«Марсель» — «Осер»: прогноз и ставки от БК Pinncacle

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вчера, 12:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Марсель» — «Осер», который состоится 30 апреля 2023 года

«Марсель»

У «Марселя» очень мало шансов навязать борьбу « ПСЖ » за чемпионство, поэтому они могут сосредоточиться на втором месте, которое дает прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов. Сейчас команда имеет в своем активе 67 баллов и опережает «Ланс» всего на один пункт. Предстоящая встреча, как и последующие очень важны для хозяев, поэтому они будут с первых минут идти вперед и играть исключительно на победу.

23 апреля «Марсель» вырвал победу у «Лиона» на последних минутах, а 16 числа без проблем разобрался с «Труа» (3:1).

«Осер»

«Осер» неплохо выглядит в последние пару месяцев в чемпионате Франции и почти не проигрывает. Команда поднялась на 14 место с 33 баллами, но угроза вылета все еще остается, ведь на один пункт от нее отстают сразу три соперника. Мало кто верит в успех гостей в игре с мотивированным «Марселем», но даже ничейный результат будет очень полезным для «Осера» в контексте будущей борьбы за сохранение прописки в Лиге 1.

22 апреля «Осер» сыграл вничью на своем поле с «Лиллем» (1:1), а 16 числа команда на своем поле одолела «Нант» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Марсель» – 1.3

Ничья – 5.4

Победит «Осер» – 10

Статистика

«Марсель» не проигрывает уже восемь матчей подряд в Лиге 1

«Осер» уступил лишь в одном поединке из десяти последних в чемпионате Франции

«Марсель» выиграл три последних поединка с «Осером»

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Марселя» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Хозяева понимают важность предстоящей встречи и наверняка смогут уверенно победить, несмотря на уверенные результаты соперника в прошедших встречах.