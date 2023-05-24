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«Салернитана» – «Удинезе» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 12:45
«Салернитана» – «Удинезе» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Салернитана» – «Удинезе», который состоится 27 мая 2023 года

«Салернитана»

«Салернитана» проводит неплохой отрезок сезона и проиграла всего одну встречу из пяти последних туров. Коллектив занимает 15 место с 39 баллами и отстает от ближайшего соперника на три пункта. В предстоящей игре с «Удинезе» у хозяев нет определенных задач, но постарается на своем поле порадовать болельщиков победой и на хорошей ноте завершить домашний сезон в Серии А.

22 мая «Салернитана» смогла удержать ничейный результат с «Ромой» (2:2), а 13 числа минимально обыграла «Аталанту» (1:0).

«Удинезе»

«Удинезе» выступил гораздо хуже во второй половине сезона, чем на старте турнира, но в итоге завершает его в середине турнирной таблицы. Команда располагается на 12 место с 46 баллами и отстает на четыре пункта от «Фиорентины». В игре с «Салернитаной» гости постараются добиться хорошего результата и возможно в последнем туре побороться за более высокое место по итогам сезона.

21 мая «Удинезе» проиграл на своем поле «Лацио» (0:1), а 14 числа на выезде проиграл «Фиорентине» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Салернитана» – 2.65
  • Ничья – 3.45
  • Победит «Удинезе» – 2.6

Статистика

  • Семь из десяти последних матчей «Салернитаны» завершились ничейным результатом
  • «Удинезе» проиграл четыре последних выездных матча
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Салернитана» проиграла три из пяти последних матчей с «Удинезе»

Прогноз

Поставить на победу «Салернитаны», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.65. Хозяева постараются добиться победы на своем стадионе и имеют хорошие шансы для этого, учитывая статистику последних встреч.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 16:30
Салернитана играет в нетипичный для Италии футбол. Стараясь играть в нападении и из-за этого оставляя много пространства сзади, которым может ловко пользоваться соперник. Поэтому лишь два матча за недавнее время получились без ставки "Обе забьют". Удинезе старается действовать строго как в атаке, так и в защите. Но при этом может подчиниться воле случая и сыграть на встречных курсах против противника, который просто несётся вперёд. На мой взгляд, клубы из Серии способны по разу поразить чужие ворота.
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