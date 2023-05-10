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Марио Фернандес летом может вернуться в ЦСКА

вчера, 15:19

По информации источника, защитник Марио Фернандес рассматривает возможность перехода в ЦСКА летом.

Сообщается, что между клубом и представителями футболиста ведутся переговоры о возвращении игрока.

В апреле Фернандес расторг контракт с «Интернасьоналом», в который перешёл на правах аренды в декабре прошлого года. За «армейцев» Марио выступал с 2012 года.

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Сп62
Сп62
вчера в 22:00
Трудно будет конкурировать с нынешним составом ЦСКА, тем более после года отсутствия.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:07
Спасибо за поправку Дружище.
Главное, что и левый и правый края в надёжных ногах))
Явное усиление. Будь здрав.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 18:47, ред.
По Марио соглашусь, а дальше поправлю. Мойзес Левый ЦЗ. А левый латераль или Медина, или Баха
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:27
Было ясно после разрыва контракта с Интером, что Супер Марио вернётся в ЦСКА.
Ждём. Правая бровка будет за ним в конкуренции с М. Гайич, правая за Мойзесом.
Сильное устилание.
drug01
drug01
вчера в 16:30
К финалу Кубка желательно!!!
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
вчера в 15:21
Жду СуперМарио - будет интересно посмотреть как он будет бороться за место в основе
Гость
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