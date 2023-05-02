«Атлетико» – «Кадис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Атлетико» – «Кадис», который состоится 3 мая 2023 года

«Атлетико»

Мадридская команда на сегодняшний день занимает в чемпионате Испании третье место. Вспомним несколько матчей «матрасников» за последнее время, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Кадисом». С минимальным счётом «Атлетико» проиграло в гостях «Барсе» в матче 30-го тура Примеры. Дома с разницей в пару голов «красно-белые» взяли верх над «Мальоркой» в матче позапрошлого тура чемпионата Испании.

Со счётом 5:2 на выезде «индейцы» обыграли «Вальядолид».

«Кадис»

«Жёлто-синие» занимают четырнадцатое место в турнирной таблице Примеры. Рассмотрим несколько футбольных встреч с участием «Кадиса», чтобы оценить шансы команды на успех в будущей игре с «Атлетико». Нулевую ничью раскатала «жёлтая подлодка» с «Эспаньолом» в матче 30-го тура Ла Лиги. С минимальным счётом «Осасуна» в гостях обыграла «Кадис» в игре позапрошлого тура.

На прошлых выходных «жёлтые» со счётом 2:1 выиграли у «летучих мышей» из Валенсии.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетико» – 1.29

Ничья – 5.60

Победит «Кадис» – 11.00

Победит «Атлетико» с форой -1.5 – 1.88

Обе забьют — нет – 1.56

Обе забьют — да – 2.38

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.81

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.04

Статистика

Три личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 4.5 голов за игру

В пяти последних матчах «матрасники» одержали три победы

«Кадис» выиграл в двух поединках из пяти за последнее время.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Атлетико» с форой -1.5 гола коэффициент 1.88. «Индейцы» в прошлом туре выиграли в гостях у «Вальядолида», который в турнирной таблице находится рядом с «Кадисом», поэтому победа «матрасников» над «жёлтыми» в предстоящей игре вполне предсказуема.