Сафонов готов рассмотреть возможные предложения от клубов из Европы

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассмотрит предложения от европейских клубов, если они поступят.
Всё упирается в то, насколько я интересен клубам из Европы. Если будут предложения, тогда можно будет их рассматривать. Самому мне себя оценивать тяжело, потому что надо понимать, что это будет другой чемпионат с другой игрой. Если будут предложения, то посмотрим.
В каком вымышленном мире живут эти персонажи-непонятно.Даже Кварацхелии для перехода понравилось "очищение от русской скверны",хотя бы путём формального пребывания в клубе одной из упомянутых стран,а тут напрямую хочет.
В каком вымышленном мире живут эти персонажи-непонятно.Даже Кварацхелии для перехода понравилось "очищение от русской скверны",хотя бы путём формального пребывания в клубе одной из упомянутых стран,а тут напрямую хочет.