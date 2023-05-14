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«Манчестер Сити» может стать чемпионом Англии, если обыграет «Челси» 21 мая

вчера, 20:48
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси21.05.2023 в 18:00 Не начался

«Арсенал» уступил «Брайтону» в 36-м туре АПЛ (0:3).

За два матча до конца чемпионата «канониры» отстают от «Манчестер Сити» на 4 балла, у «горожан» есть дополнительная игра в запасе. Таким образом, коллективу Хосепа Гвардиолы нужно набрать 2 очка, чтобы оформить чемпионский титул. «Манчестер Сити» в следующем туре сразится с «Челси», победа в этой игре может помочь «горожанам» выиграть АПЛ. Встреча состоится 21 мая.

По итогам прошлого сезона чемпионом стал «Манчестер Сити».

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ BDA8181 (раскрыть)
вчера в 23:41, ред.
По ерунде меньше загоняйся.
МСити показывает крутой футбол. Вот и кайфуй от него.
BDA8181
BDA8181 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:26, ред.
Так до лысого и головы то не было у горожан,скупали всё и вся))) единственное светлое пятно при шейха это Ньюкастл . Остальные обмараки, которые от крайности до крайности доходили раньше.))Вообщем клоунада))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ BDA8181 (раскрыть)
вчера в 23:21, ред.
Шейхи шейхами ..., оно, канеш., понятно. Но на одном бабле далеко не уедешь.
К баблу ещё и голова нужна, которая есть у МС и которой нет в ПСЖ и в Челси.
Поэтому ..., поэтому и результаты такие.
BDA8181
BDA8181 ответ Горожане (раскрыть)
вчера в 23:15
Халявщики вам даже до САФа не дотянуть по титулам ))) Лучше вспоминайте ваше место да прихода шейхов. А там уже и творите историю, МЮ себя с дна поднял , а вы на всем готовом жируите))) Правда когда САФ был и то ваше место указывал. Так что МС как ПСЖ ни кто и звать никак))) Ваше чемпионство переживём , но все знают откуда оно)) давно бы были в чемпионшипе без шейхов)))Радуйтесь тому что есть)))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:24
У Арсенала отсырел порох!
А как начали хорошо!
Grizly88
Grizly88 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:22
У Сити и нет конкурентов в Апл
42a94fknxc85
42a94fknxc85
вчера в 22:22
Всё идёт к тому что так оно и случиться, Сити этот момент не упустят
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:13
Сложно будет не обыграть такой мертвый Челси.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 21:51
Арсенал еще зеленые пацаны на фоне мастеровитого Сити. Горожане на классе забрали этот сезон в АПЛ.
Elliada
Elliada
вчера в 21:44
Для Сити это будет 5-е чемпионство за последние 6 лет и 3-е подряд. Такой серии не было в этом столетии.
Dima salev
Dima salev
вчера в 21:44
Победа над Реалом самый важный матч года для Сити и возможно дорого кубки лиги чемпионов. Стать чемпионом пример лиги можно в последнем туре
Горожане
Горожане
вчера в 21:40
Значит 21 мая оформим чемпионство!
Ура!
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:33
Можно в ничью скатать все матчи. Арсенал даже если выиграет 2 последних матча - не догонит
Шавхал Чурчаев
Шавхал Чурчаев
вчера в 21:30
Значит ждём 21 мая и досрочное оформление титула
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