«Лион» – «Монако» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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18 мая 2023, 10:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лион» – «Монако», который состоится 19 мая 2023 года

«Лион»

«Лион» за счет провального старта в Лиге 1 не смог бороться за самые высокие места в чемпионате Франции и сейчас имеет теоретические шансы побороться за Лигу Конференций из еврокубков на следующий сезон. Команда занимает седьмое место с 56 очками и уступает три пункта «Ренну». В матче с «Монако» только победный результат может гарантировать хозяевам продолжение борьбы за место в еврокубковой зоне.

14 мая «Лион» проиграл на выезде «Клермону» (1:2), а седьмого числа переиграл на своем поле «Монпелье» (5:4).

«Монако»

«Монако» неудовлетворительно выступил в последних турах и вряд ли сможет отобраться даже в квалификацию Лиги чемпионов. Сейчас клуб располагается на четвертом месте с 65 баллами, но отстает от «Марселя» на восемь пунктов. В матче с «Лионом» гостям будет очень непросто, ведь соперник стремится закончить нынешний сезон как можно выше. Несомненно, нынешний поединок является одним из самых ярких в 36 туре Лиги 1.

14 мая «Монако» на своем поле не смог переиграть «Лилль» (0:0), а седьмого числа на выезде одолел аутсайдера «Анже» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лион» – 2.2

Ничья – 3.95

Победит «Монако» – 2.9

Статистика

«Монако» выиграл лишь четыре поединка из десяти последних в чемпионате Франции

«Лион» проиграл два из десяти домашних матчей в Лиге 1

«Монако» выиграл три из пяти последних встреч с «Лионом»

Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»

Прогноз

Поставить на победу «Лиона», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. Хозяева имеют более реальные шансы побороться за пятое место и приложат максимум усилий, чтобы обыграть «Монако», который в последнее время не радует резульатами.