Индзаги заставит «Милан» уволить Пиоли. «Интер» — первый финалист ЛЧ

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вчера, 12:34

Прагматизм и форма лидеров позволят «нерадзурри» выбить соседей.

Полезно узнать об «Интере»

- Для «Интера» сейчас – лучший отрезок в сезоне. Миланцы одержали 7 побед подряд, а проигрывали в последний раз еще в середине апреля. За этот период подопечные Симоне Индзаги успели подскочить с шестого места в Серии А до третьего, выйти в финал Кубка Италии, обыграв «Ювентус», выбить «Бенфику» из Лиги чемпионов и добыть победу в первом поединке полуфинала против «Милана».

- Игровая концепция «нерадзурри» иногда вызывает резкое неприятие – коллектив отходит к антифутболу, отдает владение, действует максимально просто. Но вместе с тем в такой неприятной философии «Интер» смотрится крайне органично – реализует тренерские задумки на все 100 и добивается необходимого результата. Достаточно посмотреть на то, как миланцы преодолевали плей-офф главного еврокубка. Победителя поединка с «Порту» определил 1 гол за 2 встречи. После минимальной победы на своем поле итальянцы откровенно сушили игру в Порту – отдали мяч сопернику, сами ограничивались дальними передачами и игнорировали центральную зону. Матчи с «Бенфикой» — территориальное преимущество «орлов» в обеих встречах, но победа «нерадзурри» за счет игры на слабых сторонах португальцев.

- К слову, выбору такой стратегии на матчи есть понятное объяснение. Этот сезон складывался для «Интера» крайне тяжело. Даже в группе итальянскому гранду пророчили третью строчку и ЛЕ , а в Серии А коллектив вплоть до 15-го тура не мог подняться даже в зону Лиги чемпионов. Боссы клуба были настроены негативно, казалось, – Индзаги вот-вот укажут на дверь. Такие настроения прослеживаются и в весенней части чемпионата – тогда «Интер» откатился из топ-3 на 6-е место, спасти главного тренера могла только еврокубковая феерия – и «нерадзурри» добрались до полуфинала. Чтобы точно снять все вопросы о продолжении сотрудничества, Индзаги хочет оказаться в финале.

- Вместе с тем «Интер» возвращается в зону ЛЧ – и по таким показателям сезон уже можно оценивать как успешный.

- Вдобавок к этому разыгрался Ромелу Лукаку. Первую часть текущей кампании массивный бельгиец провел в лазарете, чем еще сильнее взбесил фанатов «Интера» — они и так не были рады возвращению игрока после его ухода в «Челси». Но за 12 последних матчей Серии А Ромелу забил 7 мячей и отдал 4 ассиста. В плей-офф ЛЧ забивал «Порту» и «Бенфике», в национальном Кубке – «Ювентусу». Сейчас нападающий в отличной форме и может даже заработать на выкуп контракта – возвращаться в «Челси» сейчас просто нельзя.

Ориентировочный состав «Интера» (3-5-2): Онана – Ачерби, Бастони, Дармиан – Димарко, Брозович, Мхитарян, Барелла, Думфрис – Лукаку, Мартинес.

Полезно узнать о «Милане»

- Если «Интер» в последние месяцы пошел на поправку, то у другой команды из Милана сейчас большие проблемы. «Россонери» никак не могут забраться в зону Лиги чемпионов и располагаются на пятой строчке Серии А. После поражения от «Интера» в главном еврокубке подопечные Стефано Пиоли уступили «Специи» — 17-й команде чемпионата. При этом сами не забили ни разу. До этого была победа над «Лацио» (2:0) – и две ничьи: с «Ромой» (6-е место) и «Кремонезе» (19-я позиция).

- Проблема, среди прочего, в череде травм лидеров «Милана» — если зимой длительный период команда оставалась без своего основного вратаря, то теперь в лазарете оказался полузащитник Исмаэль Беннасер, поединки с «Интером» в ЛЧ и «Специей» в чемпионате Италии пропустил Рафаэл Леау – португальский вингер, который добавляет команде в персональных дуэлях и атакующем потенциале.

- Все это плохо сказывается на перспективах главного тренера – уже пошли слухи, что руководство «Милана» задумалось об отставке Пиоли. Чтобы этого избежать, итальянский менеджер должен совершить чудо – в гостях отыграть у «Интера» отставание в 2 мяча и пробиться в финал Лиги чемпионов, а также подняться в топ-4 Серии А к окончанию сезона. Между тем отставание «россонери» от «Лацио» составляет 4 очка, а вот «Рома» располагается всего в двух баллах от «Милана».

Ориентировочный состав «Милана» (4-2-3-1): Меньян – Эрнандес, Томори, Кьер, Калабрия – Тонали, Крунич – Ориги, Диас, Салемакерс – Жиру.

Полезно узнать о противостоянии

- Предыдущая встреча завершилась уверенной победой «Интера» — уже тогда Леау не смог выйти на поле, а ворота Меньяна поразили Джеко и Мхитарян.

- История противостояний «Милана» и «Интера» насчитывает целых 254 матча – первый датируется началом 1909 года.

- В случае с этими двумя командами фактор домашнего поля не имеет смысла – и те, и другие играют на «Джузеппе Меацца». Но все же в последний раз «Милан» в номинально гостевом матче обыгрывал «Интер» в феврале 2022 года. В следующих двух поединках, когда подопечные Индзаги считались хозяевами поля, победа доставалась им.

Прогноз Soccer.ru: сейчас все говорит в пользу «Интера». «Нерадзурри» находятся в лучшей форме, лидеры в строю, разыгрался даже Лукаку. У «Милана» же под вопросом Леау и Беннасер – игроки, отвечающие за действия в атаке. Плюс Симоне Индзаги эталонно подстраивается под соперника и имеет в распоряжении достаточно классных исполнителей, чтобы игра по счету не оборачивалась провалом. Поставим на ничью – «нерадзурри» не будут рвать и метать ради победы, когда достаточно не проиграть.