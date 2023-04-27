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«Сассуоло» — «Эмполи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 13:39
«Сассуоло» — «Эмполи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Сассуоло» — «Эмполи», который состоится 30 апреля 2023 года

«Сассуоло»

«Сассуоло» показывает средние результаты в последнее время в Серии А, но уверенно держится в середине турнирной таблицы. Команда набрала 40 очков, занимает 13 место и на один пункт отстает от «Монцы». В домашней встрече с нестабильным «Эмполи» у хозяев есть хорошие шансы добыть победу и возможно продвинуть на одну-две позиции в Серии А. Матч не имеет яркой вывески, но будет напряженным и непредсказуемым.

22 апреля «Сассуоло» крупно проиграл на выезде «Салернитане» (0:3), а 16 числа на своем поле переиграл «Ювентус» (1:0).

«Эмполи»

«Эмполи» почти не побеждает в последние месяцы и заметно опустился в турнирной таблице на 15 место. Клуб набрал 32 балла и опережает на шесть пунктов зону вылета, поэтому может себя чувствовать в относительной безопасности. В выездной встрече с «Сассуоло» гости постараются дать отпор сопернику, а если смогут первыми отличиться, даже попытаться сыграть на удержание результата.

23 апреля «Эмполи» без особых шансов проиграл на своем поле «Интеру» (0:3), а 14 числа на выезде уступил «Кремонезе» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Сассуоло» – 1.75
  • Ничья – 3.9
  • Победит «Эмполи» – 4.5

Статистика

  • «Эмполи» выиграл только один матч из десяти последних в Серии А
  • «Сассуоло» не проигрывает на своем поле уже четыре матча подряд
  • «Эмполи» выиграл три из пяти последних встреч с «Сассуоло» при двух поражениях
  • Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. Обе команды умеют атаковать и вероятнее всего, не уйдут с поля как минимум без одного забитого мяча.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:35
Забить Сассуоло, в его родных стенах, казалось бы задача не из легких. Но как показывает практика, все можно, когда есть мотивация. А она у Эмполи более чем внушительная, да и за крайние 8-мь домашних игр на Читта дель Триколоре, Сассуоло сохранил ворота в неприкосновенности всего три раза. Ко всему прочему, начиная с 2017 года, клубы провели 6-ть официальных личных встреч, и в каждой Эмполи удавалось огорчить вратаря Сассуоло. Прерывать тенденцию не время.
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