«Ньюкасл Юнайтед» – «Лестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» – «Лестер Сити», который состоится 22 мая 2023 года
«Ньюкасл Юнайтед»
«Сороки» в турнирной таблице чемпионата Англии занимают на данный момент третье место. До второго места, которое занимают «канониры», «чёрно-белые» уже не дотянутся. «МЮ» и «Ливерпуль» претендуют на место «Ньюкасла», поэтому «горожанам» нельзя расслабляться, а необходимо набирать очки в оставшихся матчах до окончания текущего сезона. В позапрошлом туре ничейным исходом завершилась игра с «павлинами» в Лидсе (2:2).
18 мая со счётом 4:1 «Ньюкасл Юнайтед» выиграл у «Брайтона».
«Лестер Сити»
«Синие» в Премьер-лиге находятся на сегодняшний день на предпоследней строчке турнирной таблицы чемпионата. Команда рискует вылететь в Чемпионшип, но шансы побороться за право играть в Премьер-лиге в следующем сезоне всё ещё остаются. Четыре матча подряд «лисы» не радуют победами своих поклонников. 8 мая «дачники» принимали в Фулеме «Лестер Сити» в рамках матча 35-го тура чемпионата Англии. С разницей в пару мячей хозяева обыграли гостей (5:3).
Через неделю «Ливерпуль» со счётом 3:0 в гостях одержал победу над «синими» из Лестера.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ньюкасл Юнайтед» – 1.39
- Ничья – 5.60
- Победит «Лестер Сити» – 7.20
- Победит «Ньюкасл Юнайтед» с форой -1.5 – 1.99
- Обе забьют — нет – 2.22
- Обе забьют — да – 1.67
- Тотал голов больше 3.5 голов – 2.10
- Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.74
Статистика
- Три очные встречи команд из пяти крайних завершились следующим исходом: обе забьют – нет
- В семи футбольных поединках из десяти последних «Ньюкасл Юнайтед» выиграл своих соперников
- «Лестер» одержал победу в одной игре из десяти крайних.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.99 на победу «Ньюкасла» с форой -1.5 гола. С разницей в пару голов «сороки» одержат победу над «лисами» в предстоящем матче. Объективно «чёрно-белые» на данном этапе сильнее «синих».