«Сассуоло» — «Эмполи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Сассуоло» — «Эмполи», который состоится 30 апреля 2023 года
«Сассуоло»
«Сассуоло» показывает средние результаты в последнее время в Серии А, но уверенно держится в середине турнирной таблицы. Команда набрала 40 очков, занимает 13 место и на один пункт отстает от «Монцы». В домашней встрече с нестабильным «Эмполи» у хозяев есть хорошие шансы добыть победу и возможно продвинуть на одну-две позиции в Серии А. Матч не имеет яркой вывески, но будет напряженным и непредсказуемым.
22 апреля «Сассуоло» крупно проиграл на выезде «Салернитане» (0:3), а 16 числа на своем поле переиграл «Ювентус» (1:0).
«Эмполи»
«Эмполи» почти не побеждает в последние месяцы и заметно опустился в турнирной таблице на 15 место. Клуб набрал 32 балла и опережает на шесть пунктов зону вылета, поэтому может себя чувствовать в относительной безопасности. В выездной встрече с «Сассуоло» гости постараются дать отпор сопернику, а если смогут первыми отличиться, даже попытаться сыграть на удержание результата.
23 апреля «Эмполи» без особых шансов проиграл на своем поле «Интеру» (0:3), а 14 числа на выезде уступил «Кремонезе» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Сассуоло» – 1.75
- Ничья – 3.9
- Победит «Эмполи» – 4.5
Статистика
- «Эмполи» выиграл только один матч из десяти последних в Серии А
- «Сассуоло» не проигрывает на своем поле уже четыре матча подряд
- «Эмполи» выиграл три из пяти последних встреч с «Сассуоло» при двух поражениях
- Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. Обе команды умеют атаковать и вероятнее всего, не уйдут с поля как минимум без одного забитого мяча.