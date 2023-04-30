«Дерри Сити» – «Шемрок Роверс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Дерри Сити» – «Шемрок Роверс», который состоится 1 мая 2023 года

«Дерри Сити»

«Красно-белая армия» в турнирной таблице чемпионата Ирландии занимает на данный момент второе место. Освежим в памяти результаты недавних матчей «кондитеров». Ничью «Дерри Сити» раскатал на выезде с «Дандолком» в матче 10-го тура Премьер-дивизиона. С разницей в пару мячей в гостях «красно-белые» обыграли команду «Корк Сити» в матче позапрошлого тура чемпионата.

28 апреля «кондитеры» взяли верх над клубом «Сент-Патрикс Атлетик» со счётом 2:0.

«Шемрок Роверс»

«Обручи» находятся на одну строчку ниже «красно-белых» в турнирной таблице чемпионата. Девять матчей к ряду «Шемрок» не уступает своим соперникам. Ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Шелбурном» в матче 10-го тура Премьер-дивизиона. На выезде в сухую, «Шемрок Роверс» взял верх над командой «Сент-Патрикс Атлетик» (2:0).

Со счётом 2:1 «Роверс» одержал победу над «Слайго Роверс».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дерри Сити» – 2.55

Ничья – 3.25

Победит «Шемрок Роверс» – 2.90

Победит «Дерри Сити» с форой -1.5 – 4.80

Обе забьют — нет – 1.96

Обе забьют — да – 1.85

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.11

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.70

Статистика

Три очных встречи из пяти крайних завершились следующим исходом: обе забьют – нет

Из пяти последних матчей в двух «красно-белые» взяли верх над своими соперниками

За аналогичный период «Шемрок Роверс» выиграл в четырёх футбольных поединках.

Прогноз

В двух крайних матчах «красно-белая армия» обыгрывала «Роверсов». Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.55 на победу «Дерри Сити».