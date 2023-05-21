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«Лорьян» – «Ланс» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 12:37
«Лорьян» – «Ланс» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лорьян» – «Ланс», который состоится 21 мая 2023 года

«Лорьян»

«Лорьян» идет в середине турнирной таблицы и не очень переживает за результаты последних туров, ведь по сути, для команды закончился сезон и ничего переломного уже не случится. В активе клуба 52 балла, что позволяет ему занимать девятое место с отставанием от ближайшего соперника на один пункт. В мате с мотивированным «Лансом» матч обещает быть сложным и напряженным, но определенно понравится болельщикам.

14 мая «Лорьян» сыграл вничью с «Монпелье» (1:1), а седьмого числа на своем поле обыграл «Брест» (2:1).

«Ланс»

«Ланс» выигрывает последние матчи в чемпионате Франции и даже вернул небольшую интригу в борьбу с ПСЖ за золотые медали. На данный момент команда набрала 75 баллов и проигрывает парижскому гранду шесть пунктов. Тем не менее, для гостей очень важно не пропустить вперед «Марсель», у которого на два пункта меньше. В матче с «Лорьяном» для «Ланса» очень важна победа и команда будет очень мотивирована.

12 мая «Ланс» обыграл на своем поле «Реймс» (2:1), а шестого числа одолел прямого конкурента «Марсель» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Лорьян» – 5.6
  • Ничья – 4.2
  • Победит «Ланс» – 1.6

Статистика

  • «Лорьян» выиграл лишь три поединка из десяти последних встреч в чемпионате Франции
  • «Ланс» выиграл восемь из десяти последних матчей в Лиге 1
  • Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Ланс» выиграл четыре матча из семи последних с «Лорьяном»

Прогноз

Поставить на победу «Ланса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Гости находятся в хорошей форме и настроены напрямую попасть в группу Лиги чемпионов, что гарантирует второе место по итогам сезона Лиги 1.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 13:38
Вроде бы и все на стороне Ланса, дружина Эза должна набирать три очка и попадать в Лигу Чемпионов. Но Лорьян образца текущего сезона очень нравится. К тому же у главного тренера наконец относительный порядок с основным составом и практически нет травмированных футболистов. После гостевой победы над ПСЖ был бы крайне осторожен в выборе ставки против "мерлуз". Ланс хорош, но в этом матче потерять очки может. Даже на 1х предлагают коэффициент 2.40. Лорьяну по силам выиграть. "Кроваво-золотые" на выезде пропускают достаточно.
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