«Зенит» вечно будет первым. Но есть и другие сценарии для Семака

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вчера, 15:59

После чемпионского парада наступят будни.

Прямое включение с празднования чемпионства прервалось, когда поклонники «Зенита», не только ультрас, скандировали: «FanID – убийца футбола». Ведущий Губерниев не сдержал смех, звук отключили и вернулись в студию. Жизненная зарисовка иллюстрирует настоящее. Нельзя делать вид, будто у РПЛ нет проблем, а «Зенит» выигрывал пять чемпионств подряд во время расцвета российского футбола.

Жить в вымышленном мире опасно. Прекрасно зная людей, которые управляют петербуржцами, нельзя слепо ставить на идеальную серию на много лет. Даже просто потому, что «Зенит» должен был быть чемпионом России последние 16 сезонов. «Рубин», хотя Бердыеву давали деньги, не располагал лучшими ресурсами. ЦСКА , который трижды оставлял петербуржцев вторыми, не был намного богаче и мощнее.

Про сезон, в котором «Зенит» умудрился уступить одновременно ЦСКА и Бердыеву, успеть не забыли. Только в тот раз в Лигу чемпионов пошел «Ростов», не «Рубин». Каррера и Семин доказывали золотым примером, что «Зенит» умеет себе вредить. Нет вечных чемпионов. И хотя очевидно, что преследователи помогают Семаку, как конкуренты «Баварии», в Санкт-Петербурге не российский аналог клуба из Мюнхена. У них свои особенности, поэтому интересно оценить разные варианты.

Пессимистический сценарий. Развал изнутри

«Зенит» частенько слабо вкатывается в сезон. Возможно, засилье латиноамериканцев усугубит процессы. В этом варианте «Зенит» остается главным боссом в РПЛ , но вредит сам себе. Такое случалось, когда Денисов цеплялся к зарплате Халка, создавали кланы, не ценили Спаллетти, ужасно играли в гостях, вылетали из разных кубков. В пессимистичном варианте Семак совершает грубые ошибки, случаются конфликты в раздевалке. Ведущие легионеры немедленно уходят, не слушая агента, который всегда говорит от имени клуба, а не своих клиентов. Такой вариант самый маловероятный, но его тоже надо учесть. Также на повтор в эту сторону работает отсутствие реальной мотивации. За что лучшим игрокам «Зенита» бороться после пяти титулов подряд, но без Лиги чемпионов?

Спасительный сюрприз. Рывок конкурента

У «Зенита» появится мотивация, если отыщут своего Артету. Но не Клоппа, ведь Федотов, Ивич, Йоканович, Абаскаль и Галактионов не работают в своих клубах много лет, чтобы сделать рывок в стиле «Ливерпуля». Но вот опыт «Арсенала» возможен. На коротком отрезке в РПЛ удачно может сыграть «Ростов» и «Сочи». «Зенит» обычно сохранял отрыв, но в этом сценарии будут чаще терять очки. Для такого развития событий – неожиданного титула ЦСКА или «Спартака», «Краснодара» или «Динамо», нужны проблемы петербуржцев в защите. Вратарь не идеальный, оборона зависит от Барриоса. Желаем Вильмару здоровья, но если надолго вылетит из-за травмы или уедет в Турцию, то могут посыпаться.

Скучное будущее. Титулы из-за слабости лиги

Плохой сценарий, ведь «Зенит» останется вечным чемпионом, но РПЛ сильно деградирует. С каждой новой сменой легионеров приедут более слабые ребята. Денег станет меньше, даже у «Зенита». Одним словом, петербуржцы будут в стиле «Шерифа» в чемпионате Молдовы. В этом сценарии нужны грубые судейские ошибки в матчах конкурентов, а еще парочка в играх «Зенита» в пользу Семака. Превращение РПЛ в болото не значит потерю титула. Но если у северян будет столько трофеев, как у «Шерифа», то это укажет на деградацию остальных клубов. Такое развитие событий самое опасное, ведь РПЛ потеряет зрителей, которых организаторы турнира и клубы уже не ценят.

Оптимистичный сценарий. Развитие всех клубов

В идеальном варианте первым пунктом идет развитие конкурентов. Только если они не зачахнут, у «Зенита» есть шанс обрести славу чемпиона приличной лиги, которая чудом не скатилась после серьезного удара извне. В быстрое возвращение в еврокубки не верится. Но хвала азиатам, что к себе тоже не зовут. Изоляция не мешает констатировать, что Абаскаль и его коллеги виноваты в скучной весне с результативным, но не самым качественным футболом. Средняя игра Захаряна, Джикии, Баринова и Дивеева тоже символизирует, что чемпионат оказался для московских клубов противоречивым. По разным причинам, от травм до сорванных трансферов и тренерской чехарды, конкуренты «Зенита» сыграли хуже, чем могли. Но если Семак убедит боссов своего клуба вовремя отпускать «переростков» наподобие Малкома, заработает академия петербуржцев, подарит игроков для первой команды, а клуб будет развиваться. Станет локомотивом лиги, а не приговором. Вот только предыдущий сценарий вероятнее оптимистичного. «Зенит» может быть десять лет подряд первым, поскольку остальные окончательно испортятся. А если Семак сам чуть просядет, то это сократит разрыв, но не отменит серость.