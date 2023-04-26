«Шемрок Роверс» – «Слайго Роверс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Шемрок Роверс» – «Слайго Роверс», который состоится 28 апреля 2023 года
«Шемрок Роверс»
«Шемрок» входит в тройку самых сильных команд Премьер-дивизиона на текущий момент. Восемь матчей подряд команда не уступает своим соперникам. «Шемрок Роверс», забив три гола, в сухую обыграл «студентов». На своём поле «Шемрок» принимал команду «Шелбурн» в матче 10-го тура чемпионата Ирландии. «Роверс» раскатал ничью с «красными» со счётом 2:2.
На выезде «обручи» взяли верх над «святошами» со счётом 2:0. «Сент-Патрикс Атлетик» пропустил первый гол уже на девятнадцатой минуте встречи.
«Слайго Роверс»
«Слайго» находится на две строчки ниже «Шемрока» в турнирной таблице чемпионата Ирландии. Вспомним недавние матчи с участием «красно-белых», чтобы оценить шансы команды на успех в будущей игре с «Шемроком». С разницей в один мяч «Слайго Роверс» уступил на выезде «Шелбурну» в матче 9-го тура Премьер-дивизиона. Ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Дроэдой» (1:1).
На прошлых выходных «Слайго Роверс» обыграл со счётом 3:1 «студентов».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Шемрок Роверс» – 1.48
- Ничья – 4.50
- Победит «Слайго Роверс» – 6.60
- Победит «Шемрок Роверс» с форой -1.5 – 2.29
- Обе забьют — нет – 1.82
- Обе забьют — да – 1.99
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.80
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.02
Статистика
- Пять очных встреч подряд завершились исходом: обе забьют – да
- В четырёх матчах из пяти крайних «Шемрок» выиграл
- За тот же период «Слайго» одержал две победы.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.99 на исход: обе забьют – да. В будущей игре, скорее всего, ни одна из команд не уйдёт с поля без забитого мяча.