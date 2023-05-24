«Специя» – «Торино» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Специя» – «Торино», который состоится 27 мая 2023 года

«Специя»

«Специя» борется за выживание в Серии А и впереди осталось два матча, которые решат судьбу коллектива. Команда набрала 31 балл и опережает «Верону» на один пункт. В предстоящей встрече с «Торино» хозяевам очень нужна победа, а соперник не имеет турнирной мотивации. Тем не менее, хозяевам придется приложить максимум усилий, чтобы добиться победы, которая резко увеличит шансы на сохранение прописки.

21 мая «Специя» сыграет вничью с «Лечче» (0:0), а 13 мая на своем поле в важнейшем матче одолела «Милан» (2:0).

«Торино»

«Торино» не хватило стабильности в нынешнем сезоне, чтобы бороться за места в еврокубках, но клуб сумел повлиять на распределение мест вверху таблицы Серии А. Сам коллектив на данный момент занимает 10 место с 50 очками и делит это место с «Болоньей» и «Фиорентиной», а разница между клубами состоит только в дополнительных показателях. Матч не имеет яркой вывески, но обещает быть напряженным и интересным.

21 мая «Торино» поделил очки с «Фиорентиной» (1:1), а 14 мая обыграл на выезде «Верону» (1:0). Оба матча прошли в рамках Серии А.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Специя» – 2.4

Ничья – 3.25

Победит «Торино» – 3.05

Статистика

«Специя» выиграла только один матч из десяти последних в чемпионате

«Торино» не проигрывает в пяти последних выездных матчей

«Специя» выиграла два последних поединка у «Торино»

Прогноз

Поставить на победу «Специи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.4. Хозяевам очень нужны очки, и они имеют хорошую статистику личных встреч с «Торино». Прогнозируем победу «Специи» в 1-2 забитых мяча.