«Манчестер Сити» может стать чемпионом Англии, если обыграет «Челси» 21 мая

«Арсенал» уступил «Брайтону» в 36-м туре АПЛ (0:3).
За два матча до конца чемпионата «канониры» отстают от «Манчестер Сити» на 4 балла, у «горожан» есть дополнительная игра в запасе. Таким образом, коллективу Хосепа Гвардиолы нужно набрать 2 очка, чтобы оформить чемпионский титул. «Манчестер Сити» в следующем туре сразится с «Челси», победа в этой игре может помочь «горожанам» выиграть АПЛ. Встреча состоится 21 мая.
По итогам прошлого сезона чемпионом стал «Манчестер Сити».
МСити показывает крутой футбол. Вот и кайфуй от него.
МСити показывает крутой футбол. Вот и кайфуй от него.
К баблу ещё и голова нужна, которая есть у МС и которой нет в ПСЖ и в Челси.
Поэтому ..., поэтому и результаты такие.
К баблу ещё и голова нужна, которая есть у МС и которой нет в ПСЖ и в Челси.
Поэтому ..., поэтому и результаты такие.
А как начали хорошо!
А как начали хорошо!
Ура!
Ура!