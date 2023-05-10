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Сафонов готов рассмотреть возможные предложения от клубов из Европы

вчера, 11:03

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассмотрит предложения от европейских клубов, если они поступят.

Всё упирается в то, насколько я интересен клубам из Европы. Если будут предложения, тогда можно будет их рассматривать. Самому мне себя оценивать тяжело, потому что надо понимать, что это будет другой чемпионат с другой игрой. Если будут предложения, то посмотрим.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:11
К сожалению и ЕК нет. Совершенно негде себя показать.
Борисыч1
Борисыч1
вчера в 16:48
Можно было бы и в два слова уложиться: - Предложений нет.
Rupertt
Rupertt
вчера в 12:20
Вариантов куча, большой выбор так сказать: Шериф, Ференцварош, Юргорден и так далее.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 12:12
ВАй-мэ,Гырузия,Армениан,Трансниссия и трабалтика ждут нашего гения " с современной манерой вратарской игры"!
В каком вымышленном мире живут эти персонажи-непонятно.Даже Кварацхелии для перехода понравилось "очищение от русской скверны",хотя бы путём формального пребывания в клубе одной из упомянутых стран,а тут напрямую хочет.
A.S.A
A.S.A
вчера в 11:47
Давай тоже к Саламычу в Венгрию
ДСА
ДСА
вчера в 11:19
Ему и в Краснодаре очень неплохо, нечего и дергаться.
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:07
Играй наша Сборная в международных турнирах, ему было бы проще рассчитывать на переход в команды ТОП-5 чемпионатов.
Gahi
Gahi
вчера в 11:06
Главное чтобы решение было принято правильное. Удачи
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