Месси — единственный игрок из топ-5 с 20 голами и 20 передачами в сезоне

«Пари Сен-Жермен» на выезде обыграл «Осер» в матче 36-го тура Лиги 1 (2:1).
Нападающий парижан Лионель Месси отметился в игре ассистом в моменте со вторым голом Килиана Мбаппе на 8-й минуте встречи. Аргентинец является единственным игроком из топ-5 лиг Европы, у которого на счету как минимум 20 голов и передач во всех турнирах в текущем сезоне.
Французские СМИ и болельщики никогда не простят Лео Месси победу на ЧМ, а самое главное это то, что из-за проигрыша сборной Франции, Мбаппе не получит за этот сезон Золотой Мяч, это они прекрасно понимают.
Лео Месси единственный гений футбола из действующих игроков.
Французские СМИ и болельщики никогда не простят Лео Месси победу на ЧМ, а самое главное это то, что из-за проигрыша сборной Франции, Мбаппе не получит за этот сезон Золотой Мяч, это они прекрасно понимают.
Лео Месси единственный гений футбола из действующих игроков.
А катарцы в свою очередь не хотят идти на уступки.
То же самое многократно было и в Барселоне, только там плясали под его дудку, а тут не хотят.
А катарцы в свою очередь не хотят идти на уступки.
То же самое многократно было и в Барселоне, только там плясали под его дудку, а тут не хотят.
😃😃😃😃😃😃😃😃
😃😃😃😃😃😃😃😃
Да перегрев с этой темой...
Да перегрев с этой темой...
Знаешь, я тоже подумал, лишний раз проверить бухгалтерию аргентинца не помешает...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Знаешь, я тоже подумал, лишний раз проверить бухгалтерию аргентинца не помешает...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Точных данных нет?
Точных данных нет?