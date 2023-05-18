«Оренбург» – «Зенит» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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18 мая 2023, 16:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Оренбург» – «Зенит», который состоится 20 мая 2023 года

«Оренбург»

«Оренбург» набрал шесть очков в пяти последних турах РПЛ , что не является хорошим результатом. Тем не менее, команд из одноименного города уже давно обеспечила себе место в середине таблицы и играет для болельщиков без важных турнирных задач. Коллектив занимает восьмое место с 39 баллами и отстает от московского «Динамо» на три пункта. Отобрать очки у чемпиона России при своих болельщиков является лучшей мотивацией для хозяев.

13 мая «Оренбург» проиграл «Уралу» (1:2), а седьмого мая с тем же счетом уступил и ЦСКА (1:2). Оба матча прошли в рамках РПЛ .

«Зенит»

Клуб из Санкт-Петербурга прогнозируемо стал чемпионом России в очередной раз и сейчас не особо переживает за результаты оставшихся поединков. «Зенит» на данный момент набрал уже 65 очко и опережает ближайшего соперника на 11 пунктов за три тура до конца сезона. В выездном матче с «Оренбургом», гости постараются проверить некоторых резервных игроков и порадовать своих болельщиков красивой игрой.

13 мая «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2), а седьмого числа на своем стадионе одолел «Спартак» (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Оренбург» – 3.6

Ничья – 4

Победит «Зенит» – 1.9

Статистика

«Зенит» не проигрывает уже восемь матчей подряд во всех турнирах

«Оренбург» выиграл семь из десяти последних матчей на своем поле

«Зенит» выиграл все семь последних поединков с «Оренбургом»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4. «Оренбург» на своем поле сможет создать проблемы немотивированному «Зениту», но на победу хозяев вероятнее всего не хватит.