«Эмполи» – «Ювентус» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Эмполи» – «Ювентус», который состоится 22 мая 2023 года

«Эмполи»

«Эмполи» провел средний сезон и очень редко опускался в зону, приближенную к вылету. Команда занимает сейчас 14 место с 39 пунктами и отстает от ближайшего соперника на пять пунктов, что отыграть будет очень непросто. В поединке с «Ювентусом» хозяева могут показать себя и попытаться отобрать очки у одного из самых титулованных клубов Италии. Матч обещает быть напряженным, но интересным.

15 мая «Эмполи» поделил очки на выезде с «Сампдорией» (1:1), а восьмого числа переиграл на своем поле «Салернитану» (2:1).

«Ювентус»

«Ювентус» все же уступил «Севилье» в упорной борьбе и покинул Лигу Европы, однако у туринцев есть отличные шансы завершить сезон в Серии А в топ-3 и квалифицироваться в Лигу чемпионов. Сейчас «старая синьора» располагается на втором месте с 69 баллами и опережает на один пункт «Лацио», при этом имея игру в запасе. По сути, победа в предстоящей встрече гарантирует команде место в топ-4 турнирной таблицы.

18 мая «Ювентус» проиграл «Севилья» (1:2, доп. время) в Лиге Европы, а 14 числа в чемпионате разобрался с «Кремонезе» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эмполи» – 5.3

Ничья – 3.8

Победит «Ювентус» – 1.72

Статистика

«Эмполи» одержал лишь три победы в десяти последних поединках

«Ювентус» не проигрывает уже шесть матчей подряд в основное время

«Ювентус» выиграл четыре матча из пяти последних у «Эмполи»

Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.8. Предполагаем, что гостям в этот футбольный вечер будет очень непросто, а хозяева смогут частично отобрать очки у «старой синьоре».