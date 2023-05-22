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ГлавнаяНовостиСтатистикаФранция. Лига 1 2022/2023

Месси — единственный игрок из топ-5 с 20 голами и 20 передачами в сезоне

вчера, 09:34
ОсерЛоготип футбольный клуб Осер1 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

«Пари Сен-Жермен» на выезде обыграл «Осер» в матче 36-го тура Лиги 1 (2:1).

Нападающий парижан Лионель Месси отметился в игре ассистом в моменте со вторым голом Килиана Мбаппе на 8-й минуте встречи. Аргентинец является единственным игроком из топ-5 лиг Европы, у которого на счету как минимум 20 голов и передач во всех турнирах в текущем сезоне.

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Все комментарии
1580556558
1580556558
вчера в 21:07
При всем уважении, но конкуренция в чемпионате Франции невелика (достаточно посмотреть статистику выступлений французских клубов в еврокубках) и очень многое зависит от партнеров по команде. В той же Барсе в 36 врядли бы он набрал 40 очков за сезон
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:54
Да по большому счету многие завидуют игроку. не обладая минмум его таланта.
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 16:59, ред.
В почти 36 лет так играть… и забивает, и раздаёт, и еще и единственный в топ-5 чемпионатов по этому показателю. Феноменальный уровень. Где все хвалёные молодые звёзды?
Alex12357
Alex12357
вчера в 16:15
Месси единственный кому не дали пинок под одно место,хотя он это заслуживает!!!
протон
протон
вчера в 15:27
Опять пешком ходит 20+20. Как же бомбит у недоброжелателей.
Французские СМИ и болельщики никогда не простят Лео Месси победу на ЧМ, а самое главное это то, что из-за проигрыша сборной Франции, Мбаппе не получит за этот сезон Золотой Мяч, это они прекрасно понимают.
Лео Месси единственный гений футбола из действующих игроков.
Elliada
Elliada
вчера в 11:57
Играя "пешком", как говорят хейтеры, Месси умудряется показывать выдающеюся статистику. 20+20 в этом сезоне за ПСЖ. В 36 лет наравне с лучшими игроками. Вот это уровень! ЗМ точно его.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 11:48
Только он так может..
Александр Векшин
Александр Векшин
вчера в 11:37
...я щас разрыдаюсь, " единственная моя с солнцем обрученная....! "
Fghhhij
Fghhhij
вчера в 10:58
Дайте ему 20 ЗМ
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:20
Ща начнется. Жадный гном! Не дал другим набить стату 20+20. Ахахаха
Romeo 777
Romeo 777 ответ sova147 (раскрыть)
вчера в 10:18
Жадность семейства аргентинца.
А катарцы в свою очередь не хотят идти на уступки.
То же самое многократно было и в Барселоне, только там плясали под его дудку, а тут не хотят.
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 10:05
И не говори...
😃😃😃😃😃😃😃😃
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 10:03
Привет Виктор!
Да перегрев с этой темой...
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 10:00
Привет, Олег!
Знаешь, я тоже подумал, лишний раз проверить бухгалтерию аргентинца не помешает...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Capral
Capral
вчера в 09:58
А почему как минимум?
Точных данных нет?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:46
Такое впечатление, что где то сидит человек и подгоняет разные рекорды...
sova147
sova147
вчера в 09:38
Месси который год держит марку супер игрока, зачем ему покидать ПСЖ
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