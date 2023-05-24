Гвардиола не справится с «Брайтоном» в гостях. Для чемпиона АПЛ матч не имеет турнирной значимости

1684920049

вчера, 12:20

Лучше подготовиться к решающему рывку в ЛЧ .

Полезно узнать о «Брайтоне»

- В последнее время «чайки» стали чередовать победы с поражениями. На апрель пришлись 1:2 с «Тоттенхэмом», 1:3 с «Ноттингемом», на май – 1:5 от «Саутгемптона» и 1:4 от «Ньюкасла». Возможно, сказывается усталость – параллельно коллектив Роберто Де Дзерби участвовал в Кубке Англии и сумел дойти до полуфинала. А победителя в поединке с «Ман Юнайтед» определяла серия пенальти.

- Также стоит учитывать, что у «Брайтона» не настолько глубокая скамейка плюс часть матчей пропустили лидеры – после игры с «Тоттенхэмом» на время выбыл Леви Колуилл, в матче с «Челси» травмировались Йоэл Вельтман и Эван Фергюсон. До сих пор восстанавливается Тарик Лемпти.

- Для команды с небольшим подбором топ-исполнителей по меркам АПЛ «чайки» не так часто теряли очки – но этого оказалось достаточно, чтобы проиграть конкуренцию за топ-5. Весной в гонке за пятерку подопечные Де Дзерби участвовали наравне с «Ливерпулем», «Тоттенхэмом» и «Астон Виллой». К этому моменту туда ворвались мерсисайдцы благодаря их 10-матчевой серии без поражений. И если ранее фактор матча в запасе позволял «Брайтону» надеяться на то, что «красных» получится потеснить, то теперь надежда отпала – даже в случае победы сохранится отставание в 2 очка. И при том, что до окончания сезона останется 1 тур, это приличный показатель.

- В то же время «чайки» до сих пор идут в зоне еврокубков – она составляет уже 7 путевок, поскольку Кубок лиги ушел к МЮ (4 место), а национальный Кубок разыграют «Юнайтед» и «Ман Сити». И здесь команде уже нечего опасаться – «Тоттенхэм» может сместить только «Астон Виллу» с седьмой строчки. Сами «львы» догонят «Брайтон» лишь в том случае, если добудут победу в очном матче последнего тура, а «чайки» уступят «Ман Сити». Турнирные вопросы для коллектива решены.

- Попадание в зону еврокубков для «Брайтона» — венец работы Де Дзерби в этом сезоне. Ранее команду тренировал Грэм Поттер – и даже его итоговое 9-е место в прошлом сезоне было чем-то феноменальным. Все же речь идет о клубе, который ранее не мог запрыгнуть выше 15-17-го места.

Ориентировочный состав «Брайтона» (4-2-3-1): Стил – Эступиньян, Колуилл, Данк, Вельтман – Гросс, Кайседо – Митома, МакАллистер, Марч – Фергюсон.

Полезно узнать о «Манчестер Сити»

- «Горожане» решили вопрос о судьбе чемпионства – теперь уже де-юре. Отрыв от «Арсенала» составляет 7 очков – «канониры» при этом провели на 1 матч больше. Роковыми для лондонцев стали поражения от «Брайтона» и «Ноттингема» — догнать «небесно-голубых» они никак не смогут. А сам «Ман Сити», помимо «Брайтона», сыграет еще с «Брентфордом».

- Наконец есть возможность сконцентрироваться на других турнирах – финале Кубка Англии и Лиги чемпионов. Особую важность для команды Пепа Гвардиолы представляет главный еврокубок. В последние годы «горожане» подобрались к трофею особенно близко. В сезоне 2020/21 коллектив в финале сыграл против преобразившегося при Тухеле «Челси» и обидно проиграл. Через год МС не сумел преодолеть полуфинальную стадию – но тогда соперником стал «Реал», который впоследствии и взял «ушастый» кубок. По логике вещей английский гранд проделал работу над ошибками – не поплыл под весом неудачного первого матча с «Лейпцигом» (1/8 финала), затем в вертикальной игре выбил «Баварию». И со второй попытки заработал «благословение» — прошел-таки «сливочных». Соперникам по финальному матчу будет «Интер». Команда, очевидно, ниже классом, но недооценивать «нерадзурри» точно не стоит – ранее они уверенно прошли «Милан».

- «Сити» уже стал самой гибкой машиной. Пеп легко варьирует схемы с двумя и тремя центральными защитниками, постоянно использует своих лидеров на разных позициях – один Фоден успел за последнее время отыграть «десятку», вингера и латераля. Такая же ситуация с Уокером, Стоунзом и другими.

Ориентировочный состав «Манчестер Сити» (3-4-2-1): Эдерсон – Ляпорт, Аканджи, Уокер – Гомес, Филлипс, Льюис – Палмер, Де Брюйне – Альварес.

Полезно узнать о противостоянии

- Очевидное преимущество в личных встречах команд на стороне «Сити». «Горожане» обыгрывали «Брайтон» 14 раз, в активе «Брайтона» — 4 победы. Еще 2 матча завершились с ничейным счетом.

- За последние более чем 30 лет «Брайтон» лишь раз обыгрывал «Сити» в основное время на своем поле. Правда, за этот период команды сыграли только 6 матчей: 5 в Премьер-Лиге и 1 – в Кубке лиги.

- Можно смело рассчитывать на открытый футбол и крупный счет по итогам встречи – в четырех последних поединках одна из команд забивала не меньше трех мячей, а игра в мае 2021-го и вовсе завершился боевой победой «Брайтона» со счетом 3:2.

Прогноз Soccer.ru: предсказать исход встречи не так просто. С одной стороны, «Ман Сити» — это и в Африке «Ман Сити» и марку качества держит всегда. С другой, у «горожан» нет больше турнирной мотивации, а предстоящие финалы лишь подталкивают сильнее ротировать состав – тот же поединок с «Челси» начинали на скамейке такие топ-исполнители, как Грилиш, Силва, Холанд, Де Брюйне, Гюндоган, Родри, Стоунз, Ортега. И «Брайтон» — из тех команд, которые способны таким подарком воспользоваться. Ради громкого результата отдадим предпочтение «чайкам» — все-таки у них есть топ-игроки и фактор домашнего поля.