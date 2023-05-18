«Сассуоло» – «Монца» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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18 мая 2023, 09:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Сассуоло» – «Монца», который состоится 19 мая 2023 года

«Сассуоло»

Команда провела средний сезон и по его итогам не может претендовать на зону еврокубков. «Сассуоло» занимает 13 место с 44 баллами и может просто доигрывать оставшиеся поединки. В домашнем матче с «Монцой» болельщики ждут от коллектива победы, которая подняла бы настроение всем, кто связан с клубом. Матч не имеет большого турнирного значения, но не лишен интриги.

13 мая «Сассуоло» проиграл на выезде «Интеру» (2:4), а восьмого числа поделил очки с «Болоньей» (1:1).

«Монца»

«Монца» стала настоящим примером для новичков Серии А, которые выходят в элитный дивизион. После провала на старте сезона, коллектив стал показывать стабильные результаты и на данный момент занимает девятое место с 49 баллами, опережая «Фиорентину» по дополнительным показателям. В выездной встрече с «Сассуоло» гости постараются как минимум не проиграть и продлить свою серию без поражений.

14 мая «Монца» на своем поле переиграли «Наполи» (2:0), а седьмого числа сыграла вничью с «Торино» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сассуоло» – 2.18

Ничья – 3.6

Победит «Монца» – 3.15

Статистика

«Монца» проиграла всего один матч из десяти последних во всех турнирах

«Сассуоло» не проигрывает на своем стадионе уже шесть поединков подряд

Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей

Прогноз

Поставить на ничейный результат, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.6. Предполагаем, что матч не будет проходить на больших скоростях и в итоге закончится нерезультативной ничьей.