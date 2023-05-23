«Реал» – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Реал» – «Райо Вальекано», который состоится 24 мая 2023 года
«Реал»
На сегодняшний день «Галактикос» входит в тройку самых сильных команд испанской Ла Лиги. «Реал» ещё вполне может побороться с «Атлетико» за второе место в чемпионате. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «сливочных», чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящем мадридском дерби. С минимальным счётом в матче 34-го тура Примеры «белые» обыграли «Хетафе». Из Лиги чемпионов «Реал» вылетел на стадии 1/2 плей-офф, проиграв «небесно-голубым» из Манчестера.
Со счётом 1:0 в пользу «Валенсии» завершилась гостевая игра прошлого тура Примеры. «Галактикос» владел мячом 73% времени матча и создал в два раза больше опасных моментов, но не воплотил преимущество в забитые голы.
«Райо Вальекано»
«Пчёлы» в турнирной таблице чемпионата Испании на текущий момент занимают одиннадцатое место. Вспомним недавние футбольные поединки с участием «Райо Вальекано». В матче 33-го тура Ла Лиги с разницей в один мяч подопечные Андони Ираолы взяли верх над «Вальядолидом». На выезде «пчёлы» потерпели поражение от «Бетиса» (1:3). Единственный гол за «Райо Вальекано» забил Санти Комесана в начале второй половины встречи.
На прошлых выходных дома со счётом 1:2 «пчёлы» проиграли «Эспаньолу».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Реал» – 1.65
- Ничья – 4.20
- Победит «Райо Вальекано» – 5.00
- Победит «Реал» с форой -1.5 – 2.57
- Обе забьют — нет – 2.20
- Обе забьют — да – 1.68
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.64
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.25
Статистика
- Три очные встречи из пяти крайних завершились следующим исходом: обе забьют – нет
- В двух поединках из пяти последних «Реал» уступил
- За аналогичный период «Райо Вальекано» проиграло в трёх матчах.
Прогноз
В предстоящем матче с разницей в пару мячей «Галактикос» обыграет «пчёл». Компания Pinnacle предлагает на победу «Реала» с форой -1.5 гола коэффициент 2.57. «Сливочные» должны реабилитироваться за обидное поражение от «Валенсии» в матче прошлого тура.