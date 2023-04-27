«Сассуоло» — «Эмполи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Сассуоло» — «Эмполи», который состоится 30 апреля 2023 года

«Сассуоло»

«Сассуоло» показывает средние результаты в последнее время в Серии А, но уверенно держится в середине турнирной таблицы. Команда набрала 40 очков, занимает 13 место и на один пункт отстает от «Монцы». В домашней встрече с нестабильным «Эмполи» у хозяев есть хорошие шансы добыть победу и возможно продвинуть на одну-две позиции в Серии А. Матч не имеет яркой вывески, но будет напряженным и непредсказуемым.

22 апреля «Сассуоло» крупно проиграл на выезде «Салернитане» (0:3), а 16 числа на своем поле переиграл «Ювентус» (1:0).

«Эмполи»

«Эмполи» почти не побеждает в последние месяцы и заметно опустился в турнирной таблице на 15 место. Клуб набрал 32 балла и опережает на шесть пунктов зону вылета, поэтому может себя чувствовать в относительной безопасности. В выездной встрече с «Сассуоло» гости постараются дать отпор сопернику, а если смогут первыми отличиться, даже попытаться сыграть на удержание результата.

23 апреля «Эмполи» без особых шансов проиграл на своем поле «Интеру» (0:3), а 14 числа на выезде уступил «Кремонезе» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сассуоло» – 1.75

Ничья – 3.9

Победит «Эмполи» – 4.5

Статистика

«Эмполи» выиграл только один матч из десяти последних в Серии А

«Сассуоло» не проигрывает на своем поле уже четыре матча подряд

«Эмполи» выиграл три из пяти последних встреч с «Сассуоло» при двух поражениях

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. Обе команды умеют атаковать и вероятнее всего, не уйдут с поля как минимум без одного забитого мяча.