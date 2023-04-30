«Сент-Патрикс Атлетик» – «Слайго Роверс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Сент-Патрикс Атлетик» – «Слайго Роверс», который состоится 1 мая 2023 года

«Сент-Патрикс Атлетик»

«Святоши» после двенадцати туров текущего сезона в турнирной таблице чемпионата занимают пятое место. Вспомним недавние футбольные поединки команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «роверсами» из Слайго. В матче 10-го тура Премьер-дивизиона, пропустив первыми, «святоши» на выезде взяли верх над командой «Богемианс» (3:2). В сухую дома «Сент-Патрикс Атлетик» проиграл клубу «Шемрок Роверс» (0:2).

28 апреля в игре прошлого тура чемпионата Ирландии «святоши» уступили в гостях «Дерри Сити» (0:2).

«Слайго Роверс»

Подопечные Джона Расселла в турнирной таблице Премьер-дивизиона занимают шестое место, уступая всего лишь одно очко «святошам». Рассмотрим несколько матчей «роверсов» за последнее время. Ничью «Слайго» раскатал дома с «Дроэдой» в рамках матча 10-го тура чемпионата Ирландии (1:1). Уверенную победу одержали «красно-белые» в позапрошлом туре над «студентами» (3:1).

В матче 12-го тура «Слайго Роверс» со счётом 1:2 потерпел поражение от «Шемрока».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сент-Патрикс Атлетик» – 2.05

Ничья – 3.45

Победит «Слайго Роверс» – 3.65

Победит «Сент-Патрикс Атлетик» с форой -1.5 – 3.60

Обе забьют — нет – 2.02

Обе забьют — да – 1.79

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.97

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.84

Статистика

Четыре очных встречи из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

В трёх матчах из пяти крайних «святоши» одержали победы

За аналогичный период «Слайго Роверс» выиграл в двух поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.84 на тотал меньше 2.5 голов за игру. Доверимся статистике личных встреч команд при прогнозировании исхода предстоящего матча.