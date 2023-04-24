В АПЛ и Бундеслиге жарко, а «Наполи» готовится к параду чемпионов. Борьба за трофеи в разгаре

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сегодня, 19:28

Расклад накануне кульминации сезона.

Англия. Чемпионская битва уже в среду

«Манчестер Сити» против «Арсенала». Артету устроит только победа, поскольку у Гвардиолы два матча в запасе, а «канониры» потеряли преимущество по потерянным очкам. Бездушные алгоритмы «искусственного интеллекта» оценивают шансы «горожан» на титул намного, намного выше. Чемпионский кубок в кармане у Грилиша, Диаша и Холанда? Не спешите. Футбол тем хорош, что предсказуемые сюжеты сменяются сенсационными развязками. Никто не ставил на «Милан» и «Интер» в полуфинале ЛЧ , поскольку это безумный выбор в сентябре прошлого года. Никто не ставил на «Арсенал» на первом месте в АПЛ в конце апреля. «Манчестер Сити» снова фаворит, но Артете рано сдаваться, невзирая на осечки и сложный календарь.

Италия. «Наполи» и два шага к скудетто

Две победы, и никто точно не достанет клуб из Неаполя. Или одна победа, если через день «Лацио» не обыграет «Интер». Успех Спаллетти против «Ювентуса» на последних секундах подарил праздник для болельщиков. Было принципиально завоевать три очка против туринцев после обидного вылета из Лиги чемпионов от миланцев. С «россонери» не справились, но «Лацио» и «Ювентус» не достанут Спаллетти, даже если Аллегри вернут все очки в таблице навсегда, а не временно до нового вердикта апелляционного суда. В Италии четвертый раз подряд поменяется чемпион. Очень интересная лига, пускай «золото» «Наполи» будет досрочным. Осталось оформить титул юридически, в футбольном смысле давно победили, на что указывает поведение фанатов из Неаполя – они пляшут, поют и катаются на скутерах за клубным автобусом, ведь понимают, что главная вечеринка не за горами.

Германия. Гегемон подарил надежду

Гениальный ход Салихамиджича и Кана уничтожил для «Баварии» весну. С Нагельсманном проигрывала в пять раз реже. Тухель оступился в Кубке Германии. Не будет «золотого дубля». Оступился в Лиге чемпионов, где можно было пройти «горожан», но вылететь от «Реала», хотя разгром поджидал еще в Манчестере. Осталось уступить в Бундеслиге «Боруссии» Д. «Шмели» подберут «салатницу», которую уронил фаворит, если настроятся на серию побед. После этого Тухеля оставят тренером в Мюнхене лишь по одной причине – чтобы не признавать ошибку не конкретно Оливера и Хасана, а всех с властью в «Баварии». Команда невероятно мощная, осенью могут всех побеждать, как любят и умеют. Но Дортмунду дали шанс сейчас, Беллингем и его напарники готовы им воспользоваться.

Франция. Кислый праздник парижан

Месси быстрее всех в 21-м веке в Лиге 1 собрал 15 голов и 15 ассистов. Это редкая комбинация во Франции, потому что повторил результаты Азара и Мбаппе из прошлого, больше таких разносторонних снайперов не было. Вот только ПСЖ опять без финала Лиги чемпионов. И без главного тренера, так как оставлять Гальтье будет безумием. Не менее безумно смотрится набор кандидатов на должность наставника. Неймар и Месси могут уйти из ПСЖ . Мбаппе тоже задумался, хотя и покупает особняки на родине. Есть лишь одна сладость сезона. Французский чемпион не опозорился, отдав чемпионство. Не нашлось нового «Лилля», хотя фаворит часто терял очки в Лиге 1, а в Кубке вылетел от «Марселя». Плохой сезон для одного из самых богатых клубов мира с невероятным по именам составом.

Испания. «Реал» не воскресит интригу

Год назад после тридцати матчей у «Реала» было 69 пунктов, а сейчас лишь на четыре меньше. Вот только в прошлом сезоне «Барселона» набрала 57 баллов, а теперь 76. Каталонцы будут чемпионами Испании, хотя Левандовски и собрал худшую серию за семь лет, поляк в девяти из десяти последних матчей за «Барселону» обошелся без голов. Но «блаугранас», отвлекаясь на суды и скандалы на тему того, кто лучше прислуживал диктатору Франко, набирает очки быстрее, чем уставший «Реал». «Манчестер Сити» тоже поможет «Барселоне» выиграть Ла Лигу. Гвардиола поддержит любимый клуб на расстоянии, вымотав основных игроков «Мадрида». Что ж, в Испании будет третий чемпион за три сезона, а «Барселона» выиграет впервые за четыре года.

Россия. «Зениту» не хватает трех побед

Это если «Ростов» соберет серию побед в ближайших турах. Семаку для титула точно хватит 67 очков, ведь максимум для команды Карпина такой же, но по регламенту места распределяются по результатам матчей между собой. У «Зенита» победа дома и ничья в гостях. Малком и компания принесут петербуржцам пятый титул подряд. Ничего подобного в российском футболе не было двадцать два года, когда завершилась серия «Спартака» Романцева. Историческое событие, хотя большинство зрителей предпочли бы чемпионскую борьбу в последних турах. Возможно, даже болельщики «Зенита», ведь они уверены в своей команде, готовы играть с жертвами, как сытые коты. В отсутствии борьбы винить нужно подопечных Абаскаля и Федотова, они не выдержали темп «Зенита».

Португалия, Нидерланды и Турция. Киты на вершине