«Лорьян» – «Ланс» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лорьян» – «Ланс», который состоится 21 мая 2023 года

«Лорьян»

«Лорьян» идет в середине турнирной таблицы и не очень переживает за результаты последних туров, ведь по сути, для команды закончился сезон и ничего переломного уже не случится. В активе клуба 52 балла, что позволяет ему занимать девятое место с отставанием от ближайшего соперника на один пункт. В мате с мотивированным «Лансом» матч обещает быть сложным и напряженным, но определенно понравится болельщикам.

14 мая «Лорьян» сыграл вничью с «Монпелье» (1:1), а седьмого числа на своем поле обыграл «Брест» (2:1).

«Ланс»

«Ланс» выигрывает последние матчи в чемпионате Франции и даже вернул небольшую интригу в борьбу с ПСЖ за золотые медали. На данный момент команда набрала 75 баллов и проигрывает парижскому гранду шесть пунктов. Тем не менее, для гостей очень важно не пропустить вперед «Марсель», у которого на два пункта меньше. В матче с «Лорьяном» для «Ланса» очень важна победа и команда будет очень мотивирована.

12 мая «Ланс» обыграл на своем поле «Реймс» (2:1), а шестого числа одолел прямого конкурента «Марсель» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лорьян» – 5.6

Ничья – 4.2

Победит «Ланс» – 1.6

Статистика

«Лорьян» выиграл лишь три поединка из десяти последних встреч в чемпионате Франции

«Ланс» выиграл восемь из десяти последних матчей в Лиге 1

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Ланс» выиграл четыре матча из семи последних с «Лорьяном»

Прогноз

Поставить на победу «Ланса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Гости находятся в хорошей форме и настроены напрямую попасть в группу Лиги чемпионов, что гарантирует второе место по итогам сезона Лиги 1.