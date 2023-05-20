«Манчестер Сити» – «Челси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Манчестер Сити» – «Челси», который состоится 21 мая 2023 года
«Манчестер Сити»
«Небесно-голубые» из Манчестера досрочно оформили чемпионство в текущем сезоне. В девятый раз «горожане» стали чемпионами Англии. Вспомним успехи команды в недавних матчах, чтобы спрогнозировать возможный исход будущего матча с «синими». Со счётом 2:1 подопечные Пепа Гвардиолы обыграли в матче 35-го тура команду «Лидс Юнайтед». На прошлых выходных в Ливерпуле, поразив три раза ворота соперника, «Манчестер Сити» в сухую выиграл местный футбольный клуб «Эвертон».
С общим счётом 5:1 по сумме двух встреч «Ман Сити» переиграл в полуфинале Лиги чемпионов «сливочных» из Мадрида. После досрочной победы в чемпионате «горожане» смогут сосредоточиться на финальном матче с миланским «Интером».
«Челси»
«Пенсионеры» из Лондона в турнирной таблице Премьер-лиги находятся на двенадцатой строчке. Для того чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящем матче с «горожанами», ознакомимся с результатами недавних футбольных поединков с участием «синих». С разницей в пару мячей «Челси» проиграл в гостях «канонирам» в игре 34-го тура чемпионата. В Борнмуте «пенсионеры» в позапрошлом туре одержали победу над местными «вишнями».
На прошлых выходных ничейным исходом завершилась домашняя игра с «лесниками» (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Манчестер Сити» – 1.35
- Ничья – 5.80
- Победит «Челси» – 8.60
- Победит «Манчестер Сити» с форой -1.5 – 1.93
- Обе забьют — нет – 2.05
- Обе забьют — да – 1.84
- Тотал голов больше 3.5 голов – 2.32
- Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.67
Статистика
- Шесть крайних очных встреч команд подряд завершились следующим исходом: обе забьют – нет
- Из пяти последних матчей в четырёх «Ман Сити» взял верх над своими соперниками
- За аналогичный период «Челси» одержал только одну победу.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.93 на победу команды «Манчестер Сити» с форой -1.5 гола. Несмотря на то, что «горожане» досрочно оформили чемпионство, в предстоящей игре им не составит большого труда обыграть с разницей в пару мячей лондонских «пенсионеров».