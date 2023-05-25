Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Химки» – «Урал» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 13:22
«Химки» – «Урал» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Химки» – «Урал», который состоится 27 мая 2023 года

«Химки»

Подмосковный клуб лишился шансов спастись в нынешнем сезоне РПЛ и следующий футбольный год начнет в ФНЛ, пытаясь вернуться обратно как можно быстрее. «Химки» занимают предпоследнее место с 18 баллами и отстают от ближайшего соперника на восемь пунктов за два тура до конца чемпионата. В домашней встрече с «Уралом» хозяева постараются реабилитироваться перед своими трибунами и завершить ее победой. Матч не имеет яркой вывески, но будет напряженным и сложным для обоих коллективов.

20 мая «Химки» крупно проиграли на выезде «Ахмату» (0:3), а 13 числа разошлись миром со «Спартаком» (1:1).

«Урал»

«Урал» выиграл лишь один матч из пяти последних в чемпионате России и команде вновь угрожает зона вылета. Клуб из Екатеринбурга располагается на 11 месте с 30 баллами и опережает «Факел» на три пункта. В игре с одним из аутсайдеров чемпионата у гостей будет хорошая возможность набрать важные баллы и обезопасить себя от понижения в классе за тур до конца сезона.

21 мая «Урал» проиграл на выезде «Крыльям Советов» (0:3), а в кубке России 17 числа уступил «Краснодару» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Химки» – 3.5
  • Ничья – 3.7
  • Победит «Урал» – 2

Статистика

  • «Химки» проиграли семь из десяти последних матчей в чемпионате России
  • «Урал» не может выиграть на выезде уже восемь поединков подряд
  • Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей
  • Четыре из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Урала», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Команда из Екатеринбурга умеет собраться, когда важен результат и мы предполагаем, что это именно тот случай, когда она сможет набрать три очка.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 14:38
Склоняюсь к тому, что и в этой встрече мы увидим как минимум по голу от каждой команды. Урал - фаворит, от фаворита ждать точного удара логично. Но вот в девяти крайних турах "шмели" сыграли на ноль лишь раз. Химки в последнем домашнем матче в РПЛ тоже способны закатить хотя бы один мяч в ворота уральцев. Напомню, что подмосковные футболисты пропускают больше всех в лиге. Но и "шмели" в среднем за игру достают мяч из сетки своих ворот примерно по 1,5 раза. Поэтому ставкой "обе забьют" больше делаю акцент не на атаки команд, а на неумение данных коллективов надёжно обороняться. В первом круге текущего сезона, кстати, Химки забили в Екатеринбурге. Но в итоге уступили 1-2. Жду обмена голами и в этой личной встрече соперников.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 