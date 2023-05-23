«Реал» – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Реал» – «Райо Вальекано», который состоится 24 мая 2023 года

«Реал»

На сегодняшний день «Галактикос» входит в тройку самых сильных команд испанской Ла Лиги. «Реал» ещё вполне может побороться с «Атлетико» за второе место в чемпионате. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «сливочных», чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящем мадридском дерби. С минимальным счётом в матче 34-го тура Примеры «белые» обыграли «Хетафе». Из Лиги чемпионов «Реал» вылетел на стадии 1/2 плей-офф, проиграв «небесно-голубым» из Манчестера.

Со счётом 1:0 в пользу «Валенсии» завершилась гостевая игра прошлого тура Примеры. «Галактикос» владел мячом 73% времени матча и создал в два раза больше опасных моментов, но не воплотил преимущество в забитые голы.

«Райо Вальекано»

«Пчёлы» в турнирной таблице чемпионата Испании на текущий момент занимают одиннадцатое место. Вспомним недавние футбольные поединки с участием «Райо Вальекано». В матче 33-го тура Ла Лиги с разницей в один мяч подопечные Андони Ираолы взяли верх над «Вальядолидом». На выезде «пчёлы» потерпели поражение от «Бетиса» (1:3). Единственный гол за «Райо Вальекано» забил Санти Комесана в начале второй половины встречи.

На прошлых выходных дома со счётом 1:2 «пчёлы» проиграли «Эспаньолу».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» – 1.65

Ничья – 4.20

Победит «Райо Вальекано» – 5.00

Победит «Реал» с форой -1.5 – 2.57

Обе забьют — нет – 2.20

Обе забьют — да – 1.68

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.64

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.25

Статистика

Три очные встречи из пяти крайних завершились следующим исходом: обе забьют – нет

В двух поединках из пяти последних «Реал» уступил

За аналогичный период «Райо Вальекано» проиграло в трёх матчах.

Прогноз

В предстоящем матче с разницей в пару мячей «Галактикос» обыграет «пчёл». Компания Pinnacle предлагает на победу «Реала» с форой -1.5 гола коэффициент 2.57. «Сливочные» должны реабилитироваться за обидное поражение от «Валенсии» в матче прошлого тура.