Марио Фернандес летом может вернуться в ЦСКА

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вчера, 15:19

По информации источника, защитник рассматривает возможность перехода в ЦСКА летом.

Сообщается, что между клубом и представителями футболиста ведутся переговоры о возвращении игрока.

В апреле Фернандес расторг контракт с «Интернасьоналом», в который перешёл на правах аренды в декабре прошлого года. За «армейцев» Марио выступал с 2012 года.