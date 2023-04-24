Безумие от «Спартака» и «Краснодара». Голевое шоу и споры о судействе

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вчера, 23:00

Невероятно результативный футбол.

Безбородов не остался незаметным

Карасёв и Безбородов – главные судьи РПЛ последнего времени. Арбитров с высокими средними оценками объединяет самоуверенность. Чаще принимают категоричные решения. В этом случае представители ЭСК РФС могут защитить выбор Безбородова и помощников на VAR ? По ходу матча показалось, что это чистый пенальти. Тавареш хватал Сперцяна за плечо.

Но подробные повторы доказали, что Эдуард первым явно потянул соперника за футболку. Затем защитник вместо борьбы показывал арбитру, что это фол. Проиграл мгновение и нарушал правила в ответ. Как трактовать сложный эпизод? Если игнорировать начальный контакт, то это пенальти. Если считать, что очевидный захват футболки — фол, то не пенальти.

Разберутся в ЭСК РФС , а пока делитесь своими впечатлениями от встречи. Понятно, что «Краснодар» и Сперцян организовали третью голевую атаку уже после ключевого эпизода игры. Но решение Безбородова завело команды. У Мажича будет работа, а Абаскаль отложил разговоры об отставке, потому что не проиграл. Хотя мог.

«Спартак» ужасно провел час игры

Дважды пропустили по делу. За час игры счет по ударам в створ 2:5 в пользу «Краснодара». Гости точнее работали с мячом. У них не было Дуарте, который не понимает, что делать на поле против соперников с быстрыми ногами. Добавьте сюда очередную ошибку «Спартака» при розыгрыше оппонентом мяча с угла поля – получите катастрофу в обороне хозяев.

Достаточно причин, чтобы на шестидесятой минуте москвичи не верили в камбэк и даже в ответный мяч. «Краснодар» долго был ближе к третьему голу, чем «Спартак» к первому. Батчи и Кади хорошо дополняли Кордобу, но Боржесу не повезло. Атакующий игрок столкнулся с Джикией, сломал лицевую кость – быстрого ему выздоровления.

Футболисту пришлось покинуть поле. Оперативные действия Георгия по оказанию первой помощи — это лучшее, что «Спартак» показал за час игры. Имелась парочка атак, где оборона «Краснодара» вспоминала буйную молодость, но более зрелые гости спокойно довели бы такой матч до победы. А дальше началось шоу.

«Краснодар» развалился в обороне

Безбородов не забивал Сафонову. И Сиденков правильно сделал, что указал главному арбитру встречи на фол Рамиреса. В том эпизоде был контакт в ногах и касание руками, в отличие от падения «Аквамена» Соболева до перерыва. Кроме пенальти, было еще три момента, когда голкипер и оборона гостей действовали неверно. У Соболева второй дубль подряд.

В прошлом туре Александр забил дважды «Динамо», но не выиграл. А теперь Промес выздоровел и помог. Квинси забил четвертый мяч, а за пару минут до этого отличился Зиньковский. Не знаем, почему в основе вышел Игнатов, а не Антон. Тезки Промес и Зиньковский показали Ивичу, что ему летом нужны центральные защитники. Кайо не было, но он не вожак.

«Спартак» забил «Краснодару» восемь мячей в чемпионате за два матча, перебор для любой обороны. Особенно для команды, которая по ресурсам опережает «Ростов» и должна бороться за первую тройку. Но когда в последние полчаса игры разрешаете сопернику 10 ударов, из которых 5 в створ, то четыре ошибки не удивляют.

Оба коллектива играют как подростки

«Краснодар» вел против «Крыльев Советов» 2:0, но позволил забить в дополнительное время дважды. Пришлось бить пенальти. Прошли дальше, но урок не выучили. «Горожане» вели в Москве 2:0. Пропустили четырежды. Даже после третьего гола не остановились, не взяли паузу, не успокоили игру владением, хотя работать с мячом умеют. Большая глупость.

И она не является аномальной. В пределах нормы также расшатанная игра «Спартака». Нет ни опорной зоны, ни крутых центральных защитников. Джикия в этом сезоне играет слабо. Чернова заменили в первом тайме, упускал Кордобу. Дуарте озадачил. Пруцев не опорный полузащитник. Классен и Тавареш сыграли плохо. Лишь Соболев с характером, тут не спорим.

Вот только Игнатов и Бальде оставили «Спартак» в меньшинстве до замен. Другой оппонент, вроде «Зенита», не подарил бы такой поединок «Спартаку». Но «Краснодар» тоже до жути инфантильная команда. Без опорной зоны – Баньяц и Пина не справляются, а Кривцов заработал на обратную замену. Про оборону Сафонова можно слагать лишь матерные песни.

Расхристанный футбол интересный, если воспринимать его как ситком. Но если пересмотреть встречу как серьезный сериал, то не найти глубины. Игра актеров слабая, действия режиссеров хаотичные. «Краснодару» пора изменить принципы игры. Нельзя дважды подряд отдавать преимущество в два мяча.

Абаскаль отскочил, но так бывает редко

А каким был план на игру? «Спартак» не за что хвалить, кроме рвения. Ивич подставился, москвичам повезло. Но предыдущие глупые ничьи и поражения лишили РПЛ чемпионской гонки. Раз Абаскаль без поставленного футбола в тройке, то это невероятное шоу не делает комплимент уровню чемпионата. В первенстве бани тоже может быть семь мячей после диких ляпов команд.

Нечему радоваться, так как это футбол ошибок, а не подвигов. Если Ивич и Абаскаль не сделают выводов, то команды, которые могут играть намного солиднее, не изменятся. «Спартаку» важно в новом сезоне бороться с «Зенитом», ведь чемпион изменит состав. «Краснодару» в этом сезоне надо в финал Кубка России. Но с такой защитой их выбьет «Акрон».

Таких матчей у «горожан» было пару десятков. Иногда они вырывали очки после серии своих ошибок. Сегодня их наказали, превратив явное поражение «Спартака» в победу 4:3. Безобразный зрелищный футбол, в котором атака побеждает не из-за собственного класса, а потому что у соперников нет профессиональной обороны.