«Шемрок Роверс» – «Слайго Роверс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Шемрок Роверс» – «Слайго Роверс», который состоится 28 апреля 2023 года

«Шемрок Роверс»

«Шемрок» входит в тройку самых сильных команд Премьер-дивизиона на текущий момент. Восемь матчей подряд команда не уступает своим соперникам. «Шемрок Роверс», забив три гола, в сухую обыграл «студентов». На своём поле «Шемрок» принимал команду «Шелбурн» в матче 10-го тура чемпионата Ирландии. «Роверс» раскатал ничью с «красными» со счётом 2:2.

На выезде «обручи» взяли верх над «святошами» со счётом 2:0. «Сент-Патрикс Атлетик» пропустил первый гол уже на девятнадцатой минуте встречи.

«Слайго Роверс»

«Слайго» находится на две строчки ниже «Шемрока» в турнирной таблице чемпионата Ирландии. Вспомним недавние матчи с участием «красно-белых», чтобы оценить шансы команды на успех в будущей игре с «Шемроком». С разницей в один мяч «Слайго Роверс» уступил на выезде «Шелбурну» в матче 9-го тура Премьер-дивизиона. Ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Дроэдой» (1:1).

На прошлых выходных «Слайго Роверс» обыграл со счётом 3:1 «студентов».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шемрок Роверс» – 1.48

Ничья – 4.50

Победит «Слайго Роверс» – 6.60

Победит «Шемрок Роверс» с форой -1.5 – 2.29

Обе забьют — нет – 1.82

Обе забьют — да – 1.99

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.80

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.02

Статистика

Пять очных встреч подряд завершились исходом: обе забьют – да

В четырёх матчах из пяти крайних «Шемрок» выиграл

За тот же период «Слайго» одержал две победы.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.99 на исход: обе забьют – да. В будущей игре, скорее всего, ни одна из команд не уйдёт с поля без забитого мяча.