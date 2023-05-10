ЦСКА хочет вернуть легенду. Федотову нужен «армейский» Нобоа

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вчера, 22:00

Заговорили о возвращении Фернандеса.

Марио заплатил, чтоб не играть

Говорят, что за расторжение арендного договора с «Интернасьоналем» Марио отдал компенсацию, эквивалент 500 000 долларов. Немалые деньги, чтобы не играть в футбол. При этом аренда стартовала 1 января, а с июля прошлого года Фернандес взял паузу в карьере. Редкое явление в футболе, где народ готов грести деньги, сидя на лавке. Объясняли отъезд по-разному. Что Марио надоел футбол. Что устал. Что жена приказала уехать из Москвы.

Беременность супруги точно повлияла. У Марио есть дочь, которая родилась еще до его переезда в Европу, а теперь появился сын. В октябре «армейцы» поздравляли Фернандеса с пополнением в семье. А теперь догадайтесь, в каком положении его Марьяна прямо сейчас. Вслед за одной беременностью пришла вторая. Дома будут погодки, роды ждут в октябре, как в прошлый раз. Появление сразу двух деток станет причиной посвятить время семье.

Хотя ЦСКА точно должен рассматривать возвращение Марио, стоит признать, что если сам заплатил, чтобы не играть в удобном для него чемпионате Бразилии, а теперь не ищет новый клуб, готов сидеть без работы, то мотивации у него не прибавилось.

Упустил много возможностей

Фернандес опоздал на самолет в Аргентину, где мог дебютировать за Бразилию. Оправдания «Гремио» и футболиста не убедили тренера, Марио так и не сыграл за «селесао». Зато стал футболистом сборной России, редким полезным легионером. И одной из главных звезд ЦСКА последнего десятилетия. Но его карьера об упущенных возможностях. Гол хорватам это весело, но в финале вместо Модрича не сыграл.

Также 11 лет назад Марио заинтересовал мадридский «Реал». За два года до первой победы великого Анчелотти в Лиге чемпионов со «сливочными» бразилец мог оказаться на правой бровке вместо Карвахаля. Никто еще не знал, что Дани заиграет в аренде в «Байере» и вернется в Мадрид. Фернандес в первом сезоне в ЦСКА был хорош, скауты сделали правильную ставку, невзирая на разговоры о дисциплине.

И десять лет назад, и сейчас Фернандес не является сильным защитником. Но у него другое амплуа. Речь о латерале, который охотно ходит в атаку, но не отличается результативностью. В РПЛ у него всего восемь мячей, хотя сыграл 256 матчей. Зато общий тонус команды Фернандес поддерживает, а его класс не вызывает вопросы, как и в случае с Дугласом Сантосом с левого фланга «Зенита».

У Марио меньше чемпионских званий, выигрывал РПЛ трижды, но ему лишь 32 года. Такого же возраста Петров. На пять лет старше Кулаков, на три года Уциев, а Смольников прожил на два года больше. Возраст не мешает думать о возвращении Фернандеса в РПЛ .

Латераль развяжет Федотову руки

Допустим, представители ЦСКА убедили жену Марио беременной и с грудным ребенком вернуться в Москву. Такой вариант подходит Федотову, у него короткая скамейка. Гайича подменяли Глебов и Ушаков, оба сырые игроки. Можно поставить латералем справа Медину, как делали слева, но это снова эксперименты. Набабкин не тянет, чтобы составить конкуренцию Гайичу, но разве серб играет идеально?

Милан хватает желтые карточки, совершает позиционные ошибки. Выдал два ассиста, но моменты создает редко. В построении игры человек с 25 пасами за игру точно не ключевой. Если добавить брак – каждый третий пас серба неточный, разговор о возвращении Фернандеса или подписании правого латераля для основы играет новыми красками. Фернандес выше классом, чем Гайич, причем намного.

У ЦСКА и так в центре поля два средних игрока – Зделар и Мендес. И если чилиец может раскрыться со временем, то серб вряд ли станет новым Еременко или новым Вернблумом. А Федотову хочется иметь на поле людей, на которых можно положиться благодаря их опыту. Чтобы спасти «армейцев» от неудач весной он нашел Заболотному место на острие, менял позиции Облякова и Чалова.

Наставник ЦСКА в вечном поиске, ждет успехов селекции. Тот же Карраскаль техничный, но статус крутого дриблера не делает Хорхе стабильным исполнителем основы на много лет. Дивеев, Чалов и Зайнутдинов тоже могут уйти, нужно думать на два шага наперед.

ЦСКА нужен новый шаг в развитии

Акинфеев не вечный. Не исключено, что следующий сезон будет последним в карьере Игоря. Тренеру Федотову, который был вторым с «Сочи» и может занять эту строчку с ЦСКА , нужно делать следующий логичный шаг – бороться за титул. Фаворита все знают, претендентов будет несколько, и «армейцы» явно не худшие из всех. Вот только там слишком много тактических игр с позициями, чтобы была стабильная игра.

Даже названные выше центральные хавбеки не мастера разрушения, то есть ЦСКА не только Фернандес, но и Вернблум не помешает, будь Понтус таким молодым, как Марио. Но сомневаемся, что Федотов и Бабаев сумеют убедить Марио вернуться. Без новостей о новой беременности жены еще можно было поторговаться, ведь Фернандесу в идеале нужно заработать деньги, которые он компенсировал последнему клубу.

Но если нашлись личные причины, чтобы не играть в футбол дома, то найдутся причины не лететь в Москву. Но есть ведь контракт на год. Вот Игорь Денисов верит, что мог бы без подготовки заиграть в РПЛ . Нет сомнений, что Фернандес тоже выдал бы парочку крутых матчей с Виллианом за спиной и Обляковым впереди по флангу. Вот только если бы Марио хотел играть за ЦСКА , то вернулся бы прошлом зимой.

Его всегда будут рады видеть, но Фернандес сейчас доказывает свою репутацию. Себе на уме. Он ведь единственный в истории сборной игрок, который совсем не говорит на русском языке. Символ того, что если Марио чего-то не хочет делать – его не заставить.