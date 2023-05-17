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Победа «Реала» в ЛЧ навредит футболу. Но Анчелотти умеет побеждать других богачей

вчера, 12:16
Папа Карло

«Сливочные» хотят шестой кубок за десять лет.

Понятна природа нелюбви к «Реалу», ведь рядом миллионы фанатов «Барселоны», создают фон. Есть также поклонники клубов, которым Роналду забивал из офсайдов в плей-офф Лиги чемпионов, пока не было VAR. «Реал» сам как судья в ЛЧ. Зачастую «Ливерпулю» с другими богатыми и знаменитыми клубами вердикт не нравится. «Сливочные» могут заслужить еще одну победу в турнире игрой в Манчестере. Тогда признаем, что по делу переиграли Гвардиолу. У них великий Модрич, мощный Бензема, растущий Винисиус, ловкий Куртуа. Про Анчелотти не забываем, невероятно успешный тренер. Вот только шестая за десять лет победа одного клуба будет вредной для ЛЧ и для футбола. Аргументируем эту точку зрения.

Серийные победы снижают интерес к турниру

Правила ситкома подразумевают рамки. Если один сезон существенно отличается от другого по характеру, то зрители ругаются, а рейтинги падают. В футболе другие законы. Достойных претендентов много, а финалистом ЛЧ в шести случаях из десяти может стать «Реал». Причем Анчелотти знает, как обставить врагов из «Интера». И очередная победа Карло не поднимает интерес к ЛЧ. Финалы «Реала» и «Ливерпуля» были рейтинговыми. Матчи фаворита против «Атлетико» и «Ювентуса», как и вероятная игра с «Интером», ближе к рядовым. Можно назвать публику прихотливой, разбалованной и капризной, но с этим выводом не спорили сами фанаты «Реала». Еще одна победа «сливочных» не будет шагом вперед для Лиги чемпионов.

«Реал» не создает футбольные смыслы

Команда готовых решений. Куртуа вытаскивает мячи из углов. Модрич и Кроос сформировали мозговой центр, великие футболисты. Бензема нашел общий язык с Винисиусом. Часто выручали. «Реал» это машина, а у машин нет души. Чисто футбольные смыслы не дарит ни манера Анчелотти обороняться – не всегда удачно, как показал Кастельянос, и не учит атаковать, ведь нужно иметь Бензема и Винисиуса, чтобы играть в стиле «Реала». Хотелось бы, чтобы кубки получали также клубы, которые создают современную тактику. Анчелотти – мудрый дядька, поэтому не заявит, что придумал нечто в стиле Клоппа и Гвардиолы. Блуждающий хавбек Александер-Арнольд и центральный защитник в опорной зоне Стоунз вдохновляют других тренеров. «Наполи» и «Арсенал» учились не у «Реала». Да, «Мадрид» — великий клуб с замечательной командой, но не законодатель моды.

«Мадрид» провел очень спорный сезон

«Реал» по делу вечный фаворит. Но движутся к закату старой команды. Наваса, Варана, Рамоса, Марсело, Каземиро, Роналду и Бэйла больше нет в заявке. Отдаем должное Пересу, ищет новичков. Но Модрича, Крооса и Бензема будет сложно заменить. «Реал» проиграл «Шахтёру» ответный поединок в группе, но Рюдигер спас ценой здоровья. Пропустили дважды к 14-й минуте в Ливерпуле. Будь «красные» в нынешней форме, испанцы могли не отыграться. «Реал» точно везучий. Даже первая игра с «Манчестер Сити» сложилась лучше, чем предполагали. Уступали «Райо Вальекано», «Вильярреалу», «Мальорке», «Барселоне», «Жироне» и «Реалу Сосьедад» в гостях. У них десять поражений против шести у Гвардиолы, хотя у Хосепа соперники солиднее.

Иногда «Реал» выбирает подлые методы

Не всегда, но это не положительный герой. Дело не только в судействе, ведь порой бумеранг возвращается. Гол «Манчестер Сити», похоже, забит в атаке после того, как мяч покинул поле. Дело в поведении Рамоса против «Ливерпуля». Серхио знал, что делал, когда бил Кариуса. Для Карвахаля атаки на Грилиша, а потом некрасивая симуляция – привычное поведение. Вальверде готов на подкат сзади, если это спасет «Реал». Рюдигер использует грязные приемы. Моуриньо в своей биографии назвал «Реал» самой подлой командой в карьере. Хотя Анчелотти пытался их окультурить, достаточно вспомнить Роналду, чтобы не считать «сливочных» пай-мальчиками. Будут тянуть время, если нужно, ведь «Реал» — команда тысячи мелких уловок. Возможно, с них хватит пяти кубков за десять лет вместо шести?

«Горожане» — лучшая команда пятилетки

По игре в футбол. У «Манчестер Сити» серия из 22 матчей без поражений, а «Реал» выиграл три поединка из последних шести. Да, у «горожан» Гвардиолы лишь один финал ЛЧ, причем проигранный «Челси». Де Брюйне заслужил кубок. «Ливерпуль» и «Реал» чаще были в финалах, у испанцев пять кубков, великая команда. Но если учитывать не характер и умение спасаться, а футбол по дистанции, то «Манчестер Сити» точно лучше. Никто не играл интереснее так долго, даже «Ливерпуль» с «Баварией». Никто не придумал больше впечатляющих ходов. Некоторые вещи нельзя недооценивать. Например, адаптация Холанда это высший пилотаж. Знаем клубы наподобие ПСЖ или МЮ, где дебют Эрлинга мог получиться скомканным. Гвардиола заслужил победу в ЛЧ спустя одиннадцать лет. «Реал» может снова наработать на кубок, но не благодаря стабильно крутой игре.

Когда на поле классные исполнители, как у «Мадрида», то порадуют бисиклетой Бэйла. Но это один эпизод. Рядом десятки силовых голов. Команда контратак может пройти «Манчестер Сити». Только у «Реала» есть королевская уверенность. Тогда также будем винить Гвардиолу, как виним Спаллетти. Лучано не имел права вылетать от «Милана». Кварацхелия мог обыграть «Интер», который просто хочет выжить. Финал «Манчестер Сити» и «Наполи» был бы полнокровнее. «Реал» невероятный, но его шестой успех не принесет футболу ничего нового. Ни тактически, ни сюжетно. И зрелища не будет, ведь прошлый финал Анчелотти выиграл при счете 24:4 по ударам в пользу «Ливерпуля». «Реал» уникален, что бесспорно. Но в случае заслуженной победы «Манчестер Сити» в полуфинале футбол точно не проиграет.

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Все комментарии
bublikyo
bublikyo
вчера в 21:44, ред.
А победа команды, которая как в футбольном менеджере просто скупает самых лучших игроков будет победой для футбола?
Forever77
Forever77
вчера в 21:11
К концу статьи у меня кровь пошла из глаз. Вообще ни о чём...
Amiralla
Amiralla
вчера в 20:17
Реал не заслуживает победы в ЛЧ
Hamman
Hamman ответ andrewheat (раскрыть)
вчера в 19:06
Тактика относительно новая, но достаточно известная - продался шейхам, вливай миллиарды и шансы на успех значительно увеличатся!
Hamman
Hamman
вчера в 18:54, ред.
Автор завязывай с этим. Отпуск что-ли возьми. Развейся. Вот так вот переживать, вредно для здоровья. После финала, на трезвую голову, статья получится более уместной.
Голы Роналду из офсайда вспомнил, удар Рамоса (!). Более зрелый болельщик футбола прекрасно знает что до ВАР такие моменты случались более чем часто. Не может арбитр видеть всё без помощи из вне. Но и с ВАР как видим не всё гладко и какое это счастье что не за Реал ошибся ВАР.
На счёт заслуживает Реал победы или нет, справедливо будет если Реал вновь станет обладателем ЛЧ, и тем более навредит очередная победа сливочных футболу - это вообще какой то сюр!!! Победа Ман Сити или ПСЖ навредит футболу! Потому что не ДОЛЖЕН ПОБЕЖДАТЬ ДЕНЕЖНЫЙ ПРОЕКТ! Побеждать должны история клуба, традиции клуба, преданность и любовь игрока к своему клубу!
А победит как всегда заслуженно сильнейший!
Vamos Real! Hasta el final!
andrewheat
andrewheat
вчера в 18:30
"Хотелось бы, чтобы кубки получали также клубы, которые создают современную тактику". Что такое эта "современная тактика"? И если её можно побить некой "несовременной тактикой" или же вообще отсутствием тактических изяществ, то что в ней такого значимого?
Triem
Triem
вчера в 18:22
Нытьё какое то а не статья. Что мешает остальным командам играть так же как и Реал и выигрывать много трофеев? Деньги чтоли? У того же Сити их не меньше но придумывают себе сами проблемы на свою голову
andrewheat
andrewheat ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 18:20
Куда до них другим клубам со всякими там трофеями.
Zangiota
Zangiota
вчера в 17:06
Проблема не в Реале а в самом лысым. Не надо его оставлять одного долго а то перемудрить как всегда. А Реал как хладнокровный удав, будет душить и смотреть в глаза соперника.
AlexDen
AlexDen
вчера в 15:11
😂😂😂 Автор статьи точно не любит Реал😂😂😂
112910415
112910415
вчера в 14:43
Хочется победы Гвардиолы, да!
Ron09
Ron09
вчера в 14:17
Манчестер Сити" подходит к ответной битве с "Реалом" с потрясающей домашней статистикой — с начала 2023 года "горожане" выиграли каждый из 14 проведённых матчей на "Этихаде". За это время команда суммарно отгрузила соперникам 46 (!) голов, то есть в среднем было забито больше трёх мячей за игру.
Одним словом удачи нам Hala Madrid!!! Как бы вы там не сыграли.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:14
Ещё интересные факты для статистики, насчёт "футбольных богачей" в лице "Реала" (информация SkySports, как бы максимально авторитетный источник), траты на игроков за последние 10 лет

Manchester City (England) - €1.3bn
Manchester United (England) - €1.2bn
Chelsea (England) - €1.1bn
Paris Saint-Germain (France) - €1.08bn
Barcelona (Spain) - €783m
Arsenal (England) - €751m
Juventus (Italy) - €625m
West Ham (England) - €536m
Bayern Munich (Germany) - €521m
AC Milan (Italy) - €515m

Где же "футбольные богачи" из Мадрида (по словам Багрова)? Ой, они потратили меньше денег на трансферы, чем "Милан" и "Вест Хэм", оказывается.
ЦСКА 06
ЦСКА 06
вчера в 14:04
Не статья а какие то сказки которые тут рассказывают болельщики Барселоны и сити. Знаю точно одно за 9 лет Реал имеет шансы выиграть 6 раз лигу чемпионов. Вот это достижение а не то что у кого то красивая игра и все в этом вроде. В прошлом году и псж и сити играли красиво против реала но это им не помогло.
volga.kot
volga.kot
вчера в 13:59
Битва ожидается сегодня знатная!!!! Запасаемся пивом, чипсами и воблой и к экранами тв в 22:00!!!!
UncleZack
UncleZack
вчера в 13:47, ред.
По его словам если у команды красивая игра но при этом ни одной победы и позорные вылеты от середняков вроде Лиона,Монако или Тоттенхема она все равно считается лучшей командой))
S.L.I.P.
S.L.I.P.
вчера в 13:26
Даааа, достойное рассуждение.

Вообще не понимаю этой темы "заслужили-не заслужили", кто выиграл, тот и заслужил. Или безудержное давление Сити на ворота Реала в прошлом году в обоих матчах восхитительнее двух голов Родриго, еще и головой, на последних минутах?

Реал, особенно в прошлом сезоне ЛЧ, подарил футболу самое главное - зрелище. И это важнее любых блуждающих защитников, и опорников-защитников. Три противостояния с ПСЖ, Челси и Сити - это невероятный путь в финал. Болельщики самых разных команд ни один год будут пересматривать хет-трики Карима, сейвы Куртуа, финты Вини, голы Родриго.

Если Сити сегодня сравняет с газоном Реал с помощью тактики Хосепа - честь и слава. А если будут, как в том году, транжирить десятки моментов и получат в ответ решающий гол на 90ой минуте - грош цена такой тактике.

Справедливой борьбы и заслуженного выхода в финал сильнейшей команде в данном матче.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 13:26
"Гвардиола заслужил победу в ЛЧ спустя НЕ одиннадцать, А ДВЕНАДЦАТЬ лет.
в 2011 году была победа последняя.
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 13:24
О чем вообще речь была)))))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:23
"Горожане» — лучшая команда пятилетки"
дальше не стал читать.
Игорь Волков
Игорь Волков
вчера в 13:20
Не статья а набор слов какой то. Мда...
Nick Bitsadze
Nick Bitsadze
вчера в 12:49
Я даже не смог дочитать это до конца, извините.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:41, ред.
Я, короче, не знаю, как это комментировать, мало того, что товарищ вообще не в теме вообще ситуации в "Реале"

"мощный Бензема, растущий Винисиус"

- Бензема в этом сезоне уже не мощный (4 гола в ЛЧ и куча промахов), а вот Винисиус как раз мощный

"ведь нужно иметь Бензема и Винисиуса, чтобы играть в стиле «Реала»."

- В следующий раз смотри статистику за текущий сезон, а не за прошлый, плиз.

Блуждающий хавбек Александер-Арнольд и центральный защитник в опорной зоне Стоунз вдохновляют других тренеров. «Наполи» и «Арсенал» учились не у «Реала».

- А перевод Камавинга с центра поля на на левый фланг защиты, где он заиграл безошибочно, вдохновляет Анчелотти, но это не считается.
Гость
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