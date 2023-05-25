«Химки» – «Урал» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Химки» – «Урал», который состоится 27 мая 2023 года
«Химки»
Подмосковный клуб лишился шансов спастись в нынешнем сезоне РПЛ и следующий футбольный год начнет в ФНЛ, пытаясь вернуться обратно как можно быстрее. «Химки» занимают предпоследнее место с 18 баллами и отстают от ближайшего соперника на восемь пунктов за два тура до конца чемпионата. В домашней встрече с «Уралом» хозяева постараются реабилитироваться перед своими трибунами и завершить ее победой. Матч не имеет яркой вывески, но будет напряженным и сложным для обоих коллективов.
20 мая «Химки» крупно проиграли на выезде «Ахмату» (0:3), а 13 числа разошлись миром со «Спартаком» (1:1).
«Урал»
«Урал» выиграл лишь один матч из пяти последних в чемпионате России и команде вновь угрожает зона вылета. Клуб из Екатеринбурга располагается на 11 месте с 30 баллами и опережает «Факел» на три пункта. В игре с одним из аутсайдеров чемпионата у гостей будет хорошая возможность набрать важные баллы и обезопасить себя от понижения в классе за тур до конца сезона.
21 мая «Урал» проиграл на выезде «Крыльям Советов» (0:3), а в кубке России 17 числа уступил «Краснодару» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Химки» – 3.5
- Ничья – 3.7
- Победит «Урал» – 2
Статистика
- «Химки» проиграли семь из десяти последних матчей в чемпионате России
- «Урал» не может выиграть на выезде уже восемь поединков подряд
- Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей
- Четыре из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Урала», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Команда из Екатеринбурга умеет собраться, когда важен результат и мы предполагаем, что это именно тот случай, когда она сможет набрать три очка.