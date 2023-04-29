«Сарагоса» – «Лас-Пальмас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 18:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды чемпионата Испании «Сарагоса» – «Лас-Пальмас», который состоится 30 апреля 2023 года

«Сарагоса»

«Арагонцы» за пять туров до окончания текущего сезона занимают двенадцатое место. Беспроигрышная серия «Сарагосы» на данный момент составляет девять матчей подряд. Дома с минимальным счётом подопечные Франа Эскриба взяли верх над «Гранадой» в матче 35-го тура чемпионата. С разницей в три гола «арагонцы» обыграли на своём поле «Расинг». На перерыв команды пошли со счётом 3:0 в пользу хозяев матча.

21 апреля ничейным исходом завершилась игра прошлого тура с «Эйбаром».

«Лас-Пальмас»

В турнирной таблице Сегунды «Лас-Пальмас» находится на пятой строчке на текущий момент. Освежим в памяти результаты недавних футбольных поединков с участием «жёлто-синих». На своём поле команда уступила «Овьедо» в матче 35-го тура. «Гранада» в один мяч обыграла на своём поле «Лас-Пальмас». Голом за гостей отметился во втором тайме Сауль Коко.

На прошлых выходных «нулёвку» раскатали «жёлто-синие» с командой «Леванте».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сарагоса» – 2.55

Ничья – 3.05

Победит «Лас-Пальмас» – 2.95

Победит «Сарагоса» с форой -1.5 – 4.85

Обе забьют — нет – 1.69

Обе забьют — да – 2.09

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.50

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.49

Статистика

Исходом тотал больше 2.5 голов за игру завершились три очных матча из пяти последних

Одно поражение потерпели «арагонцы» в десяти крайних поединках

За аналогичный период «жёлто-синие» проиграли в трёх встречах.

Прогноз

Почти восемь лет «Лас-Пальмас» не выигрывает у «арагонцев». Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.55 на победу «Сарагосы». Скорее всего «жёлто-синие» снова проиграют в предстоящем матче.