«Зенит» станет чемпионом, если обыграет «Спартак». Абаскалю важно избежать разгрома

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вчера, 10:03

Но если москвичи проиграют, то нужен чемпионский коридор.

О «Зените»

- Выиграют пятый подряд и девятый в истории чемпионатов России титул. Подсобил «Ростов», проиграв «Факелу». Евсеев обыграл Карпина, а еще одному бывшему игроку сборной – Семаку, хватит трех домашних пунктов против «Спартака», чтобы вручили кубок и медали.

- Удивляет реакция фанатов «Спартака» на сообщение о чемпионском коридоре. «Красно-белым» стоит поприветствовать «Зенит», если лично вручат «золото». Во-первых, подчеркнут свой статус главного претендента на будущее. Во-вторых, это уважение. После дикой драки командам пора поступить по-взрослому.

- Игру может испортить тень ничьей. Мировая не сделает «Зенит» чемпионом, но проигрывать в такой момент Семак не желает. Это осторожный наставник. Можно предположить, что при хорошей игре «Спартака» петербуржцы подсушат игру. С другой стороны, сегодня идеальный момент, чтобы унизить давнего врага.

- «Зенит» не обыграл «Ростов» и проиграл ЦСКА . Еще вылетел от «Динамо» в Кубке. Фанатам фаворита хочется увидеть матч, в котором Семак уничтожает другого гранда. А чаще видят игру мышцами от Малкома. Сегодня лучшего снайпера ждут на поле, поэтому лишь потеря Вендела может теоретически сказаться.

- Забавно, что у чемпиона, который подтвердит звание досрочно, столько футболистов не на пике формы. Кержаков не впечатляет. Ренан часто рискует. Чистяков в основе, поскольку Родригао не готов. Караваева хотели поменять на Марио Фернандеса. Клаудиньо набрал форму, но играл с перепадами. Кассьерра – проблема Семака. Такой сезон. «Зениту» проигрывают, невзирая на его слабости.

Ориентировочный состав «Зенит» (4-2-3-1): Кержаков – Караваев, Чистяков, Ренан, Сантос – Барриос, Кузяев – Малком, Клаудиньо, Мостовой – Кассьерра.

О «Спартаке»

- Достаточно вылета от «Акрона», чтобы назвать сезон неудачным. А ведь на лучших отрезках баловали надеждой на успехи. Сейчас у Абаскаля две победы в девяти матчах. Обе с перевесом в один мяч против команд, который не умеют обороняться – «Краснодара» и «Торпедо». При этом ничьи против «Ахмата», «Динамо» и «Ростова» легко могли стать поражениями. Абаскаль рисковал проиграть 6 матчей.

- «Оренбург», «Акрон» и «Урал» выигрывали дома у «Спартака». «Зениту» стыдно не повторить их результат. Особенно с учетом, что у Абаскаля не меньше персональных претензий к своим футболистам, чем у Семака. Селихов не тащит, как умалишенный. Дуарте зевает. Чернов и Маслов слабее, чем Литвинов и Джикия. Руслан не сыграет из-за дисквалификации, а у Георгия проблемы со здоровьем.

- У «красно-белых» нет идеальной связки в центре. Пруцев разочаровал после парочки неплохих матчей. Зобнин и Мартинс вдвоем вряд ли поймают всех соперников. Кузяев, Клаудиньо и Малком могут доминировать в опорной зоне «Спартака». Обычно москвичи выходят на поле в меньшинстве, ведь Игнатов выпадает, но Абаскаль упрямо ему доверяет. Зиньковский не готов физически на весь матч?

- «Спартаку» нужна смелая игра и контроль мяча. Как только они в Санкт-Петербурге копируют стиль «Динамо» — игру от обороны с «Зенитом», то получают по голове. Иногда пропускают четыре мяча, иногда пять, а порой семь. Чаще всего не забивают больше, чем соперник. Только полная реализация атакующего потенциала Промеса и Соболева позволит поверить если не в победу, то хотя бы в мир.

- Абаскаль перешел на три центральных защитника. Гильермо справедливо обвиняют в желании ставить опасные эксперименты. Сборы зимой он провалил. Сегодняшний матч мог стать чемпионским для двух команд, но «Спартак» свой шанс бездарно упустил. Бездарно, ведь молодой тренер с этим составом легко мог набрать на 12 пунктов больше за чемпионат. В таком случае были бы равны «Зениту» в таблице.

Ориентировочный состав «Спартака» (3-4-3): Селихов – Дуарте, Чернов, Маслов – Денисов, Зобнин, Мартинс, Тавареш – Зиньковский (Бальде; Игнатов), Соболев, Промес.

О противостоянии

- У «Спартака» одна победа в Санкт-Петербурге за 15 лет. Всё, что нужно знать о шансах Абаскаля. Хотя есть кубковый разгром 3:0, он случился в Москве. И состав «Зенита» в тот день был смешанным. Когда в основе Бакаев, то Семак не настроен серьезно. Ни та победа, ни ответная ничья с поражением в серии пенальти не делает «Спартак» равным «Зениту». В РПЛ фаворит намного лучше.

- Говорят, что многим командам РПЛ сложно найти весной мотивацию. И это правда. Но если «Спартаку» недостаточно факта, что лично преподнесут корону «Зениту», словно Карлу III на вчерашней церемонии, только в более унизительной манере, то грош цена этим всем миллионерам и Абаскалю тоже. «Зенит» может позволить себе расслабленность, а москвичи должны сегодня рвать землю.

- «Спартак» не слабее «Акрона», «Краснодара» и «Урала». Их стоило обыгрывать. А в кубковом финале с ЦСКА шансы были бы 50 на 50. «Красно-белые» не ужасный коллектив по меркам современной РПЛ . Но «Зенит» сильнее. Семак виноват, что не будет «золотого дубля», но на игру с давним врагом он должен настроить. Нужна искра, от тренера фаворита зависит, насколько ярко зажгут.