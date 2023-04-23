«Тоттенхэм» пропустил 5 голов за 20 минут. «Шпоры» — не уровень топ-5, «Ньюкасл» одной ногой в ЛЧ

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сегодня, 20:20

По горячим следам огненного матча.

По итогам 32-го тура в Английской Премьер-лиге можно сделать несколько выводов. Во-первых, «Тоттенхэм» не просто больше не в борьбе за топ-3, а на волоске от потери места в пятерке – и по содержанию игры явно не тянет в топ-5. Во-вторых, у «Ньюкасла» достаточно широкий функционал, чтобы надламывать такие кризисные гранды. Эти команды сыграли между собой сегодня – и «сороки» с легкостью забрали 3 очка в домашней встрече.

«Ньюкасл» — в позиции догоняющих, «шпоры» доживают последние дни в пятерке

К 32-му туру команды подходили в абсолютно разных настроениях. Подопечные Эдди Хау продолжали упорную борьбу за тройку призеров – победа над «Манчестер Юнайтед» в очном матче позволяла «сорокам» располагаться выше при равенстве очков с манкунианцами. При этом по итогам минувших выходных «Ньюкасл» этого преимущества лишился.

Произошло это по вине дерзкой «Астон Виллы» под руководством Унаи Эмери. Испанский менеджер вдохнул во «львов» жизнь, на позитивном импульсе они вплотную подобрались к первой пятерке и готовы забраться выше – победа над «Ньюкаслом» (3:0) стала новой ступенью.

Лондонский коллектив же мечтает о скором окончании сезона – после мартовской отставки Конте сразу выбирать новый клубный вектор нерационально. «Шпоры» решили повременить с назначением нового главного тренера до лета. Но сезон не окончен – и «Тоттенхэм» вынужден играть тем, что есть. Коллективу больше нечего предложить в погоне за тройкой призеров, поэтому «Ньюкасл» и МЮ ушли вперед. И нечего лондонцам предложить ради того, чтобы остаться в топ-5 – и «Брайтон», и «Вилла» больше заслужили замыкать пятерку. Смена позиции, по сути, дело времени.

Два варианта вскрытия «шпор»

Исход встречи был решен в первые 20 минут – на этом отрезке у «Ньюкасла» было тотальное преимущество. В первую очередь это объяснялось интенсивностью прессинга. У полузащитников «Тоттенхэма» не было времени на принятие решения, сразу после приема мяча они оказывались под давлением. Поэтому перед первым голом лондонцы ни разу не приблизились к чужим воротам. И одновременно такой прессинг стал фундаментом для двух голов подопечных Хау. В первом случае «сороки» перехватили мяч в центре, Жоэлинтон вскрыл левый фланг и забрался в штрафную, пробив по воротам. Отскок подкараулил Джейкоб Мерфи – и поразил ворота Уго Льориса. Это произошло на второй минуте.

Второй случай – эпизод с третьим голом. Сразу трое выдвинулись на Сарра и Хейбьерга в опорной «шпор». Под давлением мяч получил Хын-Мин Сон – случилась потеря, за которой последовал дальний удар Мерфи, который Льорис не смог парировать.

Стоит при оценке быстрого отрыва «Ньюкасла» учитывать и индивидуальные ошибки «Тоттенхэма». Группа обороны подошла к матчу в разобранном состоянии и под давлением в условиях дефицита времени попросту не поспевала за Жоэлинтоном, Исаком и Мерфи. В случае с первым голом Мерфи оказался на убойной позиции, выскочив из-за спины Перишича – и Иван не оказал никакого сопротивления. Перед вторым взятием ворот Жоэлинтон легко оторвался от Педро Порро Кристиана Ромеро. Когда бразилец получил мяч, те уже никак не успевали накрыть его, перед вингером оставался лишь голкипер «Тоттенхэма».

Единственный гол «Тоттенхэма» — заслуга Кейна

«Сороки» били по воротам в 2 раза больше, чем «шпоры» — при этом владели позиционным преимуществом, легко вскрывали фланги (Берн и Триппьер резво продвигали мяч). У лондонского коллектива оставались единичные моменты, и даже так единственный гол «шпор» — скорее заслуга одного игрока, чем команды.

Харри Кейн, получив мяч в центральной трети поля, прорвался к чужой штрафной, оторвался от опекуна и пробил в дальний от вратаря угол.

В общей сложности лучший бомбардир «шпор» в текущем чемпионате трижды пробил по воротам «Ньюкасла». Столько же ударов нанес Сон, 2 удара – на счету Порро.

Первая ЛЧ при новых владельцах почти в кармане

Когда в последний раз «Ньюкасл» рубился в еврокубках? Международные баталии остались в сезоне 2012/13 и начале нулевых. В последний раз «сороки» играли в Лиге Европы и добирались до четвертьфинала.

На этот раз команда почти наверняка отберется в Лигу чемпионов – ниже четвертой строчки «Ньюкасл» не упадет, этого уже достаточно. Остается вопрос, достаточный ли у клуба запас прочности, чтобы обойти «Манчестер Юнайтед» (последним еще бороться за Кубок Англии).

И можно быть уверенными, что в главном еврокубке «сороки» тоже покажут класс. Во-первых, у клуба возросли финансовые возможности – теперь на усиление можно тратить больше денег. Во-вторых, всего за год менеджмент успел заложить надежный фундамент и найти системного тренера – Эдди Хау подтянул стандарты «Ньюкасла», привил им интенсивный прессинг и требует быстрого принятия решений на мяче. Менеджер вряд ли уйдет летом, плюс получит усиление под свои идеи.

Проблема в том, что «сороки» давно не играли на два фронта (а учитывая Кубок Англии и Кубок Лиги – на все три). Глубина скамейки у команды приличная, но не все игроки из заявки способны усилить игру по ходу матча. В следующем сезоне стоит ожидать, что «Ньюкасл» испытает первые проблемы при переходе из середняка в ранг толстосума.