«Севилья» – «Бетис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Севилья» – «Бетис», который состоится 21 мая 2023 года

«Севилья»

В турнирной таблице испанской Примеры за четыре тура до окончания текущего сезона «севильцы» занимают десятое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «нервионцев» за последнее время. С разницей в один мяч «красно-белые» дома обыграли «попугаев» из Барселоны в матче 33-го тура чемпионата Испании. На прошлых выходных в гостях «севильцы» одержали уверенную победу над «Вальядолидом» (3:0).

На международной арене «Севилья» делает серьёзные успехи. В полуфинале Лиги Европы «севильцы» выбили «Ювентус».

«Бетис»

Шестую строчку турнирной таблицы чемпионата Испании занимают на данный момент «зелёно-белые». Теоретические шансы подняться на пару строчек выше у команды всё ещё остаются. 29 апреля с большим счётом в сухую «Реал Бетис» проиграл в гостях «Барселоне» в матче 32-го тура Примеры. С минимальным счётом «гелиополиты» на выезде одержали победу над «басками». Победный гол забил на шестой минуте первого тайма бразильский нападающий «Бетиса» Виллиан Жозе.

Со счётом 3:1 в матче прошлого тура Ла Лиги «зелёно-белые» обыграли мадридских «пчёл».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Севилья» – 2.05

Ничья – 3.55

Победит «Бетис» – 3.70

Победит «Севилья» с форой -1.5 – 3.55

Обе забьют — нет – 2.09

Обе забьют — да – 1.77

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.94

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.90

Статистика

Три очных матча команд к ряду завершились исходом: обе забьют – да

Из пяти крайних поединков в трёх «севильцы» обыграли своих оппонентов

За тот же период «Бетикос» взял верх над своими соперниками в двух матчах.

Прогноз

«Севильцам» необходимо беречь силы на финальный матч с «Ромой» в Лиге Европы. В предстоящей игре «красно-белые» не уступят, но и три очка не возьмут. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.55 на ничью.