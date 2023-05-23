Под угрозой вылета из РПЛ 4 команды. «Крыльям» нельзя в стыки, «Факел» напирает, «Урал» фаворит

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вчера, 10:21

Смотрим на расклады перед последними турами.

С распределением мест в зоне прямого вылета из Российской Премьер-Лиги все вопросы сняты – элиту покидают «Торпедо» и «Химки». Отставание от «Пари НН» и «Факела» составляет уже 8 и 9 очков соответственно. Зато с зоной стыков все совсем не ясно, а претендуют на нее 4 команды.

Сейчас там «Факел» и «Пари НН»

Воронежцы шли в районе 13-14-й строчки большую часть сезона – коллектив раздавал очки почти всем, раз за разом играя вничью. Этого было достаточно, чтобы держаться подальше от «Химок» и «Торпедо», но мало, чтобы выбраться выше. Дела пошли на поправку совсем недавно – «Факел» испортил 100-летие «Динамо», обыграв «бело-голубых» на их поле. Сразу после случилась отставка Дмитрия Пятибратова, назначение главным тренером Вадима Евсеева – и еще 2 победы подряд. Воронежцы в не менее впечатляющей манере обыграли идущий на тот момент в топ-3 «Ростов» и прямого конкурента – «Пари НН».

Благодаря этому подопечные Евсеева выглянули за пределы зоны стыков – но ненадолго. В следующем туре команда не смогла удержать ничью с «Локомотивом» из-за гола Миранчука на последних минутах. Тем временем «Крылья Советов» неожиданно разгромили «Урал» и вернулись на 12-ю строчку.

«Пари Нижний Новгород» тоже весной решился на смену тренера – и это тоже их третье назначение за один сезон. Спасать ситуацию призвали Сергея Юрана, который годом ранее сохранил прописку «Химок» в Премьер-Лиге. До этого нижегородцы при Артеме Горлове потерпели 5 поражений подряд и заняли в стыках место «Локомотива».

После рокировки на тренерском мостике положение коллектива несильно выправилось, но хотя бы стали набираться очки – 7 баллов в 7 матчах.

«Крылья» и «Урал» под угрозой

Эти четыре команды и составляют группу борцов за непопадание в стыки. И пока выше располагаются самарцы со «шмелями». О невезении «Крыльев» в финальной трети говорили все – и довольно давно. Только осенью этот фактор не воспринимался так остро плюс были всплески.

Весеннюю часть чемпионата команда Игоря Осинькина начала с трех сухих поражений – 0:1 от «Динамо» и «Ахмата», 0:4 – от ЦСКА . За весь этот отрезок у «Крыльев» только две победы – поэтому клуб и идет так близко к зоне стыковых матчей, а в позапрошлые выходные даже заглянул в нее. И это можно объяснить потерей лидеров – уже прошлым летом самарцы недосчитались Владислава Сарвели и Антона Зиньковского, а именно они отвечали за реализацию. Зимой ушли Максим Глушенков и Сергей Пиняев, которые должны были заменить первых двух. И даже при своевременной работе селекции – клуб успел усилиться Владимиром Писарским и Бенхамином Гарре – это несильно-то помогает. Экс-форвард «Оренбурга» не оправдывает ожиданий и забил ровно 0 за 10 матчей с «Крыльями» в РПЛ . Аргентинец же отметился единственным мячом самарцев «Краснодару» и реализовал пенальти с «Уралом». Победа над «шмелями» — единственное светлое пятно в последних результатах «Крыльев». Оно и позволяет идти на 12-й строчке.

Что касается «Урала», клуб был очень воодушевлен 16-матчевой серией без поражений, но в конце концов всплыл объективный уровень подобранных исполнителей. С ЦСКА «шмели» смотрелись на равных – но и в чемпионате, и в Кубке уровень игроков позволил «армейцам» решить ключевые эпизоды в свою пользу. Поражения от «Динамо» и «Зенита», даже от «Ахмата» поддаются объяснению. Только это все равно удар по микроклимату. В конце апреля екатеринбуржцы добыли ничью с «Краснодаром» в гостях. Затем набрали 1 балл с «Пари НН» и обыграли «Оренбург». Поражение от «Крыльев» в завершившемся туре бьет по перспективам уральцев – это прямой конкурент, плюс до окончания сезона лишь 2 матча. А в лазарете находятся Егор Филипенко, Юрий Газинский, Игорь Коновалов, Олег Шатов. Концовка сезона традиционно будет напряженной.

Календарь – в пользу «Урала»

Последние 2 матча будут для каждой из четырех команд ключевыми – и прямо сейчас намечается дуэль «Крыльев» и «Факела». Коллективы сыграют между собой в 29-м туре РПЛ . Матч будет проходить в Воронеже, плюс подопечные Вадима Евсеева в отличной форме – даже в поединке с «Локомотивом» ничейный счет получалось удерживать вплоть до 87-й минуты. И несмотря на это, «Факел» нельзя назвать фаворитом – самарцы в матче с «Уралом» показали, как реагируют на критические ситуации. Роднят эти две команды и соперники по последнему туру – «Факелу» играть с «Зенитом» в гостях, а «Крыльям» — со «Спартаком» дома. Разница в том, что «Спартак» будет предельно мотивирован – есть шанс отобрать серебро у ЦСКА . А «Зенит» уже одной ногой в отпуске и успел потерять очки с «Краснодаром» и «Оренбургом». Можно было бы говорить, что у петербуржцев достаточно класса для победы – но годом ранее с «Зенитом» в 30-м туре играл «Пари НН». И победил.

Нижегородцам принимать «Спартак» потребуется раньше – и это наверняка будет очень закрытый сценарий игры. Права на поражение у коллектива нет, только вот едва ли «Пари НН» сможет обыграть «красно-белых», которым позарез нужно оторваться от «Ростова» в топ-3 и побороться с ЦСКА за серебро. Последний тур с «Химками» — и в случае поражения с москвичами этот матч уже не будет решать ничего.

На бумаге самый благоприятный календарь – у «Урала». Игра с немотивированными «Химками» в предпоследнем туре уже может снять все вопросы. В таком случае поединок с «Сочи» уже будет носить характер прогулки.