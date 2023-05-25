«Страсбур» – «ПСЖ» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Страсбур» – « ПСЖ », который состоится 27 мая 2023 года

«Страсбур»

Десять очков, которые «Страсбур» набрал в последних пяти турах Лиги 1, практически обеспечили команде место в следующем сезоне. Сейчас в активе клуба 39 баллов, что на шесть больше, чем у «Нанта», идущего в зоне вылета. Таким образом хозяевам осталось набрать всего одно очков в двух оставшихся турах. В предстоящей игре с чемпионом Франции шансов у них будет немного, поэтому необходимо продемонстрировать хорошую реализацию.

21 мая «Страсбур» сыграл вничью с аутсайдером «Труа» (1:1), а 13 числа на своем поле команды обыграла «Ниццу» (2:0).

« ПСЖ »

Парижский гранд в нынешнем сезоне выглядел не очень уверенно, а ранний вылет в Лиге Чемпионов еще больше подкосил коллектив. « ПСЖ » лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции с 84 баллами и опережает «Ланс» на шесть очков, что практически гарантирует подопечным Галтье чемпионство. Гостям достаточно не проиграть, чтобы оформить очередные золотые медали.

21 мая « ПСЖ » смог переиграть на выезде «Осер» (2:1), а 13 числа крупно обыграл на своем поле «Аяччо» (5:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Страсбур» – 4.9

Ничья – 4.2

Победит « ПСЖ » – 1.65

Статистика

«Страсбур» проиграл три из десяти последних матчей в чемпионате Франции

« ПСЖ » выиграл пять последних матчей на выезде

» выиграл пять последних матчей на выезде Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

« ПСЖ » выиграл четыре из пяти последних матчей у «Ренна»

Прогноз