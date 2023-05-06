Рукой подать. «Манчестер Сити» на пороге исторического достижения

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06 мая 2023, 12:56

Но последний шаг почти всегда – самый трудный.

Долгий сезон подходит к концу. Его остатки измеряются уже вполне конкретным и не таким большим количеством поединков. Одной из главных команд в центре внимания будет «Манчестер Сити». Ему остается всего девять матчей до «требла». Хосеп Гвардиола избегает разговоров о нем, но они настигают команду. Только однажды в английском футболе «требл» был взят. Это сделал «Манчестер Юнайтед» в 1999 году, выиграв чемпионат Англии, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Команда Гвардиолы в этом сезоне во многом выглядит идеальной, но ей пришлось и преодолеть некоторые неприятности. Да и впереди их немало. Они смели со своего пути в чемпионате «Арсенал», однако в Лиге чемпионов в полуфинале встреча с «Реалом», а в финале Кубка Англии – с «Манчестер Юнайтед».

Завоевание «требла» в этом сезоне впишет «Манчестер Сити» в историю, а также может начать новую эру доминирования в Англии и Европе. Причем такого уровня, который достигался кем-либо не так часто.

Сильная позиция

Очевидно, что в разговорах о возможном «требле» «Манчестер Сити» и факторах, которые его определили, нужно начинать с фигуры Эрлинга Холанда. В прошлом таким дорогим и значимым игрокам как Родри и Джек Грилиш требовалось около года, чтобы обосноваться на «Этихаде». А Холанд проводит в «Сити» всего девять месяцев и уже забил 51 мяч во всех турнирах, побив самые немыслимые рекорды.

Порой в начале сезона Гвардиола говорил о том, что его игроки все еще пытаются найти наилучший способ взаимодействия с Холандом. Но норвежец забил в дебютной игре с «Вест Хэмом» в августе и с тех пор не останавливается. Важно отметить то, как Холанд сохраняет свою форму. У всех бывают спады. Но у него они если и случались, то очень непродолжительные и малозаметные. В прошлом сезоне в дортмундской «Боруссии» во всех турнирах он провел 30 матчей. А сейчас в «Сити» пропустил из-за травмы только три игры.

МС проделал большую работу по поддержанию формы и здоровья других ключевых игроков. Рубен Диаш, Фил Фоден, Джон Стоунз, Кайл Уокер, Эмерик Ляпорт и Кэлвин Филлипс – все они ненадолго выбывали, но на протяжении большей части сезона у Гвардиолы был полноценный состав, из которого он мог выбирать оптимальные сочетания. И форму игроки набрали в самое нужное время. Сейчас у «Сити» 14 побед в 15 последних матчах. Этот темп набран в идеальный момент.

Преодоление препятствий

В то же время не все было так гладко. Обновление состава прошлым летом оказалось более существенным, чем ожидалось. Поскольку Рахим Стерлинг ушел в «Челси», а Габриэл Жезус и Александр Зинченко – в «Арсенал». На чемпионат мира в Катар в середине сезона «Сити» отправил больше игроков, чем любой другой клуб из Европы. А в январе Жоау Канселу неожиданно перешел в «Баварию». Так что Гвардиоле приходилось проводить мягкую коррекцию механизма игры.

Возникала турбулентность и вокруг клуба. В феврале «Сити» предъявили обвинения в более чем сотне нарушений финансовых правил Премьер-Лиги. Это вызвало некую обеспокоенность в команде, поэтому футбольному директору Чики Бегиристайну пришлось проводить собрание и делать обращение к игрокам. «Сити» продолжает настаивать на своей невиновности, а процесс может растянуться на годы. Но в любом случае напряженность, которая возникла после появления таких известий, удалось снять, чтобы команда сосредоточилась на игре.

Та новость возникла, когда «Сити» находился в середине своей непоследовательной серии из десяти матчей, в которых было достигнуто всего пять побед. Гвардиоле пришлось даже публично обращаться к игрокам, задаваясь вопросом о том, могут ли они набраться решимости и азарта, чтобы конкурировать с «Арсеналом» в чемпионской гонке.

Финальный рывок

Может ли «Манчестер Сити» теперь выиграть «требл»? Простой ответ – да. Гвардиола любит говорить, что «требл» в Англии почти невозможен. Только одной команде удавалось его добиться. Но «Сити» сейчас осталось буквально только руку протянуть. Кажется, что в чемпионате самый сложный отрезок уже позади. Озабоченность может вызывать плотный отрезок в семь дней, куда поместились матчи с «Челси», «Брайтоном» и «Брентфордом». Причем самого Гвардиолу в большей степени заботит не игра с погруженным в шторм «Челси», а встреча с «Брайтоном». Тренер подчеркивал опасность этой команды, которая, по его мнению, одна из лучших по способности грамотно выстраивать игру.

А на пути «Сити» ко второму финалу Лиги чемпионов за три года стоит «Реал». После недавнего драматического вылета на этой же стадии от этого же соперника Гвардиола не может воспринимать проблемы мадридцев как нечто, дающее гарантии на выход в финал. «Реал» сейчас не выглядит убедительно, и «Сити» будет фаворитом. Но опасность велика. Она даже больше, чем та, что ждет «горожан» в финале, где они могут встретиться с «Миланом» или «Интером».

Короче всего осталась дорога к победе в Кубке Англии. Но и там в финале соперник – «Манчестер Юнайтед». Любое дерби – это безумно напряженное противостояние. Атмосфера будет сумасшедшей. «Сити» в чемпионате обыграл в этом сезоне МЮ дома со счетом 6:3, а в гостях проиграл – 1:2.

Путь к доминированию

Другие клубы в Англии и во всей Европе должны быть обеспокоены тем, что независимо от результата «Манчестер Сити» в этом сезоне, «горожане» планируют усиление к следующему. Могут появиться еще два полузащитника, хотя «Реал» вырвался вперед в гонке за Джудом Беллингемом из дортмундской «Боруссии». Также «Сити» попытается подписать левого защитника. Уже появлялись слухи о Тео Эрнандесе из «Милана» и Альфонсо Дэвисе из «Баварии».

В какой-то степени мы уже находимся в эпохе доминирования «Сити», и она не подает признаков окончания. Команда Гвардиолы выигрывала Премьер-Лигу, которая считается самым сложным национальным чемпионатом, четыре раза за последние пять лет. И каждый год, начиная с 2019-го, «горожане» доходили как минимум до полуфинала Кубка Англии.

Лига чемпионов исторически непредсказуема, но «Сити» уже три сезона подряд попадал как минимум в четверку сильнейших. И что бы ни случилось на оставшемся отрезке сезона, следующий «Манчестер Сити» начнет в ранге фаворита всех этих турниров.