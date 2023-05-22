«Ньюкасл Юнайтед» – «Лестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» – «Лестер Сити», который состоится 22 мая 2023 года

«Ньюкасл Юнайтед»

«Сороки» в турнирной таблице чемпионата Англии занимают на данный момент третье место. До второго места, которое занимают «канониры», «чёрно-белые» уже не дотянутся. « МЮ » и «Ливерпуль» претендуют на место «Ньюкасла», поэтому «горожанам» нельзя расслабляться, а необходимо набирать очки в оставшихся матчах до окончания текущего сезона. В позапрошлом туре ничейным исходом завершилась игра с «павлинами» в Лидсе (2:2).

18 мая со счётом 4:1 «Ньюкасл Юнайтед» выиграл у «Брайтона».

«Лестер Сити»

«Синие» в Премьер-лиге находятся на сегодняшний день на предпоследней строчке турнирной таблицы чемпионата. Команда рискует вылететь в Чемпионшип, но шансы побороться за право играть в Премьер-лиге в следующем сезоне всё ещё остаются. Четыре матча подряд «лисы» не радуют победами своих поклонников. 8 мая «дачники» принимали в Фулеме «Лестер Сити» в рамках матча 35-го тура чемпионата Англии. С разницей в пару мячей хозяева обыграли гостей (5:3).

Через неделю «Ливерпуль» со счётом 3:0 в гостях одержал победу над «синими» из Лестера.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ньюкасл Юнайтед» – 1.39

Ничья – 5.60

Победит «Лестер Сити» – 7.20

Победит «Ньюкасл Юнайтед» с форой -1.5 – 1.99

Обе забьют — нет – 2.22

Обе забьют — да – 1.67

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.10

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.74

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились следующим исходом: обе забьют – нет

В семи футбольных поединках из десяти последних «Ньюкасл Юнайтед» выиграл своих соперников

«Лестер» одержал победу в одной игре из десяти крайних.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.99 на победу «Ньюкасла» с форой -1.5 гола. С разницей в пару голов «сороки» одержат победу над «лисами» в предстоящем матче. Объективно «чёрно-белые» на данном этапе сильнее «синих».