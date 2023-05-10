Марио Фернандес летом может вернуться в ЦСКА

По информации источника, защитник Марио Фернандес рассматривает возможность перехода в ЦСКА летом.
Сообщается, что между клубом и представителями футболиста ведутся переговоры о возвращении игрока.
В апреле Фернандес расторг контракт с «Интернасьоналом», в который перешёл на правах аренды в декабре прошлого года. За «армейцев» Марио выступал с 2012 года.
Главное, что и левый и правый края в надёжных ногах))
Явное усиление. Будь здрав.
Главное, что и левый и правый края в надёжных ногах))
Явное усиление. Будь здрав.
Ждём. Правая бровка будет за ним в конкуренции с М. Гайич, правая за Мойзесом.
Сильное устилание.
Ждём. Правая бровка будет за ним в конкуренции с М. Гайич, правая за Мойзесом.
Сильное устилание.