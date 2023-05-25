«Страсбур» – «ПСЖ» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Страсбур» – «ПСЖ», который состоится 27 мая 2023 года
«Страсбур»
Десять очков, которые «Страсбур» набрал в последних пяти турах Лиги 1, практически обеспечили команде место в следующем сезоне. Сейчас в активе клуба 39 баллов, что на шесть больше, чем у «Нанта», идущего в зоне вылета. Таким образом хозяевам осталось набрать всего одно очков в двух оставшихся турах. В предстоящей игре с чемпионом Франции шансов у них будет немного, поэтому необходимо продемонстрировать хорошую реализацию.
21 мая «Страсбур» сыграл вничью с аутсайдером «Труа» (1:1), а 13 числа на своем поле команды обыграла «Ниццу» (2:0).
«ПСЖ»
Парижский гранд в нынешнем сезоне выглядел не очень уверенно, а ранний вылет в Лиге Чемпионов еще больше подкосил коллектив. «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции с 84 баллами и опережает «Ланс» на шесть очков, что практически гарантирует подопечным Галтье чемпионство. Гостям достаточно не проиграть, чтобы оформить очередные золотые медали.
21 мая «ПСЖ» смог переиграть на выезде «Осер» (2:1), а 13 числа крупно обыграл на своем поле «Аяччо» (5:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Страсбур» – 4.9
- Ничья – 4.2
- Победит «ПСЖ» – 1.65
Статистика
- «Страсбур» проиграл три из десяти последних матчей в чемпионате Франции
- «ПСЖ» выиграл пять последних матчей на выезде
- Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «ПСЖ» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Ренна»
Прогноз
Поставить на победу «ПСЖ», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Гости мотивированы на победу, ведь она принесет им чемпионство. Предполагаем, что у парижского клуба не будет проблем в выездном матче.