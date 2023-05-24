Спасётся один из трёх. Финальная интрига в Англии

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вчера, 08:47

«Эвертон», «Лестер» и «Лидс» устроили гонку.

Все ближе финал национальных европейских чемпионатов, поэтому все меньше турнирных интриг. Чаще всего все внимание приковано к разборкам на вершине, в зоне еврокубков. Но если та или иная команда не попадет в Лигу чемпионов или Лигу Европы, это, конечно, будет обидно, однако не так драматично, как в случае вылета клуба из высшей лиги. Команда в таком случае выпадает из зоны повышенного внимания и денег как минимум на год. А некоторые так и не способны потом десятилетия восстановиться, проходя через чистилище низших лиг.

А ведь зачастую судьба вылета или невылета висит на волоске, зависит от результата одного-двух матчей. Так что стоимость финальных поединков для таких команд куда выше, чем для тех клубов, которые бьются за места в еврокубках. Поэтому как минимум в Англии самый нервный последний тур перенесут болельщики «Эвертона», «Лидса» и «Лестера», над которыми нависла угроза вылета из Премьер-Лиги. Пока этот статус обрел только «Саутгемптон».

Лишь «Эвертон» в этой троице может самостоятельно контролировать свою судьбу и не полагаться на результаты других матчей. «Лестер» мог быть такой командой, но упустил возможность, сыграв вничью в минувшем туре с «Ньюкаслом» (0:0). «Ириски» же в своем матче 37-го тура вырвали ничью на 99-й минуте у «Вулверхэмптона» (1:1), завладев этим шансом. Но чтобы гарантированно остаться в АПЛ , теперь «Эвертону» нужно в заключительном туре обыгрывать «Борнмут» дома.

В случае ничьей или поражения «Эвертона», открываются возможности для «Лестера» и «Лидса», но они должны выиграть свои домашние матчи у «Вест Хэма» и «Тоттенхэма» соответственно. Как раз «Вест Хэму» проиграл «Лидс» в минувшем туре. И это поражение может в итоге дорого обойтись команде, которая теперь занимает 19-е место, отставая от «Эвертона» на два очка. «Лестер» имеет столько же баллов, что и «Лидс», но занимает 18-ю позицию.

Что кому нужно?

Расклад довольно простой. Если «Эвертон» выигрывает у «Борнмута», то он стопроцентно останется в Премьер-Лиге. Если «ириски» сыграют вничью, то статистики оценивают их шансы остаться в 64 процента. Немалые они и при поражении – 49 процентов. Что касается оцениваемых шансов «Лестера» и «Лидса», то победа «лис» дает им 54 процента на спасение, а ничья и поражение – ноль. У «Лидса» победа дает 17 процентов, ничья и поражение – ничего. Такие расчеты были проведены компанией по спортивному анализу и статистике Gracenote.

«Эвертон» (17-е место, 33 очка)

Следующий матч: против «Борнмута» дома, вероятность вылета – 21 процент.

Результаты «Эвертона» улучшились после того как Шон Дайч возглавил команду в конце января, сменив на посту главного тренера Фрэнка Лэмпарда. Однако этого не хватило, чтобы избежать неприятностей на финише сезона. «Ириски» были в нескольких секундах от поражения в матче с «Вулверхэмптоном» в прошлом туре. Только время покажет, насколько ценным был поздний гол Йерри Мины.

Возможно, то набранное очко станет невероятно ценным. На «Гудисон Парк» публика сделает все возможное, чтобы «Эвертон» одолел «Борнмут» и в третий раз в эпоху Премьер-Лиги спасся от вылета в последнем туре. Интересно, что встретятся две команды, по воротам которых в этом сезоне били чаще всего. По воротам «Борнмута» нанесли 608 ударов, а «Эвертона» — 564.

«Лестер» (18-е место, 31 очко)

Следующий матч: с «Вест Хэмом» дома, вероятность вылета — 83 процента.

«Лестер» в прошлом сезоне финишировал восьмым в Премьер-Лиге и дошел до полуфинала Лиги Европы. Но «лисы» ужасно начали эту кампанию, набрав всего одно очко в первых семи матчах.

Брендана Роджерса называли в числе самых главных кандидатов на увольнение в начале сезона. Однако он продержался дольше многих остальных тренеров. У «Лестера» даже намечался отрезок оживления. И все же Роджерс не удержался в тренерском кресле и был заменен на Дина Смита. У «Лестера» много талантливых игроков в атаке, но у «лис» масса проблем с пропущенными мячами. В последнем 21 матче только один раз «Лестер» не пропустил. После ничьей с «Ньюкаслом» Смит сказал:

Нам понадобится помощь. Думаю, что борьба между тремя командами будет напряженной. Нам нужно хорошо поработать в игре с «Вест Хэмом», чтобы попытаться победить. Но и тогда не все будет в наших руках. Очевидно, что мы приложим все усилия, чтобы сказать, что сделали все возможное, чтобы оказать давление на «Эвертон».

«Лидс» (19-е место, 31 очко)

Следующий матч: против «Тоттенхэма» дома, вероятность вылета – 95 процентов.

В прошлом сезоне «Лидс» находился в похожем положении. Тогда в последнем туре он обыграл «Брентфорд» (2:1) и остался в Премьер-Лиге, а «Бернли» покинул турнир. В этом сезоне «Лидс» судорожно подбирал подходящего тренера. Джесси Марш был уволен в феврале, когда «Лидс» провел семь матчей подряд без побед. Пришедший на его место Хави Грасия начал обнадеживающе, но и с ним команда быстро утратила запал. Тогда его заменили на мастодонта английского андеграунда Сэма Эллардайса.

«Лидс» укрепил надежды на спасение, сыграв дома вничью с «Ньюкаслом» (2:2), однако потом проиграл «Вэст Хэму» и оказался в худшем положении из трех борцов за выживание. Теперь судьба не в руках «Лидса», а соперник – самый серьезный среди всех конкурентов – «Тоттенхэм». Поэтому статистические расчеты показывают, что «Лидс» с 95-процентной вероятностью покинет Премьер-Лигу.