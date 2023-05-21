«Севилья» – «Бетис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Севилья» – «Бетис», который состоится 21 мая 2023 года
«Севилья»
В турнирной таблице испанской Примеры за четыре тура до окончания текущего сезона «севильцы» занимают десятое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «нервионцев» за последнее время. С разницей в один мяч «красно-белые» дома обыграли «попугаев» из Барселоны в матче 33-го тура чемпионата Испании. На прошлых выходных в гостях «севильцы» одержали уверенную победу над «Вальядолидом» (3:0).
На международной арене «Севилья» делает серьёзные успехи. В полуфинале Лиги Европы «севильцы» выбили «Ювентус».
«Бетис»
Шестую строчку турнирной таблицы чемпионата Испании занимают на данный момент «зелёно-белые». Теоретические шансы подняться на пару строчек выше у команды всё ещё остаются. 29 апреля с большим счётом в сухую «Реал Бетис» проиграл в гостях «Барселоне» в матче 32-го тура Примеры. С минимальным счётом «гелиополиты» на выезде одержали победу над «басками». Победный гол забил на шестой минуте первого тайма бразильский нападающий «Бетиса» Виллиан Жозе.
Со счётом 3:1 в матче прошлого тура Ла Лиги «зелёно-белые» обыграли мадридских «пчёл».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Севилья» – 2.05
- Ничья – 3.55
- Победит «Бетис» – 3.70
- Победит «Севилья» с форой -1.5 – 3.55
- Обе забьют — нет – 2.09
- Обе забьют — да – 1.77
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.94
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.90
Статистика
- Три очных матча команд к ряду завершились исходом: обе забьют – да
- Из пяти крайних поединков в трёх «севильцы» обыграли своих оппонентов
- За тот же период «Бетикос» взял верх над своими соперниками в двух матчах.
Прогноз
«Севильцам» необходимо беречь силы на финальный матч с «Ромой» в Лиге Европы. В предстоящей игре «красно-белые» не уступят, но и три очка не возьмут. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.55 на ничью.
Впечатлен результатами Ваших прогнозов. Могу ли я, без злоупотребления, просить пояснять те или иные вопросы теории по "кухне" прогнозов?
Впечатлен результатами Ваших прогнозов. Могу ли я, без злоупотребления, просить пояснять те или иные вопросы теории по "кухне" прогнозов?