Месси — единственный игрок из топ-5 с 20 голами и 20 передачами в сезоне

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вчера, 09:34

«Пари Сен-Жермен» на выезде обыграл «Осер» в матче 36-го тура Лиги 1 (2:1).

Нападающий парижан отметился в игре ассистом в моменте со вторым голом Килиана Мбаппе на 8-й минуте встречи. Аргентинец является единственным игроком из топ-5 лиг Европы, у которого на счету как минимум 20 голов и передач во всех турнирах в текущем сезоне.