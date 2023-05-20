«Манчестер Сити» – «Челси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Манчестер Сити» – «Челси», который состоится 21 мая 2023 года

«Манчестер Сити»

«Небесно-голубые» из Манчестера досрочно оформили чемпионство в текущем сезоне. В девятый раз «горожане» стали чемпионами Англии. Вспомним успехи команды в недавних матчах, чтобы спрогнозировать возможный исход будущего матча с «синими». Со счётом 2:1 подопечные Пепа Гвардиолы обыграли в матче 35-го тура команду «Лидс Юнайтед». На прошлых выходных в Ливерпуле, поразив три раза ворота соперника, «Манчестер Сити» в сухую выиграл местный футбольный клуб «Эвертон».

С общим счётом 5:1 по сумме двух встреч «Ман Сити» переиграл в полуфинале Лиги чемпионов «сливочных» из Мадрида. После досрочной победы в чемпионате «горожане» смогут сосредоточиться на финальном матче с миланским «Интером».

«Челси»

«Пенсионеры» из Лондона в турнирной таблице Премьер-лиги находятся на двенадцатой строчке. Для того чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящем матче с «горожанами», ознакомимся с результатами недавних футбольных поединков с участием «синих». С разницей в пару мячей «Челси» проиграл в гостях «канонирам» в игре 34-го тура чемпионата. В Борнмуте «пенсионеры» в позапрошлом туре одержали победу над местными «вишнями».

На прошлых выходных ничейным исходом завершилась домашняя игра с «лесниками» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Сити» – 1.35

Ничья – 5.80

Победит «Челси» – 8.60

Победит «Манчестер Сити» с форой -1.5 – 1.93

Обе забьют — нет – 2.05

Обе забьют — да – 1.84

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.32

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.67

Статистика

Шесть крайних очных встреч команд подряд завершились следующим исходом: обе забьют – нет

Из пяти последних матчей в четырёх «Ман Сити» взял верх над своими соперниками

За аналогичный период «Челси» одержал только одну победу.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.93 на победу команды «Манчестер Сити» с форой -1.5 гола. Несмотря на то, что «горожане» досрочно оформили чемпионство, в предстоящей игре им не составит большого труда обыграть с разницей в пару мячей лондонских «пенсионеров».