«Дандолк» – «Дроэда»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Дандолк» – «Дроэда», который состоится 28 апреля 2023 года

«Дандолк»

Седьмое место занимают «чёрно-белые» в чемпионате Ирландии. Вспомним несколько матчей с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход встречи с «дрогами». Пять матчей к ряду «Дандолк» не выигрывает. С минимальным счётом «чёрно-белые» уступили в гостях «Корк Сити» в матче 9-го тура Премьер-дивизиона. Ничейным исходом завершилась игра позапрошлого тура чемпионата с «Дерри Сити» (2:2).

21 апреля «Дандолк» раскатал ничью на выезде с «Шелбурном» (1:1).

«Дроэда»

После одиннадцати туров текущего сезона «Дроэда Юнайтед» находится в турнирной таблице на одну строчку ниже «Дандолка». Рассмотрим недавние футбольные поединки «турков» за последнее время. Дома с разницей в пару голов «бордово-голубые» проиграли команде «Сент-Патрикс Атлетик». Миром разошлись «дроги» в матче позапрошлого тура со «Слайго Роверс» (1:1).

«Богемианс» обыграл «турков» со счётом 2:0 на их поле в матче 11-го тура Премьер-дивизиона.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дандолк» – 1.91

Ничья – 3.55

Победит «Дроэда» – 3.95

Победит «Дандолк» с форой -1.5 – 3.30

Обе забьют — нет – 1.91

Обе забьют — да – 1.85

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.04

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.78

Статистика

Четыре крайних очных встречи завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

Три поражения потерпели «чёрно-белые» в пяти последних матчах

Из пяти крайних встреч «турки» проиграли в двух поединках.

Прогноз

В крайней встрече «Дандолк» обыграл «дрогов» на их поле. Дома «чёрно-белые» в предстоящей игре также возьмут верх над «турками». Компания Pinnacle предлагает на победу «Дандолка» коэффициент 1.91.