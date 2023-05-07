«Зенит» станет чемпионом, если обыграет «Спартак». Абаскалю важно избежать разгрома

Но если москвичи проиграют, то нужен чемпионский коридор.
О «Зените»
- Выиграют пятый подряд и девятый в истории чемпионатов России титул. Подсобил «Ростов», проиграв «Факелу». Евсеев обыграл Карпина, а еще одному бывшему игроку сборной – Семаку, хватит трех домашних пунктов против «Спартака», чтобы вручили кубок и медали.
- Удивляет реакция фанатов «Спартака» на сообщение о чемпионском коридоре. «Красно-белым» стоит поприветствовать «Зенит», если лично вручат «золото». Во-первых, подчеркнут свой статус главного претендента на будущее. Во-вторых, это уважение. После дикой драки командам пора поступить по-взрослому.
- Игру может испортить тень ничьей. Мировая не сделает «Зенит» чемпионом, но проигрывать в такой момент Семак не желает. Это осторожный наставник. Можно предположить, что при хорошей игре «Спартака» петербуржцы подсушат игру. С другой стороны, сегодня идеальный момент, чтобы унизить давнего врага.
- «Зенит» не обыграл «Ростов» и проиграл ЦСКА. Еще вылетел от «Динамо» в Кубке. Фанатам фаворита хочется увидеть матч, в котором Семак уничтожает другого гранда. А чаще видят игру мышцами от Малкома. Сегодня лучшего снайпера ждут на поле, поэтому лишь потеря Вендела может теоретически сказаться.
- Забавно, что у чемпиона, который подтвердит звание досрочно, столько футболистов не на пике формы. Кержаков не впечатляет. Ренан часто рискует. Чистяков в основе, поскольку Родригао не готов. Караваева хотели поменять на Марио Фернандеса. Клаудиньо набрал форму, но играл с перепадами. Кассьерра – проблема Семака. Такой сезон. «Зениту» проигрывают, невзирая на его слабости.
Ориентировочный состав «Зенит» (4-2-3-1): Кержаков – Караваев, Чистяков, Ренан, Сантос – Барриос, Кузяев – Малком, Клаудиньо, Мостовой – Кассьерра.
О «Спартаке»
- Достаточно вылета от «Акрона», чтобы назвать сезон неудачным. А ведь на лучших отрезках баловали надеждой на успехи. Сейчас у Абаскаля две победы в девяти матчах. Обе с перевесом в один мяч против команд, который не умеют обороняться – «Краснодара» и «Торпедо». При этом ничьи против «Ахмата», «Динамо» и «Ростова» легко могли стать поражениями. Абаскаль рисковал проиграть 6 матчей.
- «Оренбург», «Акрон» и «Урал» выигрывали дома у «Спартака». «Зениту» стыдно не повторить их результат. Особенно с учетом, что у Абаскаля не меньше персональных претензий к своим футболистам, чем у Семака. Селихов не тащит, как умалишенный. Дуарте зевает. Чернов и Маслов слабее, чем Литвинов и Джикия. Руслан не сыграет из-за дисквалификации, а у Георгия проблемы со здоровьем.
- У «красно-белых» нет идеальной связки в центре. Пруцев разочаровал после парочки неплохих матчей. Зобнин и Мартинс вдвоем вряд ли поймают всех соперников. Кузяев, Клаудиньо и Малком могут доминировать в опорной зоне «Спартака». Обычно москвичи выходят на поле в меньшинстве, ведь Игнатов выпадает, но Абаскаль упрямо ему доверяет. Зиньковский не готов физически на весь матч?
- «Спартаку» нужна смелая игра и контроль мяча. Как только они в Санкт-Петербурге копируют стиль «Динамо» — игру от обороны с «Зенитом», то получают по голове. Иногда пропускают четыре мяча, иногда пять, а порой семь. Чаще всего не забивают больше, чем соперник. Только полная реализация атакующего потенциала Промеса и Соболева позволит поверить если не в победу, то хотя бы в мир.
- Абаскаль перешел на три центральных защитника. Гильермо справедливо обвиняют в желании ставить опасные эксперименты. Сборы зимой он провалил. Сегодняшний матч мог стать чемпионским для двух команд, но «Спартак» свой шанс бездарно упустил. Бездарно, ведь молодой тренер с этим составом легко мог набрать на 12 пунктов больше за чемпионат. В таком случае были бы равны «Зениту» в таблице.
Ориентировочный состав «Спартака» (3-4-3): Селихов – Дуарте, Чернов, Маслов – Денисов, Зобнин, Мартинс, Тавареш – Зиньковский (Бальде; Игнатов), Соболев, Промес.
О противостоянии
- У «Спартака» одна победа в Санкт-Петербурге за 15 лет. Всё, что нужно знать о шансах Абаскаля. Хотя есть кубковый разгром 3:0, он случился в Москве. И состав «Зенита» в тот день был смешанным. Когда в основе Бакаев, то Семак не настроен серьезно. Ни та победа, ни ответная ничья с поражением в серии пенальти не делает «Спартак» равным «Зениту». В РПЛ фаворит намного лучше.
- Говорят, что многим командам РПЛ сложно найти весной мотивацию. И это правда. Но если «Спартаку» недостаточно факта, что лично преподнесут корону «Зениту», словно Карлу III на вчерашней церемонии, только в более унизительной манере, то грош цена этим всем миллионерам и Абаскалю тоже. «Зенит» может позволить себе расслабленность, а москвичи должны сегодня рвать землю.
- «Спартак» не слабее «Акрона», «Краснодара» и «Урала». Их стоило обыгрывать. А в кубковом финале с ЦСКА шансы были бы 50 на 50. «Красно-белые» не ужасный коллектив по меркам современной РПЛ. Но «Зенит» сильнее. Семак виноват, что не будет «золотого дубля», но на игру с давним врагом он должен настроить. Нужна искра, от тренера фаворита зависит, насколько ярко зажгут.
Прогноз «Соккер.ру»: Если «Зенит» дома проиграет «Спартаку», то это станет сюрпризом. Но скорее будет победа петербуржцев, хотя вряд ли легкая. Погром возможен, только если «Спартак» поможет. При грамотной игре двух сторон скорее будет минимальный перевес имени Малкома, на него и ставим. Поражение «Ростова» сделало поединок в Санкт-Петербурге интереснее, если ЦСКА не потеряет очки с «Оренбургом». В таком случае «Зениту» хватит даже ничьей.
Спартаку очки важнее, но амбиции были золотыми, и разницы вторые, третьи нет никакой. А вот испортить праздник Зениту было бы очень хорошо. Поэтому и Спартак, не должен замкнуться на осторожной игре.
В общем, будем надеяться, что зажгут сегодня и будет красивый футбол.
Спартаку очки важнее, но амбиции были золотыми, и разницы вторые, третьи нет никакой. А вот испортить праздник Зениту было бы очень хорошо. Поэтому и Спартак, не должен замкнуться на осторожной игре.
В общем, будем надеяться, что зажгут сегодня и будет красивый футбол.
А вот меня удивляет такие слова автора статьи.
У Спартака есть несколько принципиальных соперников как ЦСКА, Динамо, Локо.
И я вряд ли могу представить, что бы Спартак или Спартаку делали чемпионский коридор.
Слишком многое накипело у этих команд.
А теперь Спартак - Зенит, это дерби двух столиц пожалуй на данным момент является главным дерби страны. Не в обиду армейцам, которые думают так про своё дерби со Спартаком.
Да команды могут признать победу своего заклятого врага, но данная процедура будет расценена как унижение.
Может конечно отдельные игроки и сделали бы чемпионский коридор, но зная, что это вызовет негативную реакцию от своих болельщиков откажутся.
Просто посмотрите на игроков, которые переходили к друг другу, какая реакция и своих и чужих.
Так, что реакция фанатов «Спартака» не только не удивляет, а скорее всего ожидаемая на 100%.
Надо жить в реальности, а реальность сильно отличается от желании некоторых.
А вот меня удивляет такие слова автора статьи.
У Спартака есть несколько принципиальных соперников как ЦСКА, Динамо, Локо.
И я вряд ли могу представить, что бы Спартак или Спартаку делали чемпионский коридор.
Слишком многое накипело у этих команд.
А теперь Спартак - Зенит, это дерби двух столиц пожалуй на данным момент является главным дерби страны. Не в обиду армейцам, которые думают так про своё дерби со Спартаком.
Да команды могут признать победу своего заклятого врага, но данная процедура будет расценена как унижение.
Может конечно отдельные игроки и сделали бы чемпионский коридор, но зная, что это вызовет негативную реакцию от своих болельщиков откажутся.
Просто посмотрите на игроков, которые переходили к друг другу, какая реакция и своих и чужих.
Так, что реакция фанатов «Спартака» не только не удивляет, а скорее всего ожидаемая на 100%.
Надо жить в реальности, а реальность сильно отличается от желании некоторых.