«Марсель» – «Анже» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1684069492

вчера, 16:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Марсель» – «Анже», который состоится 14 мая 2023 года

«Марсель»

«Марсель» проиграл важный матч прямому конкуренту в прошлом туре Лиги 1, но все еще имеет шансы на второе место и попадание в Лигу чемпионов без квалификации. Команда занимает третью позицию с 70 баллами и на данный момент отстает на пять пунктов от конкурента. Тем не менее, в случае домашней победы над аутсайдером чемпионата разрыв сократится до двух пунктов, что является лучшей мотивацией для хозяев в этот футбольный вечер.

6 мая «Марсель» на выезде уступил «Лансу» (1:2), а 30 апреля на своем стадионе смог переиграть «Осер» (2:1).

«Анже»

«Анже» стал первым клубом, который покинет Лигу 1 по окончании сезона и может спокойно доигрывать оставшиеся поединки. В активе команды всего 13 очков, что очень мало для того, чтобы конкурировать хотя бы за место в середине турнирной таблицы. В предстоящем матче от гостей ничего не ждут, но отсутствие давления может сыграть положительную роль на футболистах, которые покажут качественную игру.

8 мая «Анже» на своем поле проиграл «Монако» (1:2), а 30 апреля уступил на выезде «Ренну» (2:4). Оба матча прошли в рамках Лиги 1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Марсель» – 1.18

Ничья – 7.3

Победит «Анже» – 15

Статистика

«Марсель» проиграл лишь один матч из десяти последних в основное время

«Анже» проиграл пять последних выездных поединков

«Марсель» выиграл три из четырех последних встреч с «Анже»

Шесть из десяти матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. Предполагаем, что хозяева наверняка одержат победу, но не уйдут с поля без пропущенного мяча от соперника, которому терять уже нечего.