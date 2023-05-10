Сафонов готов рассмотреть возможные предложения от клубов из Европы

Вратарь «Краснодара» рассмотрит предложения от европейских клубов, если они поступят.

Всё упирается в то, насколько я интересен клубам из Европы. Если будут предложения, тогда можно будет их рассматривать. Самому мне себя оценивать тяжело, потому что надо понимать, что это будет другой чемпионат с другой игрой. Если будут предложения, то посмотрим.