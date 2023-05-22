«Ростов» снова середняк. Без лидеров у Карпина обидная серия поражений

1684762677

вчера, 16:37

Счастливый сон продолжился кошмаром наяву.

Сильно упала результативность

В 11 турах весной «Ростов» забил всего 12 мячей. В 17 матчах летом и осенью было 32 гола. Результативность снизилась более чем на сорок процентов. Внушительное падение для команды, которая не входит в список самых атакующих коллективов. Также важно добавить, что 12 мячей забили с пенальти, а 9 после других стандартов. С игры у «Ростова» лишь 22 точных удара, десятое место в РПЛ . Они по результативности в позиционных атаках уступают «Сочи», где большие проблемы у форвардов, ведь Сарвели, Мелкадзе и Джорджевич не играют так, как Кассьерра в прошлом сезоне. Комличенко принял участие в создании 16 голов «Ростова», то есть в каждой третьей успешной атаке. Вот только в новом году у него всего четыре результативных действия, причем гол «Локомотиву» не спас от поражения. А теперь Николай в лазарете.

Допускают много явных моментов

Когда середняк выше в таблице, чем богатые клубы – «Динамо», «Локомотив» и «Краснодар», то ему точно нужна надежная защита. «Ростов» допускал моменты у своих ворот, но Песьяков страховал. После разгрома против «Краснодара» команда Карпина сравнялась с соперником по пропущенным голам в новом году. Пятнадцать ошибок оставляют в верхней части таблицы РПЛ по этому показателю. «Ростов» пропустил 15 раз в 11 турах, 23 раза в 17 матчах старого года, сохранили динамику. Нельзя сказать, что всегда плохо играли центральные защитники. Осипенко по сумме выступлений вообще главная звезда «Ростова». Без него заметно сложнее. Но даже когда Максим был на поле, оппоненты часто доходили до ударов по воротам Песьякова.

Голкипер не может остановить спад

Песьяков первый по проценту отраженных ударов в РПЛ в этом сезоне. Поскольку весной ухудшились показатели голкиперов «Зенита», то «Ростов» вышел на первое место по доле спасений. Учитываем персональную статистику Кержакова и Сафонова, но даже два известных вратаря уступают ветерану. У Песьякова были проблемы с игрой ногами и единичные ошибки, но высокое место подопечных Карпина в таблице и его заслуга. Вот только когда выключилась центральная ось, то даже голкипер, который работает реже многих коллег, но более эффективно, вынужден пропускать. «Ростов» проиграл три матча подряд, не забил в них ни одного мяча. Такой плохой серии в этом сезоне не было, прежде всегда реагировали на поражение ничьей или победой.

Плохо выступают опытные игроки

Осипенко травмировался, как и Комличенко. Без столбов успехов достигать сложнее, выпали лидеры ключевых для «Ростова» линий. Но даже здоровые игроки основы Карпина разочаровывают. Полоз, который год назад весной играл сказочно, в новом году не забил ни одного мяча. Даже когда Дмитрий оказывается в основе, то наигрывает на замену. Понятно, у него была травма, но крайний форвард не подвержен повреждениям. Растяжение мышц выбило его всего на месяц. В форму не пришел Уткин, Даниил тоже пропускал апрельские игры из-за повреждения. Травмы стали объективным продолжением сезона для команды, которая играет обоймой из тринадцати человек. Но даже Глебов, которому проблемы со здоровьем не мешали, выступает слабо. Весной «Ростов» откатился. И когда расшаталась вся конструкция, спасти может лишь один человек.

Карпин не смог найти мотивацию

«Ростов» бросил играть. Возможно, Валерий Георгиевич и его клуб знают больше, чем говорят. Карпин точно останется в «Ростове» после приличного сезона? Если так, то ему будет сложно найти мотивацию для коллектива, который проигрывает отчасти из-за понимания, что вторая строчка ничего не даст. Были времена, когда с Бердыевым забрали путевку в Лигу чемпионов. Вот тогда высокое место означало интересные матчи. Сейчас в составе нет опытных легионеров, как раньше, зато есть молодые ребята, которых «Краснодар» заставил совершать ошибки. Не будем выдумывать, будто у «Ростова» не было игровых проблем в прошлом году. Прошли осень на характере, хотя виден был потолок возможностей. Но вряд ли Карпин ждал, что подопечные так сильно откатятся. Тренерская квалификация и класс лидеров позволяли сыграть иначе. Как и талант, поскольку Лангович, Мелехин, Сильянов, Щетинин и Глебов – одаренные игроки.

«Ростову» важно хлопнуть дверью

Во имя нового возрождения феникса из пепла. После минимум четвертого места лучших молодых игроков попробуют переманить в богатые клубы. «Ростову» не привыкать, Карпин снова потеряет ключевых футболистов. Раньше при помощи селекционеров «Ростов» всегда собирал новую приличную команду. В этот раз хромал стиль. Не в каждом сезоне можно обновить рекорд по количеству пенальти. «Ростов» пытался играть первым номером, некоторые соперники признавали, что перед ними один из лидеров с тренером сборной и приличными игроками, которые у Карпина показывают больше, чем в предыдущих клубах. Вот только селекционный конвейер при низком бюджете не может работать вечно. «Краснодар» теперь дважды огорчил Карпина, ведь из Кубка России «желтые» тоже вылетели от «горожан». Карпин злится. У него больше нет тренерских побед, как над Йокановичем, Личкой и Абаскалем в прошлом году.