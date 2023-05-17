Победа «Реала» в ЛЧ навредит футболу. Но Анчелотти умеет побеждать других богачей

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вчера, 12:16

«Сливочные» хотят шестой кубок за десять лет.

Понятна природа нелюбви к «Реалу», ведь рядом миллионы фанатов «Барселоны», создают фон. Есть также поклонники клубов, которым Роналду забивал из офсайдов в плей-офф Лиги чемпионов, пока не было VAR . «Реал» сам как судья в ЛЧ . Зачастую «Ливерпулю» с другими богатыми и знаменитыми клубами вердикт не нравится. «Сливочные» могут заслужить еще одну победу в турнире игрой в Манчестере. Тогда признаем, что по делу переиграли Гвардиолу. У них великий Модрич, мощный Бензема, растущий Винисиус, ловкий Куртуа. Про Анчелотти не забываем, невероятно успешный тренер. Вот только шестая за десять лет победа одного клуба будет вредной для ЛЧ и для футбола. Аргументируем эту точку зрения.

Серийные победы снижают интерес к турниру

Правила ситкома подразумевают рамки. Если один сезон существенно отличается от другого по характеру, то зрители ругаются, а рейтинги падают. В футболе другие законы. Достойных претендентов много, а финалистом ЛЧ в шести случаях из десяти может стать «Реал». Причем Анчелотти знает, как обставить врагов из «Интера». И очередная победа Карло не поднимает интерес к ЛЧ . Финалы «Реала» и «Ливерпуля» были рейтинговыми. Матчи фаворита против «Атлетико» и «Ювентуса», как и вероятная игра с «Интером», ближе к рядовым. Можно назвать публику прихотливой, разбалованной и капризной, но с этим выводом не спорили сами фанаты «Реала». Еще одна победа «сливочных» не будет шагом вперед для Лиги чемпионов.

«Реал» не создает футбольные смыслы

Команда готовых решений. Куртуа вытаскивает мячи из углов. Модрич и Кроос сформировали мозговой центр, великие футболисты. Бензема нашел общий язык с Винисиусом. Часто выручали. «Реал» это машина, а у машин нет души. Чисто футбольные смыслы не дарит ни манера Анчелотти обороняться – не всегда удачно, как показал Кастельянос, и не учит атаковать, ведь нужно иметь Бензема и Винисиуса, чтобы играть в стиле «Реала». Хотелось бы, чтобы кубки получали также клубы, которые создают современную тактику. Анчелотти – мудрый дядька, поэтому не заявит, что придумал нечто в стиле Клоппа и Гвардиолы. Блуждающий хавбек Александер-Арнольд и центральный защитник в опорной зоне Стоунз вдохновляют других тренеров. «Наполи» и «Арсенал» учились не у «Реала». Да, «Мадрид» — великий клуб с замечательной командой, но не законодатель моды.

«Мадрид» провел очень спорный сезон

«Реал» по делу вечный фаворит. Но движутся к закату старой команды. Наваса, Варана, Рамоса, Марсело, Каземиро, Роналду и Бэйла больше нет в заявке. Отдаем должное Пересу, ищет новичков. Но Модрича, Крооса и Бензема будет сложно заменить. «Реал» проиграл «Шахтёру» ответный поединок в группе, но Рюдигер спас ценой здоровья. Пропустили дважды к 14-й минуте в Ливерпуле. Будь «красные» в нынешней форме, испанцы могли не отыграться. «Реал» точно везучий. Даже первая игра с «Манчестер Сити» сложилась лучше, чем предполагали. Уступали «Райо Вальекано», «Вильярреалу», «Мальорке», «Барселоне», «Жироне» и «Реалу Сосьедад» в гостях. У них десять поражений против шести у Гвардиолы, хотя у Хосепа соперники солиднее.

Иногда «Реал» выбирает подлые методы

Не всегда, но это не положительный герой. Дело не только в судействе, ведь порой бумеранг возвращается. Гол «Манчестер Сити», похоже, забит в атаке после того, как мяч покинул поле. Дело в поведении Рамоса против «Ливерпуля». Серхио знал, что делал, когда бил Кариуса. Для Карвахаля атаки на Грилиша, а потом некрасивая симуляция – привычное поведение. Вальверде готов на подкат сзади, если это спасет «Реал». Рюдигер использует грязные приемы. Моуриньо в своей биографии назвал «Реал» самой подлой командой в карьере. Хотя Анчелотти пытался их окультурить, достаточно вспомнить Роналду, чтобы не считать «сливочных» пай-мальчиками. Будут тянуть время, если нужно, ведь «Реал» — команда тысячи мелких уловок. Возможно, с них хватит пяти кубков за десять лет вместо шести?

«Горожане» — лучшая команда пятилетки

По игре в футбол. У «Манчестер Сити» серия из 22 матчей без поражений, а «Реал» выиграл три поединка из последних шести. Да, у «горожан» Гвардиолы лишь один финал ЛЧ , причем проигранный «Челси». Де Брюйне заслужил кубок. «Ливерпуль» и «Реал» чаще были в финалах, у испанцев пять кубков, великая команда. Но если учитывать не характер и умение спасаться, а футбол по дистанции, то «Манчестер Сити» точно лучше. Никто не играл интереснее так долго, даже «Ливерпуль» с «Баварией». Никто не придумал больше впечатляющих ходов. Некоторые вещи нельзя недооценивать. Например, адаптация Холанда это высший пилотаж. Знаем клубы наподобие ПСЖ или МЮ , где дебют Эрлинга мог получиться скомканным. Гвардиола заслужил победу в ЛЧ спустя одиннадцать лет. «Реал» может снова наработать на кубок, но не благодаря стабильно крутой игре.

Когда на поле классные исполнители, как у «Мадрида», то порадуют бисиклетой Бэйла. Но это один эпизод. Рядом десятки силовых голов. Команда контратак может пройти «Манчестер Сити». Только у «Реала» есть королевская уверенность. Тогда также будем винить Гвардиолу, как виним Спаллетти. Лучано не имел права вылетать от «Милана». Кварацхелия мог обыграть «Интер», который просто хочет выжить. Финал «Манчестер Сити» и «Наполи» был бы полнокровнее. «Реал» невероятный, но его шестой успех не принесет футболу ничего нового. Ни тактически, ни сюжетно. И зрелища не будет, ведь прошлый финал Анчелотти выиграл при счете 24:4 по ударам в пользу «Ливерпуля». «Реал» уникален, что бесспорно. Но в случае заслуженной победы «Манчестер Сити» в полуфинале футбол точно не проиграет.