«Химки» – «Урал» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Химки» – «Урал», который состоится 27 мая 2023 года

«Химки»

Подмосковный клуб лишился шансов спастись в нынешнем сезоне РПЛ и следующий футбольный год начнет в ФНЛ , пытаясь вернуться обратно как можно быстрее. «Химки» занимают предпоследнее место с 18 баллами и отстают от ближайшего соперника на восемь пунктов за два тура до конца чемпионата. В домашней встрече с «Уралом» хозяева постараются реабилитироваться перед своими трибунами и завершить ее победой. Матч не имеет яркой вывески, но будет напряженным и сложным для обоих коллективов.

20 мая «Химки» крупно проиграли на выезде «Ахмату» (0:3), а 13 числа разошлись миром со «Спартаком» (1:1).

«Урал»

«Урал» выиграл лишь один матч из пяти последних в чемпионате России и команде вновь угрожает зона вылета. Клуб из Екатеринбурга располагается на 11 месте с 30 баллами и опережает «Факел» на три пункта. В игре с одним из аутсайдеров чемпионата у гостей будет хорошая возможность набрать важные баллы и обезопасить себя от понижения в классе за тур до конца сезона.

21 мая «Урал» проиграл на выезде «Крыльям Советов» (0:3), а в кубке России 17 числа уступил «Краснодару» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Химки» – 3.5

Ничья – 3.7

Победит «Урал» – 2

Статистика

«Химки» проиграли семь из десяти последних матчей в чемпионате России

«Урал» не может выиграть на выезде уже восемь поединков подряд

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей

Четыре из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Урала», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Команда из Екатеринбурга умеет собраться, когда важен результат и мы предполагаем, что это именно тот случай, когда она сможет набрать три очка.