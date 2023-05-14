«Манчестер Сити» может стать чемпионом Англии, если обыграет «Челси» 21 мая

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вчера, 20:48

«Арсенал» уступил «Брайтону» в 36-м туре АПЛ (0:3).

За два матча до конца чемпионата «канониры» отстают от «Манчестер Сити» на 4 балла, у «горожан» есть дополнительная игра в запасе. Таким образом, коллективу Хосепа Гвардиолы нужно набрать 2 очка, чтобы оформить чемпионский титул. «Манчестер Сити» в следующем туре сразится с «Челси», победа в этой игре может помочь «горожанам» выиграть АПЛ . Встреча состоится 21 мая.

По итогам прошлого сезона чемпионом стал «Манчестер Сити».