальярдо удалось возглавлять «Ривер» с 2014 по 2022 год. Причем с клубом он постоянно завоевывал те или иные титулы, поднимая свою репутацию и сдерживая боссов от желания расстаться с ним.

В первом сезоне, например, Марсело выиграл Южноамериканский кубок. До этого 17 лет «Ривер Плейт» не брал международных титулов. А главными достижениями у руля «Ривера» можно считать две победы в Кубке Либертадорес. Они случились в 2015 и 2018 году. Причем последний останется в истории надолго. Это был первый финал такого турнира между «Ривером» и его главным противником – «Бока Хуниорс». Ответный матч противостояния даже пришлось проводить в Мадриде. Потому что фанаты «Ривера» напали на клубный автобус «Боки».

Даже если бы Гальярдо больше ничего не добился в своей карьере, фанаты «Ривер Плейт» боготворили бы его за этот триумф. Но после него начался спад. Аргентинским клубам становилось все труднее конкурировать с бразильскими в Кубке Либертадорес. В 2019 году «Ривер» был в шаге от победы над «Фламенго» в финале, но уступил на последних минутах. В следующем году команда уступила «Палмейрасу» в полуфинале. Затем было поражение на раунд раньше – от «Атлетико Минейро». А в прошлом году кампания закончилась еще быстрее. «Ривер Плейт» уступил во втором раунде «Велес Сарсфилд» по сумме двух встреч.

Таким образом, с каждым сезоном мечта выиграть третий тренерский Кубок Либертадорес от Гальярдо отдалялась. Возможно, ему следовало уйти раньше. Но с другой стороны, он мог бы и задержаться. Ведь после реконструкции стадион «Ривера» вмещает 80 тысяч болельщиков. И в Южной Америке, где эмоциональный заряд фанатов крайне важен, это будет серьезным подспорьем для «Ривер Плейт». Впрочем, этой опорой теперь будет пользоваться новый специалист Мартин Демикелис.

Эмоции важнее тактики

Гальярдо любит оседлать эмоциональную сторону игры. И он не скрывает, что эта составляющая будет играть решающую роль в выборе следующего клуба. Марсело хочет чувствовать психологическую связь со своим местом работы. Понятно, что для крупного европейского клуба такой тренер был бы смелым выбором.

Кто-то сравнивает его с товарищем Симеоне. Но Диего лучше знал европейский футбол. Вряд ли налаженные им за годы выступлений в Европе связи сравнятся с двухлетним вояжем Гальярдо, а также его изучением теоретической составляющей. Да и модель игры Симеоне скорее прагматичная. Тогда как Гальярдо – мечтатель, желающий высокого прессинга, постоянной атаки и самоотдачи. Он и 15 лет назад не скрывал, что его тренерская модель – Бьельса. Но топовым европейским клубам с толстосумами за их спинами нужны бизнес-планы, нужен расчетливый подход. Сами они, конечно, могут творить всякую несуразицу, однако вряд ли согласятся на эмоциональный подход гостя из-за океана.

Гальярдо может много возиться с формацией своей команды, переходить от одной схемы к другой. Для него она не первична. Ему важнее поймать эмоциональную волну, завести и раскачать команду. При должном настрое она способна и с тактическими огрехами вытащить любой поединок. Конечно, мы не собираемся умалять и собственно значение тренерской работы с тактикой и физикой. Не зря же изначально подчеркивался интеллект Гальярдо и его глубокое понимание игры.